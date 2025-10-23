Una multinacional que opera en varios estadios de Brasil busca instalar accesos con IA para el fútbol uruguayo

Mientras desde distintos ámbitos del gobierno se buscan soluciones a la violencia en el fútbol, una empresa originaria de Brasil se contactó con el Ministerio del Interior y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para conocer las posibilidades de que algunos estadios locales instalen un sistema de acceso basado en reconocimiento facial.

Fuentes oficiales señalaron a Búsqueda que representantes de Imply, con base en el estado de Río Grande del Sur, presentaron el mes pasado un proyecto con la premisa de que permitirá superar una de las principales dificultades del fútbol uruguayo: el ingreso a las canchas de hinchas que están incluidos en la lista de impedidos de entrar a espectáculos deportivos. Aunque la propuesta es de interés de la AUF, los clubes y el gobierno, quedó bajo estudio debido a su costo económico, el desarrollo de infraestructura y la necesidad de analizar otras ofertas.

Imply es una empresa tecnológica que opera en distintos rubros. Bajo la marca Eleven Tickets, uno de sus principales negocios es el de las soluciones para accesos y ticketing en eventos deportivos. Dentro de esta marca, el producto más conocido es un sistema de reconocimiento facial y biométrico equipado con inteligencia artificial (IA). “Se destaca como una de las soluciones más precisas, seguras y avanzadas del mercado”, asegura la empresa, que lo tiene en funcionamiento en distintos escenarios de la Serie A del Brasileirão, la máxima categoría del fútbol profesional de Brasil.

Desde febrero el estadio Beira-Rio, del Internacional de Porto Alegre , aplica esta plataforma en todos sus puntos de ingreso. El sistema incluye una fase previa de registro de hinchas para la activación total de sus rasgos faciales, de forma remota y en línea, lo que habilita después acceder a la cancha sin la necesidad de soportes físicos o digitales, como entradas, tarjetas o códigos. “El reconocimiento biométrico facial mejora el nivel de seguridad en el estadio. El sistema hace que el acceso sea personal e intransferible, además de disuadir la reventa ilegal de entradas”, indicó el Internacional de Porto Alegre en un comunicado de prensa.

De acuerdo a Imply, el producto “ofrece una gran velocidad y precisión”, lo que transforma la experiencia de acceso a los partidos, haciéndola más moderna, rápida, práctica y conveniente para el público: “Con el reconocimiento facial, el tiempo de espera en las filas se reduce significativamente, permitiendo la entrada solo con el rostro. El resultado es una experiencia fluida que combina agilidad y seguridad para el hincha”.

Además del Internacional, otros clubes de Primera División que trabajan con Imply son Atlético Mineiro, Flamengo, Gremio, Fortaleza y Vasco da Gama. A algunas de estas instituciones la empresa también les provee otros servicios de acceso y ticketing, como la venta de entradas en línea y en el lugar, la administración de socios y programas de análisis de datos para monitorear la concurrencia los días de partido.

La pantalla en el Estadio Centenario

En 2021, como parte de reformas para albergar las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, al Estadio Centenario se le realizaron una serie de reformas que incluyeron una nueva iluminación; refacción y cambios de piso en los vestuarios; nivelación, drenaje y sistema de riego del campo de juego, y pintura y nuevos baños en las tribunas. También se colocó una nueva pantalla gigante LED en la tribuna Colombes. La pantalla fue adquirida a Imply, que ya había instalado una en el Campeón del Siglo, de Peñarol.

Bajo esos antecedentes es que la empresa brasileña confía en que pueda ser nuevamente contratada en Uruguay. El paso, sin embargo, supone la aprobación previa de la AUF y también una opinión favorable del Ministerio del Interior. Desde julio, ambas partes instalaron una mesa continua para discutir medidas para la seguridad en el deporte. Por ahora los encuentros se centran en temas más normativos y disciplinarios, como la exhibición de banderas de gran porte en las tribunas.

La Secretaría Nacional del Deporte propuso la creación de un nuevo marco normativo que reconozca a los eventos deportivos y a sus actores como un bien jurídico tutelado, pasible de protección estatal al mismo nivel que la seguridad o la salud pública. El objetivo es facilitar las formalizaciones contra hinchas que incurren en disturbios, amenazas, agresiones o actos de vandalismo en el ámbito deportivo. Uno de los problemas que esta iniciativa pretende resolver es el de las amenazas de barras bravas a dirigentes, por ejemplo, para ser retirados de las listas de impedidos. Al depender su entrada a la cancha de servicios de seguridad privada contratados por los clubes —y no de la Policía Nacional—, gracias a esta presión muchos barras logran eludir los controles.

Más allá de las acciones judiciales de oficio, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional trabajan en posibles soluciones tecnológicas. La Dirección General de Seguridad en el Deporte ha consultado a empresas de software locales sobre la posibilidad de desarrollar aplicaciones que obliguen a los hinchas a registrarse previamente, al menos los que concurren a las tribunas populares detrás de los arcos. También se ha evaluado la necesidad de que la AUF, Nacional y Peñarol modernicen los sistemas de reconocimiento facial instalados en el Centenario, el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo.

Las cámaras permiten identificar a los hinchas, pero aún no están integradas a sistemas automatizados de control que impidan el ingreso de quienes figuran en las listas de restricción.

Título papel: Una multinacional que opera en varios estadios de Brasil busca instalar un sistema de acceso con IA para el fútbol uruguayo