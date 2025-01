El 63% de los empresarios cree que el próximo gobierno aumentará la carga impositiva

Por otro, adaptarse a los cambios recientes en la tributación internacional —en particular el impuesto a la renta mínima global—, que desafían los regímenes de promoción de inversiones vigentes en Uruguay. “Tenemos que tener una actitud proactiva, a diferencia de la actitud más pasiva que la aplicada hoy, para poder lograr que, de algunas de esas empresas que están en Uruguay pero que evalúan irse o que van a tributar en otro lugar, una parte de esos impuestos tributen en Uruguay. Eso nos va a obligar a darles algún tipo de beneficio, que no puede ser para esas empresas sino genérico, y esto supone revisar algunas cosas en materia de asignación de recursos, de renuncias fiscales y de aspectos tributarios. No porque nosotros creamos que haya que hacerlo, sino como reacción a una realidad que viene dada y tratando de cumplir con la idea de que la presión fiscal ya es elevada y no hay razones para aumentar la presión fiscal. En todo caso, puede haber modificaciones derivadas de esto”, señaló Oddone a Búsqueda en setiembre pasado.