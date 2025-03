Cambios: un sector “vapuleado” por los pagos electrónicos y la competencia informal redujo sus ganancias

Durante julio-diciembre de 2024, que corresponde a la primera mitad del ejercicio anual que culminará en junio próximo, el sector ganó, en conjunto, US$ 2,9 millones; es menos que los US$ 5,7 de utilidades del mismo lapso de 2023, analizó Búsqueda a partir de datos informados por el Banco Central (BCU). Ocho de los 30 cambios autorizados por ese organismo regulador tuvieron pérdidas en el arranque del ejercicio en curso.

La diferencia de comprar y vender divisas a precios mayoristas y negociarlas a los valores de las pizarras al público minorista no deja mucho si la operativa no es de grandes cifras.

Los cambistas complementan su negocio teniendo, muchas veces bajo otra razón social, un local de cobranzas y pagos de Abitab y Redpagos. “Si no tenés una red no existís. Hoy deben ir de la mano, a no ser que la casa de cambio esté en un lugar con mucho movimiento”, señaló Gutiérrez.