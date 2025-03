La declaración en Fiscalía de un empresario, clave para archivar una denuncia por estafa al Ministerio de Turismo, es puesta en cuestión por exempleados

La hipótesis de trabajo que se trazó el fiscal Rodríguez era probar si Kirma Services y Shipillis existían, por lo que envió exhortos a sus países de origen. La documentación tardó, pero llegó: la compañía estonia estaba inscripta en el registro comercial, mientras que el chipriota, jubilado según la Policía de su país, respondió por escrito en un inglés preciso. Con esas pruebas, el fiscal estuvo a punto de archivar la causa, pero los abogados denunciantes insistieron casi una decena de veces para conseguir una prueba más: los cabezales de los mails que había enviado Kirma al ministerio.

Los primeros correos electrónicos, antes de que Búsqueda informara sobre las presuntas irregularidades en Turismo, habían salido desde Montevideo. Más precisamente, desde la IP —la “dirección” en internet— de Nation Traffic, una compañía que Elbio Rodríguez había querido acercar al ministerio dirigido por su amigo.

El fiscal citó a declarar como testigo a Tayler, uno de los fundadores y gerentes de la compañía. El empresario dijo que Shipillis era cliente de Nation Traffic y que por eso tenía acceso, mediante una VPN (a la que definió como un túnel), a los servidores de la compañía uruguaya.

Tayler dijo que era una práctica común de Nation Traffic dar ese acceso a clientes, aunque no pudieran controlar, como dijo que sucedió en el caso de Kirma Services, para qué lo usaban.

Sobre Nation Traffic, dijo que se dedicaba al “desarrollo de tecnología para gestión de clientes, soporte, inteligencia artificial, e-commerce”. Añadió que también ofrecían estrategias de marketing para mejorar la “performance” de compañías a la hora de encontrar a su “mejor cliente”. Aseguró que empleaba desde 50 hasta 80 personas en las épocas de mayor “zafra”, que es el invierno europeo. “Nuestros clientes vienen del ambiente privado, 99% de Europa y EE.UU.”.

Si bien prometió enviar el contrato y la factura que emitieron para Kirma Services, su abogado solo presentó la última.

El empresario también minimizó la relación de Nation Traffic con Elbio Rodríguez; sostuvo que lo conocía de reuniones, algunas en el Piso 40, del que ambos son socios. Reconoció que alguna vez les planteó negocios, pero los rechazaron.

Las declaraciones de Tayler fueron la prueba que le faltaba a Rodríguez para resolver archivar la causa. El 5 de agosto del 2024, sin dar tiempo a que los denunciantes analizaran las nuevas pruebas, firmó su decisión.

Búsqueda intentó hablar con 26 personas que han trabajado en Nation Traffic, y obtuvo respuestas, con distinto grado de profundidad, de 15. Ninguno de los empleados consultados, que pidieron mantener su nombre en reserva, sabe a qué se refería Tayler cuando hablaba de clientes externos. Para todos, sin excepción, el único negocio que funcionaba ahí y para el que trabajaron, meses o años, era Tradear.com.

Búsqueda trató de obtener la versión de Tayler, Diego Padilla, el otro fundador y directivo de Nation Traffic, y de su mano derecha, la gerenta financiera, Macarena Mella, pero por tercera semana consecutiva no devolvieron las llamadas ni los mensajes.

La estafa empezaba con los empleados

La introducción de la canción We Will Rock You, de Queen, abre el video institucional de Nation Traffic del 2020. Mientras la cámara inicia el paneo por las oficinas de la compañía, una voz en off celebra los logros del año, obtenidos por un “equipo fuerte” y “más unido que nunca”.

La lista de objetivos alcanzados parecen referirse únicamente a Tradear.com, la plataforma de inversiones que opera desde esas oficinas, aunque sus integrantes tienen la instrucción de decirles a los clientes que están en Madrid.

Embed

Durante los últimos meses se superó la meta en depósitos.

El 20% de las ventas en los últimos seis meses perteneció a promociones.

Los chargebacks (devoluciones de tarjetas) en los últimos seis meses han sido menores al 1%.

El porcentaje de conversiones (clientes que se inscribieron en la plataforma y dieron el paso de poner dinero) viene subiendo mes a mes.

Creamos el programa de embajadores.

Mejoramos la experiencia con nuestros cajeros.

Una vez más la rompimos en octubre con el Forex Challenge 2020.

Se sumaron 15 nuevos talentos a nuestros equipos.

Las imágenes incluidas en el video muestran que en las oficinas de Nation Traffic pareciera funcionar un call center, pero no hay visibles logos de Tradear.com. De todos modos, en algunas pantallas y en pizarras hay menciones a la plataforma de inversiones, según fotos y fragmentos de grabaciones de las oficinas a las que accedió Búsqueda, que quedaron fuera de ese y otros contenidos audiovisuales en Nation Traffic.

Oficina Tradear.MOV

“Cuando me ofrecen el laburo, pensé que era una start up de tecnología y en realidad era un broker”; “no sabés nada hasta el momento en que te dicen que empezás a trabajar en Tradear”; “en el proceso no atinás a saber a dónde estás entrando”; “en el proceso de las entrevistas, la transparencia no es algo que está ahí presente, te enterás de Tradear, de la plataforma, después de que firmaste el contrato, cuando te cayó el alta del BPS”; “en las entrevistas con recursos humanos me habían dicho que era una plataforma de tecnología e innovación”; “en una de las últimas entrevistas, ya pronto para entrar, te preguntan si tenés algún problema ético con trabajar con la plata de personas, es el único indicio”; “es todo una estafa desde el momento cero, hacia los empleados también”.

Callcenter Tradear.MOV

La falta de claridad y la sorpresa posterior de saber que trabajarían para una plataforma de inversiones alcanzaba a empleados que ingresaban a todos los departamentos, de acuerdo con las consultas de Búsqueda.

Uno solo de los que 15 que respondieron a las preguntas de Búsqueda, dedicado al área de Desarrollo, aseguró que sabía desde el comienzo que trabajaría para el "único producto" de Nation Traffic, Tradear.com.

Ninguno de los exempleados trabajó para supuestos proyectos de Nation Traffic elaborados para “clientes” en el extranjero o en Uruguay. Tampoco escucharon que sus compañeros de diversos departamentos lo hicieran.

Tradear.com elimina contenido para parecer menos uruguaya

La plataforma Tradear.com ofrecía servicios sin autorización para clientes en varios países de América Latina, como informó Búsqueda el 27 de febrero. Un documento elaborado por Mella, la gerenta financiera, y distribuido a su equipo mediante su mail institucional de Nation Traffic, muestra que, solo en agosto de 2021, 13.390 usuarios ingresaron a la plataforma, de los cuales 245 depositaron dinero por primera vez (US$ 61.676), mientras que otros ya registrados pusieron US$ 411.274.

Clientes Tradear.jpeg

La llegada a la plataforma era, en ocasiones, mediante “afiliados”; es decir, sitios, vinculados o no a Tradear.com, en los que se recomendaba invertir en ella. Esos “afiliados” recibían un pago por cada usuario referido, explicaron fuentes que trabajaron en esa parte del negocio.

Redepositos Tradear.jpeg

Inversor Online es una de esas páginas vinculadas. Su “cara visible” es alguien llamado Miguel Arruabarrena, un experto en inversiones que en realidad no existe, sino que era un avatar creado en Nation Traffic.

Las campañas para conseguir clientes se ajustaban en cada país. Así, en 2022, aprovechando la inestabilidad política en Chile, donde estaba en discusión una reforma constitucional, Tradear.com subió el volumen de su campaña y tuvo buenos resultados. El porcentaje de conversión “fue muy alto”, recordaron algunos exempleados.

Después de que Búsqueda informó sobre Tradear.com, las acusaciones de estafa y su vínculo directo con Nation Traffic, los responsables de la plataforma empezaron a “limpiar” el contenido de sus canales de comunicación, en particular YouTube y Spotify. En la plataforma de videos, eliminaron los contenidos en los que aparecían voces “uruguayas” y también Arruabarrena, y publicaron en los últimos días videos protagonizados por un hombre de acento caribeño. En Spotify dieron de baja el canal.

Para mover el dinero de los depósitos en Tradear.com, que sigue operativa, Nation Traffic usaba varios métodos de pago. Incluía transferencias a cuentas bancarias a nombre de empresas domiciliadas en Estados Unidos, informó Búsqueda la semana pasada. Parte de ese dinero ingresaba luego al sistema bancario uruguayo para hacer frente a los gastos de la compañía, como salarios o el alquiler de medio piso en la torre del World Trade Center Free Zone.

Kirma Services eliminada del registro comercial de Estonia

Una de las consultas de Búsqueda a los exempleados de Nation Traffic intentaba conocer si alguien conocía algún trabajo de la compañía con la estonia Kirma Services o su director Shipillis.

Dos personas recordaron que cuando “saltó” el problema en el Ministerio de Turismo, en agosto de 2021, las autoridades de Nation Traffic discontinuaron por un tiempo un proyecto que estaban desarrollando, pero que no involucraba a clientes externos. Ambos señalaron que la persona que estaba en el tema era Macarena Mella, quien además manejaba la facturación de Nation Traffic, como la que hicieron para Kirma Services y Tradear.com.

Kirma Services existía en el registro comercial de Estonia desde 2018, pero no tuvo ningún movimiento hasta que estalló el escándalo.

Las personas detrás de Kirma Services cambiaron la dirección de la compañía y el rubro de trabajo (para que apareciera como una agencia de marketing en el registro), y presentaron a destiempo estados contables sin auditar, en los que nunca declararon tener empleados.

Con el caso cerrado en Uruguay por Gilberto Rodríguez, el interés por los destinos de Kirma Services, que se presentaba como una empresa pujante, se apagó. Al consultar el registro comercial de Estonia esta semana, Búsqueda constató que la empresa fue dada de baja en diciembre, de manera forzosa, por no entregar información obligatoria.

Kirma Services eliminada.png Captura de pantalla del registro comercial de Estonia

Elbio Rodríguez y las visitas a la Torre de los Profesionales

A algunos de los exempleados interrogados también les llamó la atención el comentario de Tayler en Fiscalía sobre Elbio Rodríguez, quien se encargó de acercar a Kirma Services al ministerio. El exasesor honorario de Germán Cardoso era un visitante asiduo a las oficinas de Nation Traffic desde al menos 2009, cuando estaban instalados en la Torre de los Profesionales, recordaron.

En aquella época, Tayler y Padilla tenían una plataforma dedicada a captar clientes para casinos online, en particular en Europa. Rodríguez, por su parte, también estaba dedicado al juego en línea y a prestar dinero a jugadores que visitaban Uruguay, y mantenía una buena clientela en Brasil, explicaron los informantes.

Cuando asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou y en su rol de asesor honorario, Rodríguez organizó al menos una reunión en las oficinas de Nation Traffic entre Padilla y Pérez Banchero, recordó el exdirector de Turismo. El objetivo era tratar de que Nation Traffic proveyera servicios al ministerio.

Tan claro quedó a los involucrados el interés, que cuando Rodríguez apareció con una propuesta para que el Ministerio de Turismo contratara publicidad digital, la agencia de marketing de la secretaría de Estado Young & Rubicam dio por hecho que era de Nation Traffic. “Es una del exterior”, tuvo que aclarar el asesor honorario.

kirma-2png.webp Captura de pantalla de un intercambio de WhatsApp entre el entonces asesor del ministerio Daniel Reta y el integrante de Young & Rubicam Gonzalo Pradeiro.