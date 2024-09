Con votación dividida el BROU reabrió la línea de crédito de la AUF, cuyo patrimonio contable bajó 88%

La decisión de retomar el préstamo de dinero a la AUF no contó con unanimidad en el Directorio del BROU: Pablo Sitjar y Leandro Francolino , representantes de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, respectivamente, votaron en contra de la resolución, que fue apoyada por el presidente Salvador Ferrer y por los directores Alejandro Lafluf y Max Sapolinski , designados por el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Sitjar señaló a Búsqueda que basó su argumento en el “fuerte deterioro” del balance presentado formalmente el 11 de setiembre a Ferrer por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Se trata de una auditoría del año 2023 elaborada por la consultora británica Grant Thornton. En concreto, Sitjar se refirió en el directorio a la disminución del patrimonio contable de la AUF y a “dudas sobre los flujos” de entradas y salidas de recursos financieros que maneja la asociación. De acuerdo con los datos a los que accedió Búsqueda , el patrimonio contable de la asociación disminuyó 88% del 31 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023, al pasar de US$ 5.568.155 a US$ 668.518.

Ante esta situación, el Directorio del BROU solicitó a sus servicios técnicos la preparación de un informe preliminar que analice la auditoría proporcionada por la AUF. Además, pidió a la asociación que presente información sobre nuevos ingresos y una proyección del balance para 2024. El objetivo del directorio es compilar la mayor cantidad de datos posible para tomar decisiones sobre un posible aumento en la línea de crédito de la AUF —que actualmente es de US$ 9 millones— establecida en febrero del año pasado. La Oficina de Políticas y Control de Riesgos del BROU sugirió al directorio avanzar con mesura en los próximos pasos.

Más allá del patrimonio contable, la AUF registró una reducción temporal en su clasificación como deudor ante el Banco Central , que la colocó de manera momentánea y automática en el nivel 4, donde se agrupan deudores con capacidad de pago muy comprometida. El ajuste se debió a “atrasos mayores a 120 días en la presentación de la información” contable exigida por el Banco Central. “El BROU le otorgó crédito a una empresa ubicada en la categoría 4 por no elevar la información necesaria”, apuntó Sitjar respecto a un préstamo de US$ 1 millón otorgado a la AUF en agosto.

Luego de presentar el 11 de setiembre los balances pendientes, la categoría de la AUF fue ajustada esta semana a 2A, que corresponde a deudores con capacidad de pago adecuada, caracterizados por atrasos de entre 10 y 30 días en sus obligaciones financieras.

¿Por qué el BROU analizó la situación de la AUF?

La auditoría llevada a cabo por Grant Thornton se centra en los estados financieros de la Asociación Uruguaya de Fútbol y abarca el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023, así como los estados de resultados, resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha.

La consultora señala, entre otros aspectos, que la AUF tiene un saldo neto pendiente de cobro con un tercero por US$ 5.142.945, aunque aclara que la recuperación de este activo es incierta. “Dada la diversidad de conceptos incluidos en estos saldos, las reclamaciones mutuas y la ausencia de respuesta a nuestra solicitud de confirmación de saldos por parte del tercero, no nos ha sido posible concluir mediante la obtención de evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto del importe neto a cobrar reflejado en los estados financieros, sobre el cual la institución no ha constituido ninguna provisión para cubrir una eventual incobrabilidad”, explica.

El informe de Grant Thornton fue entregado por la AUF también a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, encabezada por Gilberto Rodríguez, sobre la cual recayó la denuncia penal de 12 clubes contra la AUF, entre ellos, cinco de Primera División: Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Progreso y River Plate. La demanda se interpuso a inicios de mes y se centra especialmente en una partida de más de US$ 25 millones que la AUF recibió de Conmebol pero no incluyó en sus balances.

In-Sede Fiscalia-Logo-Zina-adhoc.JPG El fiscal Gilberto Rodríguez investiga la denuncia de un grupo de clubes contra la AUF

La acción legal tiene el respaldo de Tenfield, propietaria hasta el 31 de diciembre de 2025 de los derechos de televisión sobre el fútbol uruguayo. Alonso, que asumió en 2019 la presidencia de la AUF, pretende no renovar el vínculo y se ha manifestado públicamente a favor de buscar un nuevo contrato que otorgue mayor dinero e independencia a la asociación en el manejo de sus activos audiovisuales, en especial ante el crecimiento de transmisiones deportivas a través de plataformas de streaming.

Además de los 12 clubes firmantes, otras instituciones de Primera, Segunda y Tercera División también consideraron adherirse a la denuncia contra la AUF. Fuentes del ámbito futbolístico señalaron que directivos de estas instituciones conversaron previamente con ejecutivos de Tenfield pero no obtuvieron acceso al contenido ni a las justificaciones de la demanda, lo que determinó que optaran por no involucrarse. Danubio y Peñarol evalúan su posición antes de decidir si se suman.

Frente a la denuncia penal presentada por los clubes, el 5 de setiembre el BROU resolvió suspender de forma temporal el acceso de la AUF al crédito del banco. La moción fue introducida por los servicios técnicos en el orden del día de la reunión del directorio y se discutió a pedido de Sitjar, quien admitió que en días anteriores mantuvo contacto con representantes de Tenfield. “Todas las partes interesadas relacionadas al tema AUF que expresaron interés en conversar con nosotros fueron atendidas”, dijo. La comunicación se dio a través de Eduardo Radaelli, exdelegado de Montevideo Wanderers ante la AUF y de buena relación con Tenfield. Radaelli lidera el Espacio de los Pueblos Libres, un sector de Cabildo Abierto al que pertenece Sitjar.

Respecto a su última decisión de votar en contra de la reapertura del crédito, Sitjar afirmó que se sustenta solo en los resultados de la auditoría de la AUF y en la categoría crediticia que se le otorga: “Me olvido de la demanda penal, de la acusación de los clubes a la AUF, de los intereses que puedan haber detrás...”.

La sesión de Directorio del BROU del 5 de setiembre no tuvo la participación presencial del presidente Ferrer, que se encontraba de viaje. Horas después, de retorno en Uruguay, indicó al periodista Leonardo Sarro que él no tiene “control absoluto de todas las situaciones” que se producen en el banco y que la institución mantiene una “excelente relación” con la AUF, de la cual es sponsor principal. “Es una línea de crédito que tiene la AUF y va a seguir contando con ella sin problema”, valoró.