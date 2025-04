Organización social denuncia la intrusión de un barco de prospección sísmica en territorio uruguayo en marzo

Pese a las objeciones de organizaciones ambientalistas y colectivos vecinales —quienes cuestionaban, entre otras cosas, la falta de difusión oportuna del proceso—, el pasado 6 de marzo concluyó la puesta de manifiesto del proyecto de prospección sísmica offshore 3D en aguas uruguayas, promovido por la empresa CGG Services INC. La iniciativa contempla la realización de un mapa de la estructura geológica bajo el lecho marino mediante ondas de sonido, con el objetivo de habilitar futuras exploraciones de hidrocarburos.

Las actividades de ambas embarcaciones, que suman un total de 609 horas, se concentraron en la parte inferior del talud continental entre los 1.000 y los 3.500 metros de profundidad, menciona el informe.

“Queríamos mostrar una línea de base de todo el ruido que hay en el océano uruguayo indirectamente, dado por los ruidos que está ocasionando Argentina y Brasil con la exploración sísmica constante que ellos realizan” y por el propio tránsito de embarcaciones, explicó a Búsqueda el biólogo marino y oceanógrafo Andrés Milessi, coordinador de Mar Azul Uruguayo.

Al estudiar la actividad regional de la flota de buques de prospección sismológica, el documento señala que un análisis “más depurado” —que incorpora actividades dentro de un mayor rango de velocidades— brinda un estimado de 5.276 horas de actividad sísmica en la región del sur de Brasil y de 8.662 horas para el caso de Argentina.

Particularmente en Brasil, el documento señala que entre abril y setiembre de 2024 el buque SW Duchess comenzó a prospectar el sector sur-este en aguas adyacentes a la ZEE uruguaya. En tanto, el buque SW Empress reinició la exploración a fines de diciembre y permaneció en el área hasta el 30 de marzo pasado. Ambas embarcaciones mostraron una “actividad sospechosa en aguas uruguayas”.

En Argentina, por otro lado, los buques BPG Prospector y Geo Service I realizaron exploraciones desde octubre de 2023 hasta enero de 2025 en tres zonas de la plataforma continental argentina. A su vez, desde marzo de 2024 hasta la actualidad el barco PXGEO 2 “se encuentra prospectando” en dos áreas al norte de la ZEE argentina, mientras que el buque Hai Yang Shi You 721 lo hace en la porción sur desde octubre de 2024, todos en aguas adyacentes al territorio marino uruguayo.

Intrusión de barcos y “sospecha de generación de exploración sísmica”

El documento dedica un fragmento especial a analizar la presencia del buque SW Empress, que realiza prospección sísmica en la ZEE brasileña cerca del límite jurisdiccional desde diciembre, en aguas uruguayas. Mar Azul denuncia que la embarcación ingresó 100 millas náuticas en la ZEE del Uruguay durante tres días en marzo y permaneció cerca de 60 horas dentro, junto con los buques offshore supply Venture G y Boreas G. Además, agrega que el buque de prospección “fue escoltado a cada banda por los buques de soporte, navegando en paralelo a una velocidad de entre 2 y 6 nudos, siendo posible que los cables de prospección se encuentren desplegados”.

La organización reconoce que “por lo observado no puede determinarse si se ha efectuado o no prospección sísmica durante este episodio de ingreso”, ya que para ello “se debería contar con registros hidroacústicos que lo confirmen”. No obstante, menciona que el 15 de marzo “el buque sísmico exhibió un evento de deriva de 11 horas en GFW”, mientras que en Skylight “se despliega una alerta de encuentro oscuro” (con los radares apagados) al día siguiente y una “alerta de encuentro estándar” —cuando dos buques que transmiten AIS (sistema de identificación automática que transmite la ubicación, identidad, rumbo y velocidad de las embarcaciones) se desplazan a menos de 250 metros el uno del otro a la misma velocidad— el mismo día entre el buque de prospección y el de soporte, “escoltados” por la segunda embarcación de apoyo.

“(El nivel de ruido) no lo podemos cuantificar nosotros porque no contamos con los datos, eso lo podría llegar a tener la Armada o la Universidad de la República. Pero lo que llama poderosamente la atención es la intrusión de este barco de exploración sísmica a aguas uruguayas acompañado de dos barcos de apoyo, que constituyen obviamente una sospecha de generación de exploración sísmica justo arriba de los bloques 6 y 7 ya otorgados”, criticó Milessi. Dijo, además, que este evento “deja en evidencia que el mar es tan lejano para cualquier uruguayo que es muy difícil desde la sociedad civil tratar de controlarlo y cuidarlo”.

Recomendaciones sobre impactos

El informe concluye con una serie de recomendaciones ante el panorma de las próximas exploraciones sísmicas en aguas uruguayas y en los bloques concesionados por Ancap. Mar Azul sostiene que “se debería contemplar esta gran actividad” prospectiva cercana “a la hora de evaluar probables y posibles impactos en la flora y fauna marina”, e indica que el país “debería requerir explicaciones oficiales a las empresas operadoras” sobre los movimientos registrados dentro de su ZEE y la posible actividad de prospección sísmica del buque SW Empress en marzo.

Por otro lado, destaca la necesidad de “generar una comisión ad hoc” de académicos, científicos, personal idóneo, autoridades y organizaciones no gubernamentales para un seguimiento de estas actividades. A la vez, plantea “promover la transparencia y el acceso a la información sobre actividades sísmicas y energéticas en el mar uruguayo, a través de plataformas públicas o articulaciones institucionales”.

“El monitoreo independiente y colaborativo de las actividades de prospección sísmica es esencial para resguardar la biodiversidad marina y los intereses del país sobre su territorio marítimo”, cierra el documento.

Fuentes de la Armada dijeron a Búsqueda que la medición del ruido en las aguas es un mundo nuevo para Uruguay y un desafío institucional. Ante el mayor nivel de actividad en zonas adyacentes, señalaron que será necesario hacer acuerdos de cooperación con Brasil y Argentina que establezcan un marco común de actuación.

También dijeron que el país deberá estudiar una posible regulación para gestionar “la acústica submarina en nuestro mar territorial”. Por otro lado, destacaron la incorporación de algunas herramientas para llevar adelante este tipo de mediciones, como un nuevo buque científico, que permitirá “determinar impactos de manera más eficiente”, algo para lo que antes no existía equipamiento.