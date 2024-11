Martinelli admitió inquietud del Ministerio del Interior por avance del grupo criminal Tren de Aragua

“Tenemos que hablar de las nuevas organizaciones criminales que avanzan en nuestro territorio. No tienen fronteras, no descansan, no paran, tienen recursos ilimitados... Por eso nosotros no podemos descansar y más que nunca tenemos que enfocarnos en una agenda que identifique las áreas fundamentales en donde tenemos que trabajar”, reclamó Martinelli.

In-Martinelli-Azambuya-Acto-Zina-adhoc.jpg José Manuel Azambuya y Nicolás Martinelli Mauricio Zina/adhocFOTOs

Fue una opinión representativa del gobierno uruguayo. El jueves 14, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, también insistió en “aportar iniciativas para acordar decisiones como forma de alcanzar resultados ante situaciones que hay que enfrentar en la región”. Azambuya habló ante sus pares del Mercosur y también mencionó específicamente al Tren de Aragua.

No es la primera vez que el director de la Policía Nacional se refiere a esta organización. Desde que asumió el cargo en febrero de 2024, Azambuya tiene entre sus prioridades detener el “gota a gota”, una modalidad delictiva en crecimiento, importada al Uruguay por colombianos y base de los ingresos del Tren de Aragua. Es un tipo de préstamo ilegal y abusivo caracterizado por intereses exorbitantes que superan ampliamente los del mercado formal, con cobros diarios, en pequeñas cantidades y bajo hostigamiento constante, lo que da origen al nombre “gota a gota”. Los prestamistas contactan generalmente a personas de bajos recursos, vía redes sociales o carteles en la vía pública y disfrazando el negocio de legalidad.

En setiembre, el Departamento de Información e Inteligencia del Área de Investigaciones de la Jefatura de Paysandú, a través de vigilancias electrónicas con el sistema Guardián, desarticuló a una organización de 15 colombianos que se dedicaba a esta actividad. Se incautaron 30 teléfonos celulares, computadoras, tablets, memorias extraíbles, recibos, boletas, tarjetas de propaganda y de cobros de cuotas y un total de $ 615.930.

La inminente llegada del Tren de Aragua al Mercosur

El Tren de Aragua surgió en 2012 en el Centro Penitenciario de Aragua, Venezuela. Este año, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina presentaron un estudio para explicar su evolución de una estructura criminal local a una internacional. El informe señala que la tercera oleada migratoria venezolana, que tuvo lugar entre 2017 y 2018, fue fundamental para ese crecimiento.

“El control de las rutas migratorias y de las poblaciones de migrantes venezolanos ofrecía fuentes de ingreso lucrativas en la forma de tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual y extorsión o robo a las comunidades de la diáspora y los migrantes en tránsito”, señala.

Instalado en varios países de Sudamérica, el Tren de Aragua se sustenta hoy en el tráfico y la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de dinero y las extorsiones, en las que se incluyen los préstamos “gota a gota”. Su presencia está confirmada y es activa en Venezuela, Colombia, Chile y Perú. Allí operan franquicias, estructuras locales que conocen el territorio, actúan con cierta autonomía, pero responden en última instancia al liderazgo del Tren de Aragua, conocido como “pran” y basado en Venezuela. Agencias de seguridad de Bolivia, Brasil y Ecuador han realizado arrestos de sus integrantes. Uruguay, Argentina y Paraguay han detectado posibles células.

El gobierno de Estados Unidos identificó este año la llegada del grupo a la ciudad de Nueva York. En julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó al Tren de Aragua como organización delictiva transnacional. “Con sede en Venezuela, se expande por todo el hemisferio occidental dedicada a diversas actividades delictivas, como el tráfico y la trata de personas, la violencia de género, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.

Como resultado del nombramiento, todos los bienes y participaciones en bienes del Tren de Aragua que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses son bloqueados. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas también es bloqueada.

“El Tren de Aragua representa una grave amenaza delictiva para toda la región. Aprovecha las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras, para explotación sexual y trabajo forzado”, indicó el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera estadounidense, Brian Nelson. “Cuando las víctimas intentan escapar de esta explotación, los miembros del Tren de Aragua suelen matarlas y publicar sus muertes como una amenaza para los demás. A medida que se ha ido expandiendo, se ha infiltrado de forma oportunista en las economías delictivas locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales y lavado fondos a través de criptomonedas”, añadió.