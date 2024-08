El Poder Ejecutivo y los científicos están cerca de finalizar su “luna de miel” por diferencias en asignación de recursos

Al analizar la información divulgada por la ANII, es posible observar que en 2019 el POA destinaba US$ 17,4 millones al sector de investigación, mientras que en 2021 el organismo prevé ejecutar en ese rubro US$ 9,8 millones. En el caso de la formación, que incluye la financiación de becas de posgrado para investigadores, mientras que en 2019 se destinaron US$ 5,6 millones, en 2021 el POA asignó US$ 3,9 millones. La tendencia se mantiene en innovación: de US$ 8 millones destinados en 2019, la ANII pasó a US$ 5,3 millones en 2021. El monto destinado al financiamiento de emprendimientos también se redujo al pasar de US$ 3,1 millones en 2019 a US$ 2,6 millones en 2021. Ya en el POA de 2020 se había disminuido el dinero en todos los segmentos respecto al año anterior.