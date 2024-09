'Sé mía', última novela de Richard Ford

Bascombe acarrea fracasos de pareja, la muerte temprana de otro hijo, un pasado de frustraciones como novelista, atenuado por su trabajo como cronista de deportes y luego como vendedor de bienes raíces, y ahora se enfrenta a la enfermedad degenerativa de Paul. Es un tipo que envejece con el lomo surcado de heridas pero sin perder la agudeza, y aquí es donde se impone el escritor, que resulta implacable en sus descripciones y no cede a ninguna piedad posible ni corrección política. Esto es algo que mucha gente no termina de comprender cuando intenta hacer limpieza en el lenguaje: si hay corrección política, racial, de género, no hay literatura posible. La corrección se puede exigir en la diplomacia y es buena para los tratos sociales. Exigirla en el pensamiento no solo es un principio autoritario sino algo lisa y llanamente ridículo. Así como no se sueña con limpieza, tampoco se piensa con limpieza. Detrás del silencio descansa nuestra delicada intimidad. Y cuando se trata de lenguaje literario, además queremos que un escritor nos dé la mayor posibilidad de sugerencias y extensiones, la mayor cantidad de matices emocionales, y no todos son necesariamente agradables ni bien pensantes.