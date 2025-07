Preparan elecciones en el Casmu con el oficialismo pidiendo dinero al Estado y la oposición, transparencia

Sistema Nacional de Salud Fiscalía no encontró delitos en denuncia del MSP al Casmu formulada en diciembre

El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, al frente de la tercera mutualista más grande del país en número de afiliados (177.000) desde 2019, va por un tercer período de tres años. Lo acompaña el mismo equipo que hoy gestiona el prestador: la vicepresidenta Andrea Zumar, el secretario general Juan José Areosa y el gerente general Marcelo Girard. “Es el tercero y el último. Yo me impuse tres períodos para cambiar la institución. Me pongo mis metas y hasta ahí llego”, dijo a Búsqueda .

La mayor oposición política interna de Rodríguez está en la agrupación El Casmu que Queremos. A ella pertenece el exdirectivo por la oposición Álvaro Niggemeyer, hoy presidente del Colegio Médico del Uruguay, quien había acusado al presidente de proceder de forma “fraudulenta”, realizar “persecución política” a quien no piensa como él y poner la institución “al borde del abismo” debido a su “deterioro económico, financiero y moral”. En enero de 2024, este fue excluido como médico capitalizador y despedido de la mutualista, algo duramente criticado por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

Para esta próxima elección de setiembre uno de sus referentes es Domingo Beltramelli, quien dijo a Búsqueda que su sector —al igual que el oficialismo— está tejiendo alianzas. En este caso hay un acuerdo asistencial y económico con Juntos, cuyo referente nacional es Rodrigo Perna, vicepresidente del SMU. “Ellos en un momento estuvieron con Médicos Unidos y se dieron cuenta de que el camino no es por ahí”, expresó.

Cristina-Lustemberg.jpg Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg

Interventores

El lunes 30 de junio, los interventores que asumieron con las nuevas autoridades —y que sustituyeron a los de la anterior administración— enviaron un informe de situación al MSP. Lustemberg dijo a la diaria radio que en la cartera están “muy atentos y muy preocupados” por la situación del Casmu, cuya rentabilidad “no ha mejorado”. Su intención es que el prestador “siga siendo viable” y que se garantice “la mejor calidad asistencial”.

Sin embargo, al día siguiente, en la comparecencia de las autoridades ministeriales a la Comisión de Salud de Diputados, estas no profundizaron en el tema y se limitaron a decir que el 1° de julio entregaron ese informe al Casmu para que realizara sus descargos. Recién cuando esa respuesta esté pronta lo darán a conocer. Sí confirmaron, a través de la directora general del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), Gabriela Pradere, que el 6 de junio el Casmu recibió el último tramo del dinero proveniente del fondo de garantías para las mutualistas, unos US$ 23 millones, cuya liberación había sido aprobada también con la ley del 1° de abril.

“La ministra solo informó muy parcialmente la situación del Casmu. No dijo que la situación fuera crítica, dio a entender que (Casmu) estaba funcionando”, dijo a Búsqueda el diputado nacionalista José Luis Satdjian, que en la anterior administración, la que decretó la intervención de la mutualista, fuera subsecretario de Salud Pública. Este legislador realizó el 16 de junio un pedido de informes con 19 preguntas sobre la situación del prestador y las medidas realizadas por el gobierno; aún no recibió respuestas.

Rodríguez expresó que los equipos de “médicos y de abogados” de la institución ya están trabajando en los descargos. Desde el MSP informaron que el casmu tiene diez días hábiles para eso desde que tomaron vista del informe, el martes 1.

Este informe de los interventores —que se reúnen cada semana con Pradere— sacudió la pax que Casmu había sentido con este gobierno, con el cual dicen tener más intercambios que con el anterior. “Es una relación distinta, habrá diferencias pero hay otro diálogo. Además, cambiar el discurso imperante lleva tiempo”, dijo Rodríguez.

De cualquier forma, deja claro que tampoco se trata de un vínculo idílico. “Hoy (lunes 7) estamos pagando los salarios, ¡averiguá nomás qué otra institución paga el quinto día hábil! Dicen (en el MSP) que están preocupados por la situación financiera, pero acá siempre se pagó. Además, ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado) me está debiendo (en venta de servicios) 600 millones de pesos, son dos meses de salarios, ¡yo más que preocuparme me ocuparía!”, expresó.

“En ese sentido, el gobierno pasado pagaba mejor”, deslizó.

20240730MZINA_3400.jpg Presidente del Casmu, Raúl Rodríguez Mauricio Zina / AdhocFotos

Garantías

Los 2.900 médicos capitalizadores del Casmu votarán el 17 de setiembre entre dos posturas irreconciliables. Hubo, empero, un intento de acercamiento: Rodríguez ofreció a la agrupación opositora ir en una lista única con un acuerdo programático primero y en dos listas pero con ese mismo acuerdo después. “Nosotros tendemos puentes, ellos los explotan”, aseguró el actual presidente.

Beltramelli confirmó que hubo contactos, pero su perspectiva era muy distinta: “Las condiciones que puso eran muy difíciles de aceptar. Quería ir él como presidente y que los tres cargos gerenciales más importantes los eligiera él, ¿de qué cambio hablamos?”.

Pese a la intervención y la grave situación financiera, Rodríguez destaca la obra realizada. “El Casmu es la institución privada que más investiga en Uruguay, tenemos convenio con el Clemente Estable, con el Pasteur, con otros privados. La gran mayoría de nuestros departamentos son unidades docentes asistenciales y somos la institución privada que más docentes forma; si no fueran servicios de calidad, no los reconocería la Universidad de la República. Tenemos varios servicios de alta especialidad avalados por el MSP, como fibrogastroscopía, colonoscopía y la cirugía transoral con láser para cabeza y cuello, una sala híbrida única en América y áreas diferenciadas como Integramás”. Esta está pensada especialmente para atender a la población LGBTIQ+ a través de un acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas.

Sobre los problemas financieros, Rodríguez sostiene que el Casmu actual, como mutualista y en el actual SNIS, nació en 2009 con un patrimonio negativo de US$ 100 millones. “Hoy ese patrimonio negativo es de US$ 45 millones y la mitad la bajé yo en cinco años. Y además, estamos con el plan de reestructura”. Este último, que no fue aprobado por la administración anterior, está a estudio de las nuevas autoridades.

Desde la otra vereda, la realidad que se pinta es antagónica. “En estos seis años, la gestión ha llevado al Casmu a una situación muy difícil, a un desorden completo en lo económico, lo financiero y lo asistencial, que nos ha llevado a la peor situación de nuestra historia. En seis años no hemos visto un solo presupuesto, no sabemos la plata que entra ni la que sale. El supuesto plan de reestructura ha sido rechazado. Hoy tenemos una total dependencia económica no solo de las instituciones bancarias, sino también de los prestamistas”, señaló Beltramelli. Si bien admitió que la asistencia a los usuarios “no se ha visto resentida de forma directa”, la situación económica puede “repercutir en breve” en esa área.

Más allá de los temas de caja, el ambiente es tal que la oposición ha pedido veedores del MSP y la Corte Electoral para las elecciones. “Son más necesarios en esta situación, que tenemos el ‘honor’ de estar intervenidos. Queremos elecciones cristalinas y que no haya coacciones”, dijo este médico.

En las anteriores elecciones, en 2022, El Casmu que Queremos denunció un clima “enrarecido”, con persecución y hostigamiento laboral a los médicos vinculados a las facciones opositoras. En esta ocasión, esta agrupación también cuestiona que los miembros designados por la Comisión Electoral —elegidos por la asamblea de médicos— fueran “todos propuestos por Médicos Unidos”, según Beltramelli. Entre ellos —todos funcionales al oficialismo, según la oposición— señalan específicamente a Juan Pablo Monzani, quien fue denunciado en 2021 en ASSE por ingresar al Instituto Nacional del Cáncer con un arma de fuego.

“Nosotros solicitamos veedores también por esto”, señaló Beltramelli. En la misma sintonía, el diputado Satdjian dijo que pedirá al MSP que “garantice la transparencia del acto eleccionario” o que “se apoye en el Ministerio de Educación y Cultura para asegurar que estas elecciones sean transparentes”.

Desde el MSP dijeron a Búsqueda que aún no hay previstas actuaciones especiales en las elecciones del Casmu ni haber recibido denuncias formales de ningún tipo.