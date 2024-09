Terrorismo: otra operación policial en el Chuy aumenta hipótesis de financiamiento en la frontera con Brasil

Tras dos años de investigación, la Policía Federal (PF) de Brasil confiscó bienes por más de US$ 14 millones a una organización criminal acusada de cambio ilegal de divisas y narcotráfico en las ciudades brasileñas fronterizas de Chuy y Aceguá, entre otras localidades. Junto con autoridades uruguayas, la PF estudia ahora posibles lazos de esa organización con el terrorismo .

Aunque la Policía Nacional de Uruguay no integró el procedimiento, algunas de sus unidades —dependientes de la Dirección Nacional de Investigaciones— analizan el caso para determinar el alcance que esas actividades ilícitas pueden tener en el país, dijeron fuentes oficiales a Búsqueda . Más allá de los hechos delictivos ya comprobados, se busca determinar si a través de Uruguay se realiza algún tipo de financiación a grupos como Al Qaeda, Hamás y Hezbolá. Estas organizaciones son consideradas terroristas por Estados Unidos, Israel y otros países, mientras Uruguay enfrenta presiones internacionales para también otorgarles esta categoría.

Aunque no publica nada específico sobre terrorismo en Uruguay, el reporte de la CIA sí lo hace en el capítulo sobre Brasil al señalar que Hezbolá opera allí. Indica que se trata de un grupo con sede en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, que, sin embargo, actúa en todo el mundo —incluido Sudamérica, donde han sido detenidos algunos de sus financistas— y recibe recursos “en forma de negocios legales a través de empresas criminales internacionales” que se dedican al contrabando, el tráfico de narcóticos y el lavado de dinero.

Originaria del Líbano y con representación política en ese país, Hezbolá tiene también un ala militar y ha sido históricamente respaldado por los gobiernos de Irán y Siria. En febrero la Coalición Internacional contra Economías Ilícitas (Icaie, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de seguridad nacional con sede en Washington D. C., publicó un informe sobre la financiación del gobierno de Irán a Hezbolá a través de Sudamérica. Menciona casos concretos en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay y Brasil, donde incluso señala el rol del Primer Comando Capital (PCC), un grupo de crimen organizado formado en San Pablo con una presencia embrionaria en Uruguay.

“Hezbolá ha ayudado al PCC a robar explosivos, armas, drones y otro material militar. En algunos casos, los vínculos mutuamente beneficiosos pueden rastrearse hasta las prisiones brasileñas, donde inicialmente el PCC ofreció a los prisioneros de Hezbolá protección a cambio de información e inteligencia sobre mercados ilícitos fuera de Brasil y el acceso a dichos mercados”, dice el documento.

El Chuy en la mira del terrorismo

A principios de setiembre, el portal argentino Infobae publicó un artículo que describe la frontera del Chuy como “el nuevo polvorín para actividades de lavado de dinero” que alimentan los ingresos de grupos terroristas. La nota indica que, además de las actividades ya documentadas en el Chuy vinculadas a organizaciones como Al Qaeda y Hezbolá, se han añadido nuevas hipótesis sobre el financiamiento de Hamás, el grupo político militar palestino que gobierna la Franja de Gaza y está en guerra con Israel. Infobae cita fuentes según las cuales cambistas palestinos trasladan dinero ilegalmente de Brasil a Uruguay —y viceversa— con Palestina como destino final.

Las fuentes formaron parte en agosto de la quinta fase de una investigación a cargo de la Policía Civil del Estado de San Pablo, llamada Operación Downtown, enfocada en empresas brasileñas y extranjeras dedicadas al lavado de dinero para el crimen organizado. La investigación comenzó en junio del año pasado y, hasta la fecha, se han incautado documentos, joyas, dinero en dólares, euros y liras, teléfonos móviles, computadoras y una moto de lujo. Además, se han bloqueado cuentas y activos financieros y se clausuraron 28 hoteles que eran utilizados para lavar dinero y almacenar estupefacientes. El procedimiento involucró por ahora a 400 policías y desembocó en 53 arrestos.

In-Soldados-Hezbola-Beirut-AFP.jpg Hezbolá, la organización militar que causa inquietud a autoridades de distintos países por sus movimientos en Brasil AFP

Más allá de los dos procedimientos ocurridos en el Chuy en agosto y setiembre, la Policía Nacional de Uruguay también monitorea otra operación realizada por la PF el 4 de setiembre en la ciudad de Santana do Livramento, limítrofe con Rivera. Allí se incautaron 17 automóviles y siete inmuebles y se bloquearon cuentas de 30 empresas involucradas en un esquema de cambio ilegal y lavado de dinero. “Las medidas de indisponibilidad pueden alcanzar hasta US$ 10 millones”, informó la Policía Federal, que, además de en Santana do Livramento, condujo una serie de allanamientos en ciudades de los estados de Minas Gerais, Paraná, San Pablo y Santa Catarina.