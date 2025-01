Ministerio de Economía defiende decisión de volver a 0% el arancel a las harinas importadas

Comercio Exterior Comercio exterior: Uruguay cobró US$ 700 millones en aranceles y Tasa Consular a las importaciones

El ministerio respondió —con fecha del 1º de noviembre, aunque la contestación se entregó en diciembre— que, no obstante la reducción del arancel, las importaciones promedio mensual de harina desde Argentina en lo que iba del 2024 “se encuentran aún algo por debajo de los valores históricos” del período 2020-2021, previo a la situación generada por el “conflicto Rusia-Ucrania y a las medidas adoptadas para atender la importante suba de precios de ciertos productos de la canasta básica. Y si bien Argentina sigue siendo el principal origen de las importaciones (82% en lo que va de 2024), su participación es significativamente menor que la que presentaba en 2020-2021 (93%)”.

Precios importación desde Argentina

En relación a los precios de importación de la harina de trigo desde Argentina, el MEF indica que volvieron a los niveles previos a la guerra en Ucrania. “En lo que va de 2024, si bien con mayor variabilidad, se han ubicado en un promedio de US$ 670 la tonelada, si bien algo por debajo de los precios postconflicto, que se movieron en una franja de US$ 700-800, aún significativamente por encima de los US$ 500 del período 2020-2021”, consigna.

Asimismo, según el MEF, el precio en el mercado interno de las harinas de trigo revirtió durante 2023 su aumento, y al momento de contestar a los senadores se ubicaba, en términos reales, por debajo de los valores de 2020.

También menciona que el volumen físico producido por la industria de molinos de harina y otros cereales registró en el “período reciente una caída significativa de su actividad, especialmente desde mediados de 2022 a mediados de 2023, mostrando cierta recuperación desde esa fecha y hasta junio de 2024, si bien con un nivel de actividad aún inferior al del período 2020-2021”.

Y cierra: “En síntesis, de acuerdo a la información disponible las importaciones de harina representan una participación muy reducida en el abastecimiento del mercado interno, a la vez que no se aprecia un incremento de las cantidades importadas, ni desde Argentina ni totales. Por tanto, en principio no parece probable que sea esta la causante directa de la situación por la que atraviesa la cooperativa” Molino Florida S.A..