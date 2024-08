'Las chicas doradas', de Manuel Soriano, novela ganadora del premio Juan Carlos Onetti

Si hay un escritor que nunca defrauda es Manuel Soriano (Buenos Aires, 1977). Argentino radicado en Uruguay desde 2005, es autor de cuentos y novelas agudas, escritas con ironía, cuando no con humor negro, aunque trate temas terribles. Es guionista, editor de literatura infantil en Topito Ediciones y fue premio Clarín de Novela 2015 con ¿Qué se sabe de Patricia Lukastik? (Alfaguara), en la que juega con el género biográfico, de tal forma que quien lea la historia seguramente irá a googlear si la protagonista, una tenista desaparecida, fue real o no. Sus escenarios son principalmente bonaerenses, como en su novela Rugby y Fundido en blanco, pero tiene algunos cuentos ambientados en balnearios uruguayos, como en Variaciones de Koch (2011) y Nueve formas de caer (2018). Tiene un libro divertido sobre cánticos de hinchadas de fútbol, Canten, putos (Gourmet Musical, 2020), y otro más reciente de crónicas, Las cosas que veo (Criatura, 2022). A finales de este año, se estrenará la miniserie Ángel , que escribió y dirigió.

Hay algo muy animal en esta novela, no solo porque los animales tienen importancia en la trama, sino porque los personajes humanos muestran sus costados más salvajes, más primitivos. Los acápites que anteceden la historia algo dicen al respecto. “Soy un pequeño monstruo invisible tendido siempre sobre el lecho del mar”, dice el primero, un verso de El lenguado del poeta peruano José Watanabe. El otro está en inglés y es una cita de Nicolas Cage: Every great story seems to begin with a snake (Toda gran historia parece comenzar con una serpiente). Entonces se pasa de página y aparece el título de la primera parte de la historia: Los perros.