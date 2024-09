Víctor Rossi responde la “infamia” del ministro Falero, un “barra brava” en campaña electoral

En una carta al director que se publica en esta edición de Búsqueda , Rossi señala que pretende que se “precise” una “infame referencia” a sus “presuntos intereses”. “La profesionalización del transporte de carga es una necesidad para el país. La informalidad y evasión desvían millones, que en algún bolsillo indebido quedan. Por eso, entre otras cosas, era importante aplicar antes el Sictrac y hoy sería necesario que no se demore el Sigeflot”, escribió, en referencia al Sistema de Gestión de Flota creado por esta administración.

“Dado su vínculo familiar y empresarial, siempre me ha llamado la atención la actitud desaprensiva mantenida por José Falero con el sector. No se me había ocurrido hasta el momento de escribirlo. Habrá que ver”, indicó Rossi.