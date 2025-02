Sebastián Marset llegará a los tres años prófugo, mientras continúan detenciones de narcos vinculados a su grupo

Sin embargo, parte del operativo falló cuando los oficiales fueron a un barrio privado de Ciudad del Este, Paraguay, para capturar a Reges. El delincuente y parte de su comitiva escaparon minutos antes en dos vehículos, presumiblemente alertados por integrantes de alguna de las agencias de seguridad involucradas en la acción policial. Desde entonces estaba oculto en Brasil.

Una semana después de la Operación Turf, la Senad de Paraguay llevó adelante otro procedimiento, A Ultranza PY, catalogado como el más importante contra el crimen organizado en la historia del país. A Ultranza PY fue una continuación de la Operación Turf y permitió desmantelar una mega organización de narcotráfico y lavado de dinero a través de 130 procedimientos, la incautación de bienes por U$S 250 millones y el arresto de más de 30 personas.

Uno de los líderes de esa organización es Marset, que de acuerdo con informes de la Policía Nacional de Paraguay llegó a mantener encuentros con Lindomar Reges, quien entonces ya registraba antecedentes penales en Brasil por amenazas, estafas y apropiación, entre otros delitos.

La estrategia de la Policía de Uruguay

La detención de Reges vuelve a poner los ojos de las agencias de seguridad de la región sobre Marset, el único líder que aún permanece prófugo. Su pedido de captura original es del 22 de febrero de 2022 y corresponde a Paraguay, realizado por Rosarito Montanía, jueza penal de Garantías del Crimen Organizado de ese país. El último destino conocido del narcotraficante uruguayo fue una casa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde donde partió con su familia instantes antes de que oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia llegaran para arrestarlo.

Aunque Uruguay no emitió ninguna orden de captura internacional sobre él, la Policía Nacional colabora con informes de inteligencia para dar con su paradero. “Nosotros seguimos trabajando, pero las tareas de inteligencia nosotros no podemos aportarlas de forma pública. Así como usted me pregunta a mí sobre Sebastián Marset, le digo que Sebastián Marset me puede estar mirando. Entonces tengo que ser muy cuidadoso de la información, del análisis, de cómo la estudiamos, de cómo la analizamos. Si nosotros decimos nuestra estrategia de inteligencia no podríamos obtener resultados", afirmó en noviembre el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, durante una rueda de prensa.

Fuentes policiales indicaron a Búsqueda que, más allá de lazos de Marset con Dubái —entre los que se investiga el lavado de dinero— la hipótesis más concreta es que haya retornado a Paraguay.

En julio del año pasado su pareja, Gianina García Troche, fue arrestada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, España, proveniente de un vuelo de Dubái, donde horas antes se le había denegado el ingreso por pesar sobre ella una notificación roja de Interpol. La notificación fue solicitada también el 22 de febrero 2022 por la jueza Montanía.

Tras la detención de García Troche, Paraguay solicitó su extradición bajo el Tratado Bilateral de Extradición suscrito entre ambos países en 1998. A fines de enero, la Audiencia Nacional de España acordó la continuación del procedimiento de extradición, que ahora depende de la confirmación del Consejo de Ministros de España para oficializarse y ejecutarse.