Fiscalía archivó investigación sobre la entrega del pasaporte a Marset, pero señaló que ministros “ocultaron información” al Senado

Cancillería Caso Marset: Cancillería no investigará cómo un documento interno clave llegó al asesor de Lacalle Pou

Machado tiene abierta otra investigación vinculada a Marset. En noviembre de 2023, Búsqueda informó sobre los esfuerzos del gobierno para ocultar de la Justicia el contenido de los chats entre Ache y Maciel. El fiscal deberá determinar si en esos intentos, que incluyeron la destrucción por parte de Roberto Lafluf, asesor en comunicación y estrategia del presidente Luis Lacalle Pou, de un documento que la entonces vicecanciller había entregado en el ministerio para cumplir con un fallo judicial.

La publicación en Búsqueda de esos esfuerzos, detallados por Ache en su declaración en Fiscalía, provocó la renuncia de los entonces ministros Bustillo, Heber, el subsecretario Maciel y de Lafluf.

Para Heber, una “victoria”

En rueda de prensa este lunes, Heber consideró que está “muy conforme” con el archivo de la causa y que lo toma como una “victoria”.

“No es el primer archivo. Ya fui blanco de ataques del Frente Amplio en mi gestión tanto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como en el Ministerio del Interior. Ahora viene este caso, en el que se había dicho que había delito. Y muy claramente el fiscal dice que no hay delito y se archiva”, dijo el exministro del Interior.

El senador nacionalista consideró que “han explotado muchas bombas en un campo minado como es el Ministerio del Interior, y ninguna me ha tocado. Ni rozado”. Y agregó: “Salgo como entré, limpio”.

En relación con las mentiras a las que hizo referencia el fiscal en la resolución del archivo, Heber afirmó que “no hubo ocultamiento” y “no hubo mentiras”. Sostuvo que en la interpelación “no se habló de los chats porque no se preguntó” y “en todo caso hay una omisión de quienes interpelaban”.

Bergara: “Confabularon para mentirle al Parlamento”

El senador del Frente Amplio Mario Bergara dijo que se archivó una investigación que se inició de oficio y no por una denuncia de la oposición. “El tema no era que hubiera un delito, sino que había opciones, (...) que no había por qué enviarle a Marset el famoso pasaporte que le permitió salir de la cárcel de Dubái y estar hoy prófugo de la Justicia”, dijo Bergara.

“Ahora bien, confirma esta investigación que los ministros confabularon para mentirle al Parlamento. Confirma que se le ocultó información a la Justicia, actos absolutamente reprochables”, agregó el senador.

Consideró que tienen que “seguir trabajando para que ese ocultamiento y esa mentira al Parlamento tenga consecuencias, más allá de las políticas que tuvo”, porque renunciaron los ministros.

“Inverosímil”

El fiscal Machado también calificó de “inverosímil” la versión de Ache sobre la reunión que mantuvo con el abogado de Marset, Alejandro Balbi, el 24 de noviembre de 2021, tras un pedido que le llegó del defensor por WhatsApp.

Según la declaración de ambos, Balbi le consultó exclusivamente por la fecha de salida de la valija diplomática con destino a Emiratos Árabes Unidos, “sin haberle especificado” nunca que representaba a Marset y que necesitaba que en esa valija saliera el pasaporte de su cliente.

“Resulta inverosímil lo declarado” por los dos, consideró el fiscal.

Ache en el Parlamento.jpg Carolina Ache durante la interpelación de los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior en la Cámara de Senadores Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Para Machado, “también resulta inverosímil que la Vicecanciller —profesional independiente y política avezada que ocupaba un cargo de innegable relevancia en el Ministerio de Relaciones Exteriores— en la referida reunión no hubiera relacionado por un lado toda la información que tenía hasta ese entonces sobre Sebastián Marset, esto es: delincuente detenido en la ciudad de Dubái —Emiratos Árabes Unidos— por portar un pasaporte falso; narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado; sería terrible que fuera liberado; con la consulta del Dr. Alejandro Balbi acerca de la fecha de partida de la valija diplomática a Emiratos Árabes Unidos para así enviar un pasaporte precisamente a un ciudadano uruguayo que se encontraba en un lugar tan lejano y escasamente vinculado a nuestro país”.

No obstante, planteó que se debe “reconocer que luego de dos años de investigación la Fiscalía no ha reunido evidencia incontrastable ni un cúmulo de indicios unívocos que permitan probar que los mismos hubieran cometido alguna conducta típica, antijurídica y culpable, y en consecuencia punible”.

En las consideraciones finales del archivo de las indagatorias, Machado también apuntó contra “múltiples filtraciones a la prensa” que existieron “por parte de actores intervinientes en la causa”. Y señaló: “No (las) compartimos en lo más mínimo”.

“Comprendemos perfectamente que esta indagatoria revista interés público pero ello no justifica la vulneración de lo dispuesto por el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal, el cual establece la reserva de las actuaciones de investigación para los terceros ajenos al procedimiento, principalmente teniendo en consideración que dicha reserva se violentó con la clara intención de incidir en forma indebida en su resolución”, consideró el fiscal.