Aduanas: sin “infracciones” detectadas en primeros 100 días de operativa de los nuevos escáneres

Primero, en 2019, el intento de incorporar nuevos escáneres para la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) terminó con un llamado desierto. El segundo fue una licitación, lanzada en 2022, que tuvo postergaciones, impugnaciones, una observación del Tribunal de Cuentas al proyecto de resolución del presidente de la República adjudicando la compra y, luego, la decisión del Poder Ejecutivo de insistir de todos modos con el gasto, sin que faltasen cuestionamientos políticos desde la oposición frenteamplista. Finalmente, el 2 de octubre de 2024 los equipos de la empresa estadounidense S2 Global Inc., ganadora del llamado para proveer el servicio de rayos X no intrusivos en los controles en el Puerto de Montevideo, tuvieron su ceremonia de inauguración y el tradicional corte de cinta.

También el director Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, festejó la adquisición y recordó que, al asumir su cargo el organismo poseía un solo escáner del año 2007, con una tecnología vetusta y destinada, sobre todo, al control tributario de las importaciones. “El 99,5% de las exportaciones uruguayas eran canal verde, es decir, no tenían control, no existía control a los tránsitos, reembarcos y transbordos, y la dotación de personal para el control era escasa”. Y contrastó eso con la nueva situación a partir de la adquisición de los nuevos escáneres y el refuerzo de la plantilla de su organismo con 200 funcionarios, que cubren vacantes por jubilaciones y bajas.

¿Cuántos escaneos?

El pedido de información requirió otros datos acerca del funcionamiento de este nuevo sistema de inspección no intrusiva de rayos X en el Puerto de Montevideo, pero la contestación, entregada la semana pasada por el ministerio, solo refirió a algunos puntos. Quedó sin responder la cantidad de contenedores escaneados por cada equipo, por día, desde que empezaron a funcionar, la cantidad de imágenes (escaneos) tomadas y el porcentaje de contenedores escaneados respecto del total.

Cuántos contenedores se iban a escanear fue un asunto de atención en su momento.

Un artículo publicado en setiembre de 2023 en la web de la Presidencia de la República se titulaba: “Capacidad de escaneo en Puerto de Montevideo alcanzará 80% del volumen total de contenedores”. El texto refería al inicio de los trabajos previos a la instalación de los tres nuevos escáneres, cuya llegada estaba prevista para mayo de 2024. “El equipamiento permitirá ampliar la capacidad de acción en materia inspectiva, ya que, con el uso de tecnología de última generación, se podrá revisar entre 75% y 80% del volumen total de teus” (unidades equivalentes a 20 pies, en que se miden los contenedores) que maneja la terminal capitalina, señalaba, recogiendo declaraciones de Borgiani.

escaner puerto.jpg Uno de los nuevos escáneres instalados en el Puerto de Montevideo Presidencia de la República

El porcentaje se reiteró en otras comunicaciones oficiales y en declaraciones de jerarcas del gobierno, lo que provocó confusión en operadores portuarios, organizaciones internacionales, delegaciones de gobiernos extranjeros, integrantes de la Armada Nacional e incluso dentro de la propia Policía Nacional porque el estándar global de revisión de contenedores portuarios dista del 80%.

Desde el gobierno aclararon que esa cifra expresada por Borgiani alude al potencial porcentaje de mercadería que los nuevos equipos pueden llegar a controlar y no al real que ejecutarán. Razones logísticas, técnicas, administrativas, comerciales, económicas y de recursos humanos impiden efectivamente alcanzar una inspección del 80% de las cargas.

En los últimos tres años, la terminal portuaria montevideana superó el millón de teus movilizados entre las cargas de importación, exportación, tránsitos y contenedores vacíos. En 2024 fueron 634.505 cajas, que, medidas en teus, equivalen a 1.115.415, una baja de 1% o de 10.339 teus en relación con 2023, según datos preliminares.

Los tiempos

Ciertas respuestas entregadas por el MEF fueron genéricas.

Por ejemplo, se preguntó el tiempo promedio que llevó el escaneo de los contenedores por cada escáner por día desde su puesta en producción”, a lo que la DNA contestó con la siguiente oración: “En cuanto al rendimiento de escaneos, el sistema cumple con los requisitos establecidos en el pliego de la licitación”.

Sobre ese punto, el pliego de la licitación que terminó siendo adjudicada a S2 Global Inc. señalaba que el sistema debía “ser capaz de escanear mínimo 80 camiones de 18 metros de largo por hora” para la medición del rendimiento en “modo conducción”.

Al menos en sus primeras semanas en uso, los nuevos equipos instalados en el Puerto de Montevideo estuvieron siendo utilizados en el “modo portal”, que lleva entre unos cinco o seis minutos porque el conductor del camión debe bajar del vehículo y ponerse a resguardo mientras el escáner se mueve para fiscalizar la carga; el Scan Drive, más eficiente, debía esperar por la aprobación del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La adjudicación a S2 Global Inc. es por 10 años y por un valor anual cercano a los US$ 4 millones, que incluye equipos, operación y mantenimiento. Según un comunicado de la DNA, antes de esto “no se podían escanear más de 100 contenedores por día; con la nueva tecnología se analizarán todos los que sea necesario, las 24 horas, los 365 días del año, y el procedimiento no supera los 20 segundos”.

Con relación a la cantidad de personal regular destinado al uso de los escáneres —otra de las preguntas incluidas en el pedido de acceso—, se contestó que “la División Análisis de Riesgo cuenta con un total de 30 personas. Respecto al personal abocado a prestar el servicio y dar mantenimiento a los equipos, son dependientes de la empresa adjudicataria de la licitación”.