    Las asignaciones para cultura en el proyecto de ley de Presupuesto

    La Biblioteca Nacional, el teatro independiente y los museos con partidas anuales de entre $ 10 millones y $ 20 millones

    La Biblioteca Nacional recibe una partida anual de $ 10 millones para funcionamiento y reformas edilicias.

    La Biblioteca Nacional recibe una partida anual de $ 10 millones para funcionamiento y reformas edilicias.

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Una de las mayores expectativas en el proyecto de ley de Presupuesto (2025-2029) en materia de cultura estaba centrada en la partida destinada a la Biblioteca Nacional (BNU), unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. La expectativa se creó a partir del 26 de mayo pasado, cuando, en el Día Nacional del Libro, la nueva directora, Rocío Schiappapietra, anunció cinco crisis que aquejan a la institución, desde lo edilicio hasta los recursos humanos, que imposibilitan su funcionamiento. Desde ese momento y hasta el presente, se limitó el acceso al público, que debe agendarse para poder consultar el material en la institución.

    Ahora en el proyecto de ley se le asigna a la BNU una partida anual de $ 5 millones para gastos de funcionamiento y otra partida anual de $ 5 millones para la recuperación edilicia. Además, se crean nueve cargos que se podrán financiar con la eliminación de 11 cargos. En junio, el ministro José Carlos Mahía, junto con Schiappapietra, asistieron a la Comisión de Educación y Cultura de Diputados y, en su informe, además de señalar los problemas edilicios de la BNU, dieron algunas cifras que evidenciaban las carencias en recursos humanos: 39 funcionarios para atender toda la BNU, un 30% con causal jubilatoria, falta de archivólogos, entre otras.

    Consultada por Búsqueda sobre si la partida asignada era lo que esperaba, Schiappapietra dijo que la inclusión en el Presupuesto “es un avance importante, porque asegura un piso de recursos que la biblioteca no tenía consolidado”. De todas formas, agregó que las necesidades edilicias y de personal siguen siendo mayores a lo contemplado. “Este es un primer paso que nos permite proyectar y seguir trabajando para alcanzar los niveles que la institución requiere”.

    En otras áreas, se contempla una partida anual $ 20 millones para los recién creados Espacios MEC que se presentaron el 25 de julio en el Teatro Lavalleja de Minas. Dependen de la Dirección General de Secretaría del MEC y sustituyen a a los Centros Culturales Nacionales implementados por el gobierno del Partido Nacional.

    En setiembre de 2019, las dos cámaras parlamentarias votaron por unanimidad la Ley de Promoción del Teatro Independiente, que aún sigue sin reglamentarse. En 2020, las gremiales artísticas se enfrentaron con el Poder Ejecutivo por la omisión en la reglamentación y por la falta de presupuesto. En el nuevo proyecto de ley presupuestal se le otorga una partida anual de $ 20 millones en el marco de la ley aprobada en 2019.

    Por otra parte, se crea por ley el Fondo Regional para la Cultura, que, si bien ya existía como política cultural pública desde 2017, ahora se le asignan fondos propios que, de esta forma, garantizan su permanencia. La ley destina una partida anual de $ 10.500 millones. Otra creación es el Fondo Nacional de Museos, que asigna una partida anual para 2026 de $ 10 millones y, a partir de 2027, una partida anual de $ 20 millones.

    Entre otras novedades, el proyecto de ley autoriza al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) a “comercializar la venta de derechos de coproducción, patrocinio de programas especiales, venta de publicidad, así como proveer servicios técnicos a terceros”. Los fondos recaudados no podrán ser utilizados para el pago de retribuciones a sus funcionarios.

