  • Cotizaciones
    jueves 26 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Nacional, el ejemplo más reciente de la inestabilidad deportiva casi crónica del fútbol uruguayo

    Pese a un contexto económico e institucional favorable, en los últimos tres años el club cambió de entrenador cada cuatro meses

    Jadson Viera, durante su presentación como entrenador de Nacional en octubre.

    Jadson Viera, durante su presentación como entrenador de Nacional en octubre.

    FOTO

    Daniel Rodríguez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Nacional visitó a Montevideo Wanderers en el Parque Viera. Un triunfo le aseguraba ser primero en la tabla anual del campeonato y esperar en la final del Uruguayo por Peñarol o Liverpool. Fue, sin embargo, un pálido 0-0 ante un equipo que deambuló toda la temporada en las últimas posiciones.

    La gente, descontenta, insultó a los jugadores y al cuerpo técnico a la salida de la cancha. Los directivos, también descontentos, cambiaron el fusible más fácil: Peirano fue despedido horas después del partido, en la culminación de un ciclo de poco más de seis meses como entrenador de Nacional.

    Leé además

    La Comisión de Defensa de la Competencia indicó que continuará monitoreando el proceso de ejecución de los nuevos derechos del fútbol uruguayo. 
    Fútbol Uruguayo

    Defensa de la Competencia advierte que no se puede atar el acceso al fútbol uruguayo a planes de internet

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Javier Máximo Goñi en un acto de Yamandú Orsi y Carolina Cosse en el Club Pinamar, en 2024.
    Radios públicas

    El relator de fútbol Javier Máximo Goñi está evaluando una propuesta para ser director de las radios públicas

    Por Redacción Búsqueda

    Este tipo de decisión se ha vuelto una costumbre en Nacional, que acumula un entrenador cada cuatro meses desde 2023 hasta hoy. Aunque los cambios de técnico son moneda corriente en el fútbol uruguayo, la racha reciente de Nacional resulta particularmente llamativa: se trata de un equipo grande, atraviesa dos directivas distintas y contrasta con el eterno rival, Peñarol, que encontró estabilidad mediante Diego Aguirre.

    Deporte-Peirano-Banco Nacional-Daniel Rodríguez-adhoc
    Pablo Peirano, uno de los cuatro entrenadores que Nacional tuvo en 2025.

    Pablo Peirano, uno de los cuatro entrenadores que Nacional tuvo en 2025.

    Ricardo Zielinski, Álvaro Gutiérrez, Álvaro Recoba, Rafael García, Martín Lasarte, Martín Ligüera, Peirano, Jadson Viera y Jorge Bava, en ese orden, ocuparon el banco de suplentes de Nacional desde noviembre de 2022 a hoy. El último en irse fue Viera, quien llegó en octubre en reemplazo de Peirano, a falta de dos fechas para que termine el Torneo Clausura 2025.

    “Estamos cumpliendo un viejo anhelo. Estamos convencidos de que vamos a tener un entrenador por un largo rato. Esperamos terminar el mandato con él al mando del equipo”, dijo el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, al presentar en aquel momento a Viera en conferencia de prensa. Justamente, con el objetivo de que permaneciera en Nacional por el resto del período de la actual directiva, Viera firmó contrato hasta diciembre de 2027.

    Con Viera, Nacional empató los últimos dos partidos del Torneo Clausura 2025 y derrotó en la final del Campeonato Uruguayo 2025 a Peñarol. Perchman dijo entonces que, en lo que refiere al entrenador, podía transformarse en el nuevo Hugo de León, quien dirigió a Nacional en 253 partidos durante cinco años —en dos ciclos distintos— y obtuvo 10 títulos. “Es un pichón de Hugo. Nos puede llegar a dar lo mismo y que quede como un referente”, señaló en diciembre a El Espectador deportes.

    El 21 de marzo, ocho partidos oficiales después, Viera fue cesado con un registro de tres victorias, tres derrotas y dos empates. Su breve paso por Nacional vuelve a evidenciar la dificultad de un entrenador para completar al menos una temporada en el club. El último en lograrlo fue Pablo Repetto en 2022 y, antes que él, Alexander Medina en 2018.

    Un escenario ventajoso en el fútbol uruguayo

    El contexto en el que se da esta sucesión de cambios no es, en sí mismo, negativo. Políticamente, la directiva anterior —encabezada primero por José Fuentes y luego por Alejandro Balbi— en la práctica no tuvo oposición; la actual, liderada por Vairo como presidente, cuenta con Perchman como responsable absoluto de la planificación deportiva y de la comunicación.

    En los últimos años, además, Nacional avanzó en la profesionalización de su área deportiva. Hoy cuenta con casi una decena de cargos rentados entre gerentes, directores, equipo de scouting y especialistas en métricas y análisis de rendimiento, a lo que se suman mejoras constantes en la infraestructura tanto del Gran Parque Central como de su complejo de entrenamiento, Los Céspedes, denominado oficialmente como Ciudad Deportiva por la capacidad de sus instalaciones.

    También amplió y consolidó un equipo de trabajo dedicado al cuidado del plantel principal. Más allá de los cuerpos técnicos de turno, hay un staff fijo de entrenadores, preparadores de arqueros, profesores físicos, kinesiólogos, médicos, nutricionistas y psicólogos, entre otros.

    Deporte-Nicolás Lopez-Pelea Pelota-Nacional-Daniel Rodríguez-adhoc
    Nicolás López disputa una pelota frente a Defensor Sporting, durante un partido en el Estadio Franzini.

    Nicolás López disputa una pelota frente a Defensor Sporting, durante un partido en el Estadio Franzini.

    A esta estructura se suma una realidad económica más favorable. Nacional, en línea con Peñarol, cuenta con un número creciente de socios y una sostenida asistencia cuando juega de local, en promedio casi 20% mayor que a inicios del siglo XXI, de acuerdo a cifras oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Sus ingresos mensuales también se fortalecieron con mayor venta de merchandising oficial y una extendida cartera de patrocinadores, gracias a la aparición de nuevas plataformas comerciales y tecnológicas. Además, recibe suculentos premios de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por su participación recurrente en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

    Entre 2019 y 2024, la Conmebol distribuyó casi US$ 1.470 millones en premios y pagos por participación en estos torneos y en la Recopa Sudamericana. En ese período, Nacional se ubicó undécimo entre los clubes sudamericanos que más ingresos obtuvieron, con un total de US$ 28,7 millones. Para 2026, la Conmebol anunció que la distribución total de premios en la Copa Libertadores superará los US$ 220 millones, incluyendo US$ 340.000 por partido ganado, mientras que en la Copa Sudamericana pasará los US$ 84 millones. Se trata, en todos los casos, de cifras récord.

    Por último, a través del nuevo contrato de derechos comerciales y audiovisuales del fútbol uruguayo, Nacional espera recibir alrededor de US$ 8,5 millones por año desde 2026 hasta 2029, aproximadamente el doble de lo que percibió hasta el año pasado.

    El resultado son presupuestos históricos para el plantel de Primera División, que incluye la adquisición de porcentajes de fichas, el abono de primas y el pago de sueldos —comparables y en ciertos casos superiores— a los que costean equipos de Argentina, Brasil, Chile e incluso México. El delantero Nicolás López, por ejemplo, renovó su contrato en marzo de 2025 para aproximarse al salario que percibía en el Club León de México. En tanto, el volante Rómulo Otero, que mantiene vínculo vigente con Nacional, fue cedido en enero al Criciúma de Brasil: si bien el club dejó de pagarle a Otero US$ 50.000 mensuales, aún afronta el resto de su salario.

    Peñarol, la otra vereda

    Pese a los cambios constantes de entrenador, Nacional todavía mantiene predominancia local en el Campeonato Uruguayo, aunque con menor protagonismo en el resto de las competiciones que la que tuvo en el resto del siglo XXI. Desde 2020 disputó 33 torneos oficiales domésticos: seis Apertura (ninguno ganado), seis Clausura (uno ganado), seis Intermedio (tres ganados), cuatro Copas AUF (ninguna ganada), cinco Supercopas (dos ganadas) y seis Campeonatos Uruguayos (tres ganados). Un 33% de efectividad en títulos, sin considerar amistosos ni torneos internacionales. En la Copa Libertadores, por ejemplo, logró alcanzar los cuartos de final solo en una ocasión durante ese período.

    En el mismo lapso, Peñarol ganó en dos ocasiones el Campeonato Uruguayo y tuvo una efectividad de 38%, con 12 títulos en 31 torneos locales disputados. Peñarol, que atravesó una dinámica similar de ceses y despidos, encontró estabilidad desde noviembre de 2023 con Aguirre, una figura que amortigua las tensiones internas y que cuenta con el respaldo popular para desalentar cualquier cuestionamiento o intento de remoción desde la dirigencia.

    Deporte-Maxi Silvera-Lamento-Nacional-Daniel Rodríguez-adhoc
    Maximiliano Silvera, delantero de Nacional, durante un partido en el Gran Parque Central.

    Maximiliano Silvera, delantero de Nacional, durante un partido en el Gran Parque Central.

    Para Perchman, la diferencia también radica en la exigencia del hincha de uno y otro equipo. “Hay un paladar diferente. El año pasado ganamos 13 partidos consecutivos y no había conformidad. Eso, en la vereda de enfrente no pasa, es ganar y nada más. Acá es ganar y muchas otras cosas más”, dijo esta semana a Sport 890. Pocos días antes del despido de Viera, Perchman argumentó que “Nacional tiene muchos más” medios, periodistas y creadores de contenido partidarios que Peñarol, y que esa dinámica —con una mayor propensión a la crítica— termina por afectar el ánimo y el rendimiento de sus entrenadores y jugadores.

    Por lo pronto, Bava asumió su cargo el 23 de marzo, con un acuerdo que vence en diciembre. De cumplirlo, serán nueves meses como entrenador del club, más tiempo que sus tres inmediatos antecesores. “Riesgo hay siempre, esta profesión es riesgosa, es parte del trabajo. Es sabido que en los clubes grandes existe este riesgo. Hay que asumirlo y tratar de que nos vaya bien”, respondió sobre la posibilidad de no llegar a terminar su contrato.

    Título papel: Un nuevo entrenador cada casi tres meses: Nacional, el último ejemplo de la inestabilidad deportiva crónica del fútbol uruguayo

    Selección semanal
    Agro

    Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

    Por Agro de Búsqueda
    Presidencia

    Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

    Por Redacción Búsqueda
    Sunca

    Elecciones en el Sunca con las irregularidades del fondo de vivienda en el centro del debate

    Por Redacción Búsqueda
    Sistema Nacional de Salud

    Mutualistas de Montevideo apoyan la regulación del funcionamiento de los seguros privados de salud

    Te Puede Interesar

    Ministro Gabriel Oddone.

    Oddone describió ante empresariado presión diaria e “insostenible” de Estados Unidos para que Uruguay “rompa” con China

    Por Redacción Búsqueda
    Un soldado del Ejército Nacional, en posición de guardia, durante una ceremonia militar realizada en julio de 2025.

    El gobierno dará más potestades al Ejército en el control de la frontera a través del Plan Nacional de Seguridad Pública

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Cinco cabalgatas en Uruguay entre sierras, dunas, lagunas y playas

    Cinco cabalgatas en Uruguay entre sierras, dunas, lagunas y playas

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    “No son pequeños productores” los que incumplieron los tiempos de espera, confirmó el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

    “Si no logramos controlar la garrapata, se nos puede venir algo parecido a la aftosa”, avisó el ministro Alfredo Fratti

    Por Mauro Florentín
    // Leer el objeto desde localStorage