Oro y celeste: los premios que marcaron 2025

Desde el Premio Figari y los Bartolomé Hidalgo hasta los Alas y los Reconocimientos a las Industrias Creativas, en 2025 el equipo de Sociales de Galería registró más de 30 entregas de premios y homenajes a referentes de la cultura, la ciencia , el deporte y el sector empresarial del Uruguay .

Diversos estudios apuntan a que vivimos una auténtica “era de los premios”. En las últimas dos décadas, la cantidad de galardones y ceremonias se ha multiplicado en prácticamente todos los ámbitos, un fenómeno que la literatura especializada describe como una verdadera “economía de los premios” (Bruno S. Frey y Jana Gallus). Este auge responde a varias razones: los premios funcionan como herramientas de legitimación simbólica, como mecanismos de motivación no monetaria y como instrumentos de visibilidad en un entorno saturado de información. Al mismo tiempo, la proliferación provoca tensiones: mientras algunos reconocimientos impulsan proyectos, carreras o industrias, otros se diluyen entre la abundancia. El resultado es un ecosistema en el que premiar y ser premiado se volvió parte central de cómo se construye prestigio hoy.

En ese entrevero de medallas y diplomas, hubo compatriotas que en 2025 lograron destacarse con luz propia, no solo en el circuito local, sino también en escenarios internacionales, ya sea en estadios como en alfombras rojas o congresos.

Aquí, un repaso de aquellos que llevaron la bandera de Uruguay a lo más alto.

Nadie la tenía en el radar, pero la noche del 13 de setiembre llenó de orgullo a todos los uruguayos cuando, en apenas su segunda maratón, conquistó una histórica medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio.

Hija de padres uruguayos, Julia Paternain nació en México, creció en Reino Unido y actualmente vive en Estados Unidos, donde entrena con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque procura “no pensar demasiado” en ello.

Con solo 25 años y una brevísima carrera, Paternain ya se ha convertido en una leyenda del deporte sudamericano. Para Iván García Crespo, presidente de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), su logro marca “un antes y un después para el atletismo uruguayo”.

“A todas las niñas que lo vieron, espero que esto demuestre que la resiliencia y el trabajo duro pueden llegar muy lejos. Quién sabe qué les espera al otro lado del camino, ¡pero la única manera de saberlo es intentándolo!”, expresó Paternain en una carta abierta a sus seguidores.

2. Fernanda Trías

Fernanda Trias - Mauri Mauricio Rodríguez

El monte de las furias llevó a la autora Fernanda Trías a obtener por segunda vez el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que entrega cada año la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. La uruguaya ya lo había conseguido cuatro años antes, gracias a su éxito Mugre rosa.

En esta oportunidad, un jurado compuesto por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert señaló que su novela “enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 3 de diciembre, en el marco de la edición 39a de la feria.

3. Nicolás Pirozzi

Nicolas Pirozzi esqui (1)

En solo un mes, Uruguay volverá a tener un representante en los Juegos Olímpicos de Invierno tras 28 años. Se trata de Nicolás Pirozzi, chileno hijo de madre uruguaya, quien competirá por el país gracias al impulso de la Asociación de Ski y Snowboard del Uruguay.

Este 2025, tras una larga inactividad, Pirozzi compitió por primera vez representando a Uruguay y se coronó con dos medallas de oro en Valle Nevado Spring Series, carreras FIS (International Ski and Snowboard Federation) de carácter internacional, logrando así la histórica clasificación olímpica en la categoría slalom gigante.

“Sepan que voy a dejar la vida por esta bandera”, aseguró a Galería el esquiador, quien actualmente se encuentra en Europa preparando la competencia.

4. María Elena Pérez

Maria Elena Perez

Perros fue, sin lugar a dudas, la película uruguaya del año, con 14 nominaciones y siete galardones en los Premios de la Crítica 2025 de ACCU (Asociación de Críticos de Cine del Uruguay) y la posibilidad de representar al país en los Premios Goya y otros festivales internacionales.

Una de sus protagonistas, la actriz y docente María Elena Pérez, ganó este 2025 cuanto premio se cruzó por su camino: Mejor actriz por ACCU, Mejor actriz en el Festival Detour (por el cortometraje El reciclaje), Morosoli de Plata a la Trayectoria y, el más inesperado para ella, el Premio Biznaga de Plata a Mejor actriz de reparto en el Festival de Málaga.

En diálogo con Galería, Pérez destacó que estas distinciones individuales, además de reconocer su trayectoria y esfuerzo, contribuyeron a posicionar internacionalmente a la película. “Ha sido un año muy importante en mi carrera profesional. Espero que esto abra nuevas oportunidades de trabajo, tanto para mí como para todo el equipo”, señaló. Además, adelantó que en 2026 dirigirá la comedia musical A Chorus Line en el Teatro Solís y planea realizar un monólogo, así como trabajar en series uruguayas.

5. Felipe Klüver

Felipe Kluver - ph Detlev Seyb Detlev Seyb

En el Mundial de Remo de Shanghái, Felipe Klüver dio una cátedra de garra charrúa. Partiendo de la quinta colocación, irrumpió en el liderato en cuestión de segundos, una posición que sostuvo y aseguró gracias a un cierre magistral. De esta forma, se hizo con la medalla de oro en la categoría single ligero, logrando el primer oro para Uruguay en la historia del campeonato.

Tras la competencia, Klüver expresó su alegría por la consagración, al decir: “Estoy muy feliz. Trabajé muy duro para esto. Quiero agradecer a todo mi equipo y a todo el Uruguay que me ayudó y alentó siempre. Esto es increíble”.

Este logro, cosechado a fines de setiembre, es el cierre de año perfecto para el remero, que meses antes había ganado las copas del mundo de Lucerna y Varese en esta misma categoría.

6. María Eugenia Francia

Maria Eugenia Francia - ph Institut Pasteur de Montevideo Institut Pasteur de Montevideo

Tras años estudiando la toxoplasmosis y otros parásitos de interés médico y veterinario, la investigadora María Eugenia Francia obtuvo el Premio Anneke Levelt-Sengers para Mujeres en la Ciencia en las Américas de 2025, de la Red Interamericana de Academias de Ciencias.

Científica del Laboratorio de Biología de Apicomplejos del Institut Pasteur de Montevideo, cuenta con una destacada trayectoria internacional. Tiene 39 años y posee una licenciatura y maestría en Ciencias por la Universidad de Idaho (Estados Unidos), así como un doctorado en Biología Celular y Parasitología Molecular por la Universidad de Georgia (Estados Unidos). Además, realizó dos posdoctorados: uno en el Laboratorio de Regulación del Ciclo Celular del Instituto Gulbenkian de Ciencia (Portugal) y otro en la Unidad de Biología Molecular del Institut Pasteur de Montevideo.

Su investigación ya había llamado la atención de la revista Nature, lo que reafirma su lugar como referente de la ciencia uruguaya.

7. Ignacio Pignataro

Pignataro - ph World Surf League World Surf League

Uruguay no tiene las olas de Viña del Mar o Puerto Escondido, pero sí tiene valientes que no le temen a los desafíos. Entre ellos está Ignacio Pignataro, quien se enamoró del surf cuando era niño y, tras estudiar Comunicación, decidió dedicarse de lleno a este deporte con el objetivo de representar al país donde sea que las olas rompan.

Tras años acumulando buenos resultados internacionales, Pignataro cerró su mejor temporada al lograr la primera medalla de oro panamericana en surf para Uruguay en la categoría longboard, en la playa El Rosario, de Guatemala. Por si fuera poco, lo logró venciendo en la final al vicecampeón mundial, Carlos Bahía (Brasil), y al campeón sudamericano, Matías Maturano (Argentina).

“El oro colgando, la mano en el pecho y el himno más lindo del mundo. Los sueños están para cumplirse. ¡Uruguay nomá!”, publicó el surfista en Instagram tras el título.

8. Victoria Friss de Kereki

Victoria Friss 2

Se radicó en el Reino Unido tras obtener una beca para realizar una maestría en Ciencia de Datos y Analítica en la Universidad de Cardiff. Allí conoció el Cardiff University Barbell Club, un grupo compuesto por estudiantes aficionados al powerlifting y al levantamiento de pesas, una pasión que Victoria arrastraba desde Uruguay.

Tras destacarse en competencias regionales, la montevideana de 29 años se coronó campeona mundial en Natural Strongwoman­, certamen internacional celebrado en Irlanda. Obtuvo el primer puesto en categoría sub 57 kg, consiguiendo, además, un récord mundial por levantar 85 kg en press con barra gruesa.

“Fueron siete eventos a lo largo del fin de semana, empecé muy bien pero luego caí rápido a mitad de tabla. A partir de ahí fui de menos a más, subiendo posiciones a lo largo del fin de semana, para alcanzar el primer puesto recién en el penúltimo evento. La experiencia de competir al máximo nivel, siendo la única sudamericana entre todas las mujeres más fuertes del mundo, fue increíble. ¡Jamás imaginé que podía ganar!”, contó a Galería Friss de Kereki.

Hoy, la atleta tiene claros sus objetivos: en primer lugar, recuperarse de una lesión ligamentaria en su rodilla (que sufrió jugando al rugby, otra de sus pasiones), para luego seguir cosechando logros en su disciplina.

9. María Inés Costa Saravia

Maria Ines Costa

La ceremonia de Ingenias Latam 2025, realizada en Chile, inauguró un premio regional dedicado a reconocer a mujeres inventoras con creaciones protegidas por propiedad intelectual.

Entre las premiadas estuvo la uruguaya María Inés Costa Saravia, creadora de una herramienta para regular la tensión del hilo al tejer crochet, ideada durante su licencia por maternidad y desarrollada a partir de prototipos en 3D, hoy licenciada para su producción en Norteamérica. Su invento, nacido de una necesidad cotidiana, combina tradición textil e innovación tecnológica en un país donde el tejido forma parte del patrimonio cultural.

“La herramienta nos ayuda a no tener que tensionar los dedos para apretar la mano y hacer un punto siempre igual”, mencionó. Esto mejora notablemente la experiencia de tejer, tanto para principiantes como para tejedoras expertas.

10. Daniel Davrieux

Daniel Davrieux - Mauri Mauricio Rodríguez

Por su prestigio y enorme capacidad de convocatoria, la Maratón de Chicago —parte de las Six Majors— es una de las más importantes del mundo y reúne a más de 53.000 corredores cada año.

En la categoría no videntes, el magíster en Psicología Daniel Davrieux dejó a Uruguay en lo más alto al completar 42,195 kilómetros en un tiempo de 2 horas 56 minutos y 45 segundos, logrando no solo el oro, sino también un récord nacional.

Davrieux corrió acompañado del atleta guía Mariano Chino Battaglia, con quien entrena hace cuatro años y proyecta ya sus próximos desafíos, entre los que se encuentran los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Según comentó el atleta a Galería, el plan para alcanzar esa meta es correr “un par de carreras por año, por lo menos de maratón”, además de otras “carreras en pista, más cortas, pero que ayudan a trabajar la velocidad”.

Otros destaques

The Farra. La marca de Chiara Deffeminis, Silvia Facciolo, Martina y Sol Markowicz­ resultó finalista de los Latin American Fashion Awards en la categoría Proyecto artesanal del año.

Valentina Pérez. En Francia, la coloniense se consagró campeona juvenil de bochas, en la modalidad de tiro con precisión femenino, tras vencer a la paraguaya Thaila Kreuz en la final.

Patricia Pita. La representante del equipo de Marc Anthony (E1 Team Miami), en la Fórmula 1 del mar, consiguió su primera victoria en la disciplina.

Leonel Malacrida. El científico uruguayo, dedicado a la fotónica, fue el único latinoamericano entre 100 investigadores destacados por la revista internacional Photonics 100.

Déborah Rodríguez. La atleta fue, una vez más, la más rápida de Sudamérica y conquistó su quinto título continental. Además, se convirtió en la primera uruguaya en participar en siete mundiales de atletismo­.