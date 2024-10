¿Delgado, Ojeda u Orsi?: la AUF espera una mayor cercanía con Tenfield por parte del futuro presidente

Desde la AUF consideran que esta situación de neutralidad, más semejante a un distanciamiento del Poder Ejecutivo con Tenfield, llegará a su fin el 1º de marzo del próximo año, cuando asuma el nuevo presidente. Una situación independiente de si el elegido es Yamandú Orsi (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional) o Andrés Ojeda (Partido Colorado), de donde saldrán dos de los tres candidatos que, según las encuestas, competirán en noviembre en la segunda vuelta de votación.

Deporte-Tenfield-Micrófono-Calvelo-adhoc.jpg Tenfield perdió espacio político desde 2020 y busca recuperarlo con el próximo gobierno Javier Calvelo/adhocFOTOS

Según los sondeos, el escenario principal es un balotaje entre Orsi y Delgado. Dirigentes de la AUF consultados por Búsqueda afirmaron que ambos políticos tienen ya establecidos canales de contacto con Tenfield y que “inevitablemente” a partir de marzo integrantes del gobierno que resulte electo entablarán conversaciones con Alonso y otros jerarcas para interiorizarse sobre la situación de los derechos de televisión de las ligas de Primera y Segunda División.

En el caso de Orsi, por ejemplo, la comunicación con Tenfield es entre Casal y José Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector más votado del país y quien otorga a Orsi el soporte estructural y territorial de su campaña. Incluso, fuentes frenteamplistas contaron que Casal visitó recientemente a Mujica en el sanatorio del Casmu, donde estuvo internado por el tratamiento de su cáncer de esófago.

La buena relación entre ambas personalidades fue palpable durante el gobierno de Mujica (2010-2015), cuando los dos estuvieron juntos en España durante una gira presidencial oficial en busca de inversiones extranjeras para Uruguay. Durante la presidencia de Mujica, un informe del Poder Ejecutivo recomendó al Estado cerrar un pleito contra Casal para perdonarle una millonaria deuda con la Dirección General Impositiva (DGI).

El vínculo de Tenfield va más allá de Casal-Mujica y abarcó otras administraciones del Frente Amplio, como la última de Tabaré Vázquez (2015-2020). En 2017 se inició una suerte de rebelión de los futbolistas contra Tenfield, lo que puso al Ministerio de Educación y Cultura en una delicada situación en la que emitió fallos indirectamente favorables a la empresa. Ese año se elaboró también un polémico proyecto de ley a cargo de Miguel Ángel Toma, entonces secretario de Presidencia, para modificar normas sobre lavado de activos que tenían incidencia en la negociación por los derechos de televisación de la selección uruguaya en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial.

Estas pulseadas fueron parte de una batalla más amplia dentro del fútbol uruguayo, en la que no siempre Tenfield fue protagonista pero que terminó con una intervención de la FIFA, un nuevo estatuto dentro de la AUF y el inicio en 2019 de la gestión de Alonso. Al asumir como presidente de la República poco tiempo después, Lacalle Pou prefirió mantenerse al margen del fútbol uruguayo, un campo conflictivo al que Pedro Bordaberry definió como aún más complejo que la política partidaria. No cambió de parecer pese al intento de convencimiento de un grupo de dirigentes del fútbol asociados al Partido Nacional, entre ellos José Luis Palma, presidente de Liverpool, que en un encuentro informal le plantearon la importancia de que el gobierno se involucre en la estrategia a largo plazo del fútbol uruguayo por su importancia como activo económico y de inversiones.

El posicionamiento fue tomado por muchos como un guiño a la AUF y a Alonso, votante del Partido Nacional, pero sin embargo produjo críticas desde el bando contrario a Tenfield. A inicios de 2023 Pablo Ferrari, quien era subsecretario nacional del Deporte, se postuló como contrincante de Alonso en las elecciones de la AUF, apoyado por el grupo de clubes afín a la empresa. Eduardo Ache, asesor de Cabildo Abierto e histórico dirigente del fútbol que ha sido mano derecha de Alonso a lo largo de sus administraciones, cuestionó al gobierno por no sancionar a Ferrari ante el aparente conflicto ético y de intereses.

“Era clarísimo que no se puede ser juez y parte en la vida. Es el dos de la Secretaría de Deporte, que es la que regula a la AUF. ¿Por qué el gobierno no actuó? Miraron para el costado y se lo dije a (Ignacio) Nacho Alonso: estás solo. No lo ayudaron. A mí me duele que nadie hizo nada”, afirmó Ache en el programa De fútbol se habla así de DirecTV.

Álvaro Delgado y el factor Conmebol

Al igual que Orsi, Delgado es un político con una relación mucho más estrecha con Tenfield que Lacalle Pou. En el actual gobierno, incluso, el escaso diálogo que hubo entre el Poder Ejecutivo y la empresa fue a través de él en su cargo de secretario de la Presidencia. Tenfield tiene también influencia directa sobre dirigentes del Partido Nacional como Julio Lara, exsenador nacionalista y actual secretario general de la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo. Se trata de una organización autónoma a la AUF formada por el grupo de clubes opositores a Alonso; busca gestionar los torneos de Primera y Segunda División y por tanto poder elegir de manera independiente a quién otorgar los derechos de televisión.

La Liga Profesional del Fútbol Uruguayo fue reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura pero aún no por la AUF, una de las razones por las cuales Lara coordinó a inicios de año la reunión informal en la cual Palma y otros dirigentes conversaron con Lacalle Pou.

Deprote-Dominguez-Lacalle-Alonso-Presidencia.jpg Aunque se mantuvo distanciado de la AUF, Luis Lacalle Pou sí se acercó a la Conmebol y a su presidente, Alejandro Domínguez Presidencia de la República

Son suficientes puntos de contacto para que en la AUF ya prevean una hipotética presidencia de Delgado en donde la opinión de Tenfield tenga otro peso mayor que en la actualidad. Notan, de todas formas, un punto a favor respecto a Orsi: en estos años de gobierno Delgado, como otros miembros que trabajaron en la Torre Ejecutiva, logró construir un vínculo con Alejandro Domínguez, el economista paraguayo que desde 2016 preside la Conmebol. Domínguez es amigo y aliado de Alonso, en una relación que incluye apoyo económico a la AUF; acaso más importante, está enemistado con Casal, a quien la Conmebol demandó en un tribunal internacional por millones de dólares a causa del incumplimiento de un contrato relacionado con los derechos comerciales de la Copa Sudamericana.

Aunque Lacalle Pou evitó participar en cuestiones internas del fútbol uruguayo, sí trabajó con la Conmebol en la organización de finales de torneos continentales, en reformas al Estadio Centenario y en la postulación de Uruguay como sede del Mundial 2030. Además en 2021 el presidente medió para que la empresa china Sinovac Biotech donara 50.000 dosis de su vacuna contra el Covid-19 para que la Conmebol repartiera a distintos clubes sudamericanos. “Agradezco este gran gesto de solidaridad y de apoyo”, dijo Domínguez en un comunicado de prensa en donde mencionó específicamente a Lacalle Pou, Delgado y Bauzá.

El entendimiento entre Domínguez y el gobierno de Lacalle Pou fue tal que el publicista Roberto Lafluf comenzó a trabajar para la Conmebol en temas como el posicionamiento de marca y el análisis de contenidos de comunicación. Lafluf fue asesor de Lacalle Pou durante buena parte de su presidencia e integra hoy el comando de campaña electoral de Delgado.