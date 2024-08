¿Por qué derogar una buena ley para la cultura argentina?

Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de librerías por kilómetros cuadrados de América Latina. Y también es importante la cantidad de librerías en las principales ciudades del interior argentino. Las librerías entonces —y por supuesto los libros— forman parte central de la identidad cultural y urbana del país. Y también de su historia. La Revolución de Mayo de 1810, donde comienza el proceso de independencia de España, rápidamente funda la Biblioteca Nacional, un periódico y también una librería. Hacia 1837, la generación que lleva ese nombre comienza a reunirse en una librería y funda la tradición democrática (con una línea liberal y otra romántica) que va a crear la Argentina moderna del siglo XIX, cuyos principales nombres son Sarmiento, Alberdi, Echeverría, etc. Podríamos dar decenas de ejemplos más, pero mejor detenernos aquí para no abrumar.

Pues esa tradición de las librerías, los libros y la cultura en general se halla amenazada como nunca en democracia. El gobierno de Milei, como una topadora enceguecida, lleva adelante un proceso de ataque destructivo contra las principales instituciones culturales estatales (en verdad es un proceso de ataque destructivo contra mucho más allá de las instituciones culturales —comenzando por la clase media, muy amenazada económicamente— pero centrémonos solo en la cultura, tema que atañe a este artículo). El gobierno envió una ley al Congreso que implicaba el cierre del INCA (Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales) y del FNA (Fondo Nacional de las Artes), instituciones muy respetadas que otorgan subsidios y créditos a la producción cinematográfica, en el primer caso, y al resto de las artes, en el segundo. Del FNA, Astor Piazzola fue becario, por dar otra vez solo un ejemplo representativo. Lo curioso del asunto es que ambos organismos se autofinancian (con un porcentaje de la venta de entradas al cine y con aportes de otras instituciones privadas) y, por lo tanto, no reciben aportes del Estado. ¿Entonces por qué querer cerrarlos? Se abre aquí una discusión o un enigma. Es probable que el avance del gobierno de Milei contra la cultura tenga que ver, ante todo, no con razones económicas, sino más bien ideológicas. Eso explicaría también el intento de derogación de la llamada “ley del libro”, también conocida como “ley de la actividad librera”, otro punto central en la discusión cultural de estos días en Argentina sobre el que vale la pena explicar el contexto en que se juega.

La Ley 25.542 —tal su nombre burocrático—, de precio uniforme de venta al público y de defensa de la actividad librera, establece que los editores deben fijar el precio de venta de los libros que se publican y que este debe ser el mismo en todos los puntos de venta. ¿Por qué es importante esto último? Lo explica el editor y ensayista Alejandro Katz en un reciente artículo sobre el tema publicado en el diario porteño La Nación (periódico conservador que, sin embargo, como la inmensa mayoría del mundo cultural, se opone a estas medidas): “Así, los diferentes intermediarios en la comercialización de libros no pueden competir entre ellos utilizando el precio —haciendo descuentos sobre el precio— como una variable para atraer a los consumidores. El propósito es evitar que los supermercados, las grandes superficies, las cadenas de librerías y las plataformas digitales desplacen a las librerías ofreciendo descuentos que aquellas no podrían dar a sus clientes. Los grandes jugadores no solo pueden hacer dumping, es decir, vender al costo o por debajo del costo, también pueden obtener condiciones de compra muy ventajosas respecto de las librerías”. Dinamarca estableció el primer acuerdo de defensa de las librerías independientes a mediados del siglo XIX. Alemania lo hizo en 1888. Hoy leyes como la argentina rigen en países como España, Francia, Italia, Japón, Noruega, México, Países Bajos, Austria y decenas de países más. La Ley 25.452 no tiene absolutamente ningún costo fiscal (no implica subsidios, subvenciones ni exenciones impositivas) y contribuye sustancialmente a la existencia y el desarrollo de un robusto y diverso ecosistema del libro y la cultura escrita conformado por autores, traductores, correctores, diseñadores, ilustradores, editores, distribuidores, libreros y lectores.