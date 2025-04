Uno de los principales narcos de Uruguay fue derivado al Penal de Libertad y preocupa a la Policía

Seguridad pública La Policía asegura que balacera en Buceo no es un hecho aislado y puede repetirse en otros barrios

Estar recluido no le impidió aumentar su poder. Todo lo contrario. Fernández Albín no está relacionado con la familia Albín de Villa Española, que a fines de 2023 encendió las alarmas del Ministerio del Interior por sus violentos enfrentamientos con la familia Suárez, un grupo rival en el dominio del mercado de droga en ese barrio. No se dedica al microtráfico ni al narcomenudeo, como los Albín y los Suárez de Villa Española. Está en una escala superior, la de distribuidor y exportador: provee a las bandas metropolitanas para que ofrezcan marihuana y pasta base al consumidor local, pero también participa de la venta de cocaína a Europa.