Víctor Rossi: la vialidad tuvo un “gran avance” en la década pero el gobierno relegó otras obras

Falero informó que del último gobierno del Frente Amplio se heredó una deuda de US$ 4.850 millones por los compromisos de los contratos de participación público-privada (PPP), la ejecución de Corporación Vial (CVU) y el contrato del Ferrocarril Central. En el período 2020-2024 la deuda que se produjo es de US$ 2.862 millones.

“Yo no voy a ser ministro, pero les estoy transmitiendo a quienes puedan serlo que ya tienen que estar discutiendo con el equipo económico del posible gobierno que se haga cargo Rentas Generales de esos dineros. Porque, si no, el MTOP tendría las manos atadas y no tendría recursos para hacer nada, aunque tuviera proyectos”, sugirió.

El exministro vazquista no cuestionó que existan los Cremaf y, por el contrario, considera que junto con las PPP pueden ser dos instrumentos para ser utilizados por el ministerio. “Es un instrumento útil, necesario, posible”, definió Rossi. Para él, ni los Cremaf ni las PPP “pueden ser ilimitados” y lo conveniente sería tener los dos instrumentos para poder utilizar.

Todo “regalado”

El ministro Falero no solo cuestiona el “déficit” en infraestructura que dejó el Frente Amplio, sino también la “calidad” de las obras. Según él, la administración anterior se dedicó a hacerles una “pintadita” a las rutas para extender su vida útil “un poquito más”, arengó en una asamblea de la lista 71 del Partido Nacional.

“¡Yo puedo admitir que había alguna pintadita! A alguna le daban una pintadita porque era lo que nos permitía salir del paso y se justificaba. Pero había obras”, respondió Rossi a ese comentario. Como autocrítica, planteó que el gobierno frenteamplista debería haber “publicitado mucho más” las construcciones que hizo.

“Nosotros salimos desesperadamente a tapar agujeros y arreglarlos. Y tengo la lista de las rutas que se hicieron, pero joden con el nivel de calidad”, expresó el exministro. Este gobierno también ha tenido problemas en las obras de acceso a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), aseguró. “La ingeniería no es infalible”, explicó.

Rossi señaló que varias de las obras que recibió este gobierno ya estaban en marcha en el anterior. La actual administración anunció que las obras viales alcanzarían los US$ 3.850 millones, pero de ese total US$ 1.700 millones corresponden a las PPP que dejó listas el Frente Amplio, planteó Rossi. A este monto se le debe sumar la construcción del viaducto en la zona portuaria de Montevideo, que superó los US$ 200 millones.

El exjerarca aseguró que el gobierno de la coalición multicolor hizo un “esfuerzo extraordinario” para desarrollar una estrategia publicitaria que reflejara las obras de rutas que se hicieron. “En la publicidad son los mejores”, describió. Sin embargo, cuestiona que las construcciones en infraestructura se concentraron en la vialidad pero se desatendieron otras áreas.

Víctor Rossi. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda Víctor Rossi Nicolás Garrido / Búsqueda

Para hacer la afirmación, Rossi se basó en los datos de la última Rendición de Cuentas. El porcentaje con relación al Producto Interno Bruto (PIB) que el gobierno actual destinó al rubro es “levemente menor” al que la infraestructura ocupaba en el último gobierno del Frente Amplio: 3,5% en 2015-2019 y 3,3% en 2020-2024.

“Si se repartió más en vialidad es porque se sacó de algún lado. En mi opinión, hay que buscar por el lado de la electricidad. Invirtieron US$ 3.873 en total, apenas por encima de lo que dijeron que invirtieron en vialidad. En el período nuestro tuvimos lo mismo. Desde el punto de vista de las inversiones en infraestructura no hubo récord ninguno”, señaló.

El presupuesto que se destina a la vialidad ha crecido, en dólares corrientes, desde comienzos de siglo. En el gobierno de Jorge Batlle, se destinaron US$ 480 millones; en el primer gobierno de Vázquez, US$ 810 millones; en el de José Mujica, US$ 1.080 millones; entre 2015-2020, US$ 2.130 millones; y entre 2020 y 2024, US$ 3.850 millones. “Desde el punto de vista de la vialidad y del país es muy bueno esto”, describió Rossi.

El exministro lamentó que las diferencias políticas empañen el “gran avance” que tuvo la vialidad si se suman el segundo gobierno de Vázquez y el de Lacalle Pou. “Esta década es buena y deja definitivamente lejos el apagón logístico”, aseguró. Su referencia fue a que en 2013 Lucio Cáceres y Javier de Haedo realizaron un informe en el que alertaban de un posible “colapso” de la caminería. Cuando supo la existencia de ese documento, el por entonces presidente, José Mujica, dio “manija” y habló de un “apagón logístico”, recordó Rossi.

Los resultados de ahora son “buenos”, pero al gobierno “jamás se le ocurrió hacer una valoración” positiva, cuestionó el exjerarca. “Por el contrario, (dicen) que pintamos la ruta, que hacíamos todo de mala calidad, que las PPP que ellos usaron eran caras, que los Cremaf —que copiaron del Banco Mundial— son mucho más baratos. Es decir, hay actitud de ninguneo: lo bueno es de ellos y lo inauguran sin rubor, aunque lo hayan recibido todo regalado”, aseguró.

“Canallada” de Falero

Cuando llegó a la asamblea de la lista 71, Falero venía de escuchar un panel en el que estaba Rossi. Lo notó —según dijo ante la militancia blanca— enojado e “incómodo” en esa actividad, en la que cuestionó que se haya descontinuado el Sistema Integral de Control de Carga (Sictrac). “Se ve que algún interés tenía”, especuló el actual ministro sobre ese presunto enojo.

rossi falero.jpg Víctor Rossi junto a José Luis Falero durante un Congreso de Intendentes en 2018 Javier Calvelo Adhoc

A Rossi ese comentario le pareció una “canallada”. En su carta, aseguró que la “profesionalización del transporte de carga es una necesidad” y definió como “desaprensiva” la actitud de Falero respecto al control de carga, “dado su vínculo familiar y empresarial”.

El dirigente frenteamplista dijo que “es evidente” que la situación tiene que cambiar y se refirió al anunciado Sistema de Gestión de Flotas (Sigeflot), que es un “Sictrac mejorado” porque la tecnología en los cuatro años de gobierno avanzó. “Ahora es inflable, muy superior. Por eso yo digo que era urgente que se pusiera el Sictrac y no se hizo. Entonces, por favor, ¡adelante con el Sigeflot”, alentó.