UTE gastó un 35% más de lo presupuestado en beneficios a grandes consumidores, dice jerarca

Hace dos semanas, en una reunión del Directorio de UTE, Cardona preguntó si esta “subfacturación” se debe a las bonificaciones que recibieron estos grandes clientes, que en total son unas 150 empresas. Entre enero y mayo, el ente destinó $ 317 millones (algo más de US$ 8 millones) en descuentos a este sector, un 35% más de lo que había previsto para el período ($ 214 millones, equivalentes a US$ 5,3 millones).

La jerarca recordó que los grandes clientes del ente ya reciben otros beneficios por haber negociado los precios de las tarifas. Tres industrias —Efice, Ipusa y Alliance Uruguay— pasaron de ser clientes regulados a la modalidad “libre”, lo que les permitió negociar otros valores. Además, el Poder Ejecutivo bajó el precio que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) le sugería cobrar por la transmisión de la energía (los “peajes”).

“No me parece que esté mal que UTE negocie, y está acostumbrada a hacerlo con grandes clientes. El tema es la oportunidad y cómo lo hacés: qué tanto le entregás dependiendo del mercado y de tus costos”, planteó Cardona. La directora consideró que el ente está “entregando en todos los rubros que se puede entregar a los grandes clientes”. Agregó que para este sector se definió una “rebaja de tarifas”, “rebaja de peajes” y “bonificaciones”. El segmento residencial, en tanto, solo recibió bonificaciones en el marco del programa de tarifas “doble horario”, dijo.

Fernanda Cardona, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y Enrique Pées Boz. Foto: UTE Fernanda Cardona, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el entonces director Enrique Pées Boz UTE

Inversiones

Después de años en los que UTE se dedicó mayoritariamente a las inversiones en generación —en el marco del cambio de la matriz eléctrica—, la estrategia del actual directorio era mejorar las redes de transmisión y generación. La presidenta de UTE, Silvia Emadi, ha destacado la cifra invertida como “histórica”. Pero Cardona marcó algunos matices.

La directora por el Frente Amplio recordó que durante los gobiernos de la izquierda hubo una mayor inversión en generación, pero “se mantenían” niveles altos en distribución y transmisión; hoy, estos últimos rubros “se despegan” del resto.

El “cuadro de mando” —como se les llama en la empresa a los reportes cuatrimestrales que se realizan de cada uno de los rubros— califica en “amarillo” al rubro inversiones porque alcanzó el 63% de la ejecución en los primeros meses del año. Según Cardona, si continúa en “este ritmo”, se superará el monto que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) aprobó para UTE.

Esto, contó, le ha generado algunas discusiones con la presidenta de la empresa. Emaldi destaca la cantidad de dinero que se destinó a las inversiones, pero la directora frenteamplista interpreta que en los primeros cuatro meses se gastaron todo los fondos para esos rubros porque “no quedó otra”, ya que había un “rezago de inversiones”.

El informe financiero de UTE detalla que entre enero y mayo la ejecución de inversiones superó en un 16% lo que estaba previsto para ese período. En el cálculo de los cinco meses están incluidos pagos que corresponden al ejercicio de 2023 de facturas conformadas por el equivalente en pesos, dólares y euros a US$ 49,6 millones.

“Es preocupante que se arrastren pagos del año por casi US$ 50 millones que, sumados al ritmo de ejecución de este año, seguramente resulten en la necesidad de trasladar pagos para el 2025, comprometiendo el futuro espacio de inversión de la empresa” pública, advirtió Cardona. En el directorio le dejaron en claro que esta modalidad de pago no se volverá a utilizar el año que viene.

Varias empresas le plantearon a la representante frenteamplista su preocupación porque UTE “haya emitido conformes” para pagar obras. “Les llamó la atención porque no estaban acostumbradas a trabajar” así, declaró. Esta situación, según Cardona, muestra que el ente está teniendo un problema en su “gestión financiera”.

Las firmas que están alcanzadas por esta medida no son las que llevan adelante las grandes construcciones de UTE, sino las que se encargan de obras de operación y mantenimiento de las redes eléctricas.

Inversiones tardías

El presidente de UTE entre 2010 y 2020, Gonzalo Casaravilla. Foto: Nicolás Garrido Gonzalo Casaravilla Nicolás Garrido

Una de las grandes obras en generación que UTE tiene planificadas es la renovación de la central hidroeléctrica Rincón de Baygorria (Río Negro), por US$ 60 millones. La obra implica la intervención de las tres turbinas de la represa, que permitirá garantizar la extensión de la vida útil de la fuente energética por al menos 30 años más.

Aunque está de acuerdo con esta obra, Cardona tiene algunos cuestionamientos al proceso porque se trata de una construcción que estaba planificada desde el 2019.

Ese año también quedó planeada la construcción de una planta solar de 60 megavatios en Punta del Tigre, para la que ya estaban el padrón y los paneles (que habían resultado de un acuerdo con Hyundai). “Tenían todo para poder hacerlo y ellos fueron cambiando en el plan quinquenal el momento de hacer la planta solar. En agosto, supuestamente, van a inaugurar una obra que estaba planificada para el 2021, que no va a ser de 60 megas sino de 28, menos de la mitad. Entonces, arrancaste tarde la renovación de Baygorria y con la solar y no vas a tener la cantidad de megas necesarios que habías planificado como generación genuina”, resumió Cardona.

Basada en un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, la directora opositora señaló que no haber tomado la decisión “a tiempo” tiene costos millonarios para UTE.

Se trata de un reporte técnico elaborado por quien fue presidente de UTE entre 2010 y 2020, Gonzalo Casaravilla, y por Ximena Caporale, y se basa en distintos escenarios. El análisis concluye que, por el “retraso de las inversiones”, el ente perdería US$ 83 millones en el escenario más probable y hasta US$ 279 en el peor de los casos. Con un panorama más optimista —que incluye mucha lluvia y un precio bajo del barril de petróleo—, la empresa pública ganaría US$ 19 millones en el acumulado de 2024, 2025 y 2026. “La pregunta que hay que hacerse es si me arriesgo a perder US$ 279 millones si tengo mala suerte”, planteó Casaravilla a Búsqueda.