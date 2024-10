Marcelo Bielsa, los capitanes de la selección y el presidente de la AUF se reunirán en el Complejo Celeste

“En las últimas instancias en la selección lo que yo veía es que había cosas que no me gustaban en la parte humana. La parte humana que te genera ir a la selección, eso no se estaba sintiendo. La verdad que entristece ver al Complejo Celeste así. Me duele en el alma todo lo que pasa en la selección, nadie está disfrutando en la selección”, afirmó Suárez el viernes 4 al programa De fútbol se habla así de DSports.

“Lo que dijo Luis es todo verdad, jamás mintió, no exageró en ningún momento, dijo las cosas como son. Él no tiene por qué pedir permiso hacia nadie para hablar y menos hacia nosotros, porque al final es la persona que siempre nos representó en todo”, afirmó Federico Valverde este lunes a la mañana en rueda de prensa, tras arribar desde España al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las palabras de Suárez dejaron al descubierto una delicada relación entre los jugadores y el entrenador que se mantenía en privado. Ahora, con la situación hecha pública, los involucrados prevén mantener una charla antes del partido del próximo viernes 11 con Perú, en Lima, por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

“Corresponde intentar aclarar estas cosas para solucionarlas y que el ambiente esté agradable para trabajar y entrenar. Va a ser inevitable, porque estas cosas se resuelven puertas adentro”, dijo Sergio Rochet este domingo, también en rueda de prensa, tras viajar de Brasil a Montevideo.

Valverde y Rochet son dos de los capitanes de la selección y fueron los designados por el equipo de comunicación de la AUF para responder a la prensa en estos días. Mañana llega a Uruguay otro de los capitanes, José María Giménez. Son tres de los jugadores que participarán de la reunión junto con Bielsa, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y el director de selecciones nacionales, Jorge Giordano.

Tanto Alonso como Giordano estaban en conocimiento de los problemas de convivencia entre Bielsa y sus jugadores. “Jorge y Nacho conocen toda esta situación, pero ellos le permitieron ejercer esa autoridad”, protestó Suárez en la entrevista del viernes 4.

Aunque en el pasado un grupo de futbolistas ya había conversado con el entrenador para abogar por una relación más cordial, en al menos dos ocasiones le informaron al presidente de la AUF sobre situaciones específicas para que interviniera directamente. Fuentes de la selección indicaron a Búsqueda que, previo al inicio de la Copa América 2024 disputada a mediados de año en Estados Unidos, algunos dirigentes hablaron con el delantero Darwin Núñez, quien tenía dudas de disputar el torneo por su tensa relación con Bielsa.

Bielsa: “¿Qué es un relacionamiento normal?”

El contrato de Bielsa con la selección uruguaya es de US$ 13,6 millones, se firmó el 17 de mayo del año pasado y dura hasta julio de 2026, cuando finalice el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Pese a la crítica de Suárez y a que ningún jugador lo contradijo, la directiva de la AUF entiende que nada de lo recriminado por el plantel es causal para despedir al entrenador argentino, sobre todo porque aún no ha tenido incidencia en el plano deportivo. Consideran además que parte de su metodología de trabajo ya era conocida y que algunos de los cambios que impuso en la rutina diaria ya habían intentado ser instaurados por su antecesor, Diego Alonso, quien sustituyó a Tabárez desde diciembre de 2021 hasta diciembre de 2022.

Las quejas refieren a una rutina diaria excesivamente supervisada y controlada, tanto en el Complejo Celeste como en las concentraciones cuando la selección viaja al exterior. Los preparadores físicos, utileros, kinesiólogos, administrativos y entrenadores de selecciones juveniles, entre otros funcionarios que antes interactuaban en los mismos espacios físicos con los futbolistas, deben ahora mantenerse al margen por orden de Bielsa.

Además, los reclamos destacan el carácter distante del director técnico: Suárez mencionó que el argentino no lo miraba a los ojos y que, durante muchos meses, incluso antes de su convocatoria a la selección, evitaba saludar a los jugadores. El delantero también lo criticó por no comunicarle a Edinson Cavani que iba a dejar de ser citado a la selección y por enviar a Agustín Canobbio a realizar trabajos técnicos previstos para los sparrings durante un entrenamiento de la última Copa América.

A pesar del complicado clima interno en la selección, que según Suárez, Valverde y Rochet fue especialmente tedioso durante esa Copa América, Uruguay logró un tercer lugar en el torneo, su mejor resultado desde el primer puesto obtenido en 2011. En la actualidad, la selección ocupa el tercer lugar en las Eliminatorias Sudamericanas, tras ocho jornadas, a solo tres puntos del líder, Argentina. En esta competencia y con la dirección técnica de Bielsa Uruguay venció a Brasil después de 22 años y a Argentina, actual campeón del mundo, en Buenos Aires.

El inicio de la “era Bielsa” en Uruguay estuvo marcado por un juego enérgico y ofensivo con el brillo de futbolistas impulsados por el entrenador, como Maximiliano Araújo. En los últimos partidos, sin embargo, el rendimiento decayó, en línea con los elogios públicos que algunos futbolistas de la selección habían emitido hacia el argentino tras los primeros contactos entre ambas partes luego de que asumiera el cargo en mayo de 2023.

“Él no tiene trato cercano con los futbolistas, nunca lo tuvo. No es porque él no quiera, sino porque es tímido ante esa relación y tiene temor de que el acercamiento confunda al futbolista”, justificó esta semana Claudio Husaín, exfutbolista argentino y actual comentarista en el canal de streaming Mobile Sports, quien fue dirigido por Bielsa en Vélez Sarsfield (1998) y en la selección de Argentina (1999-2004).

Bielsa es conocido por su dedicación extrema al fútbol, llevándolo a niveles de obsesión y meticulosidad. Su enfoque de trabajo provocó la renuncia de funcionarios de las selecciones uruguayas que se desempañaban hace años en el Complejo Celeste y quienes —al igual que los jugadores del plantel principal— encontraron desafiante e incluso desconsiderado adaptarse a sus métodos y a su comunicación corta y confusa. Suárez admitió la semana pasada que su retiro de la selección estuvo influido por el vínculo con Bielsa.

El 24 de setiembre, en conferencia de prensa, el periodista deportivo Alfonso Irrazábal consultó al director técnico por su trato con los futbolistas, en particular con Canobbio, cuyo descontento se hizo público en pleno partido ante Canadá por la Copa América, cuando pretendió irse del campo de juego luego de que no fuera utilizado como recambio. “El relacionamiento es normal. No hay ausencia de dificultades, que son propias de las relaciones humanas en un grupo, pero lo que me parece a mí que vuelve al relacionamiento normal es de qué manera se resuelven esas diferencias”, contestó Bielsa.