Uruguay puede ser referencia regional en trasplante de pulmón, dice gerente general de la Asociación Española

“Por una cápita promedio de US$ 50, un usuario del sistema de salud en Uruguay puede acceder tanto a un médico de primer nivel de atención como, en breve, a un trasplante de pulmón”, uno de los más complejos de realizarse, dice Torres. Aun así, en vísperas de la asunción de un nuevo gobierno, entiende que el cálculo de la cápita “tiene que ser revisada”. Esto es algo que ya han pedido las mutualistas, en sintonía con una reestructura del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) anunciado por las nuevas autoridades .

La Española, Casmu y Casa de Galicia son los prestadores a los que el Ministerio de Salud Pública (MSP) les colocó veedores durante esta administración para asegurar “el cumplimiento de compromisos asumidos” y “evitar desvíos” de los fondos otorgados por distintos fideicomisos otorgados por el Estado. Casa de Galicia terminó cerrando por la Justicia y el gobierno envió a la Fiscalía situaciones detectadas en el Casmu por los interventores. El gerente general de la Española, de 199.300 afiliados, 7.300 trabajadores (de los cuales 3.200 son médicos), admite su preocupación por este último caso, pero subraya que en su institución —en la que actualmente se pagan US$ 400.000 al mes por dos fideicomisos— la realidad es distinta: “Tenemos un plan económico, balances positivos desde hace tres años y un plan estratégico que vamos a cumplir”.

—¿Quiénes participan en este acuerdo para trasplantes de pulmón?

—El acuerdo se firmó con el FNR porque es el que financia la técnica, una de las más complejas en la medicina, que se hará completamente en nuestro IMAE cardiológico, que está tercerizado por la empresa Cardiocentro. La Española va a aportar todo. Hasta ahora, por un acuerdo firmado por el MSP (desde 2003) las intervenciones se realizaban en la Fundación Favaloro, de Buenos Aires. Cuando aparecía un donante había que ir a buscarlo adonde fuera, sea Montevideo o Artigas, con un equipo argentino, se preparaba y se trasladaba, luego se trasladaba el receptor y finalmente se hacía un seguimiento acá. Por la hiperinflación en Argentina hubo una fuga de personal técnico al exterior, lo que generó las condiciones para que nosotros hiciéramos un planteo para que por primera vez se hagan en Uruguay. Tenemos un plantel excelente de cirujanos de tórax y cardíacos, sumados al doctor Pablo Curbelo, que hace los seguimientos a los trasplantados hace 20 años, que trabaja con nosotros y está en el FNR, y el doctor (Leandro) Cura, que es el director del IMAE cardiológico, donde se realizan de 30 a 35 cirugías cardíacas al mes. La problemática me la plantearon a mí, porque yo integro la comisión administradora del FNR.

—¿Por qué se demoró tanto la adjudicación? El llamado terminó en junio del año pasado y los únicos oferentes fueron ustedes.

—Nosotros éramos los únicos con recursos humanos e instalaciones como para afrontar el tema. Había que ver cómo se hacía la ablación, la capacitación... En un primer momento se iba a instalar un cirujano argentino con 20 años de experiencia en estos trasplantes (N. de R: se refiere a Alejandro Bertolotti, quien entre 2004 y 2022 realizó 28 de estas operaciones, incluyendo dos retrasplantes a pacientes uruguayos), teníamos todo arreglado pero terminó instalándose en Italia. Eso retrasó casi seis meses todo. Ahí tuvimos que pasar al plan B, capacitar a nuestros cirujanos en el exterior. Eso ocurrirá sobre todo en España y va a insumir entre 12 y 18 meses. Ya en enero empezaremos con las ablaciones acá, que es la primera etapa del proyecto, con técnicos uruguayos. El trasplante en sí se seguirá haciendo en Argentina hasta que nuestros cirujanos estén capacitados. Todo eso generó un ida y vuelta complejo.

—¿Por qué eligieron España? También se había hablado de Canadá.

—Todo apunta a que será en España por un tema de costumbres e idiomas. Se capacitarán cuatro o cinco cirujanos de un total de 15 técnicos. Nosotros queremos ser un centro de referencia nacional y regional, porque la Favaloro, en Argentina, está complicada para su población objetivo. Nosotros pensamos que podremos hacer de 9 a 15 trasplantes en pacientes uruguayos, afiliados a la Española o no. Pero vamos a tener capacidad para hacer muchos más, si agregamos de Paraguay, el sur de Brasil e incluso Argentina.

—¿Qué hace tan complejas a estas intervenciones?

—Es muy intricado por la gran cantidad de vasos sanguíneos. La persona tiene que conectarse a un pulmón artificial, Ecmo, y tener especial cuidado para evitar infecciones. Es uno de los trasplantes más complejos, a veces también tiene que trasplantarse el corazón. Para ambos casos se utilizan órganos artificiales, el Ecmo y la bomba extracorpórea.

—En Uruguay, la mortalidad en lista de espera es el triple que la media mundial, que en octubre detallaron en una nota su situación desesperante, ¿sabe cuántas personas están ahí?

—Unas 25, con ellos ha hablado el FNR.

—Con todo esto, ¿no asusta el desafío?

—No, estamos capacitados para hacerlo. Se convenció al Fondo y se convenció a la ministra (de Salud, Karina Rando), quien ha trabajado como anestesista en trasplantes hepáticos. Ella fue una impulsora convencida de que se podía hacer. Lo que nos condiciona es el número, cuando más población tenés, mejores resultados lográs. Los centros de referencia están en lugares con mucha gente. Pero con un “n” de 9 a 15 trasplantes, se pueden conseguir buenos resultados.

20241209JC_0022.jpg Alfredo Torres, gerente general de la Asociación Española Javier Calvelo, Adhoc Fotos

—Le cambio de tema. La Española accedió a dos fideicomisos y tuvo la presencia de veedores, como Casmu y Casa de Galicia. El informe de los veedores dice que se cumplió con los objetivos, pero que los indicadores de liquidez y solvencia mostraban un mayor endeudamiento con un tiempo estimado de repago “superior al promedio del sector”, y un pasivo por afiliado “que se ha casi duplicado”. Esto fue en 2023.

—Los veedores estuvieron seis meses, devolvieron un informe bastante favorable y esos comentarios son de situaciones que venimos arrastrando desde la reforma y el surgimiento del SNIS. En un inicio, el pago de bolsillo era igual para los afiliados de todas las edades y el 30% de nuestro padrón societario tenía más de 65 años. El socio de 20 años pagaba $ 2.500 y con el Fonasa (Fondo Nacional de Salud) pasó a aportar $ 800. El veterano, que hoy aporta $ 4.000, tardó de 2008 a 2016 en completar con los objetivos. Nosotros perdíamos la diferencia de la cápita, el gasto esperado en un mayor de 65 era $ 4.000 y se pagaban $ 2.500. La herramienta del fideicomiso nos ayudó a financiar el desfinanciamiento.

—¿Hoy cómo es la situación?

—Hoy están todos capitados. Pero cuando se hizo la cápita se hizo con cinco variables, que era el gasto que entendía por edad y sexo. La cápita base era el hombre de 20 a 44 años —la mujer gasta más—, que hoy está alrededor de $ 1.000, pero la demanda asistencial que se tomó como base para esa persona es la de 2008. Hoy, pospandemia, hubo un incremento asistencial medido en varios servicios de un 20%. Mientras, la cápita solo se fue reajustando por paramétrica en el Consejo de Salarios.

—Como parte de la coordinadora de mutualistas, usted está de acuerdo con la revisión de las cápitas, ¿qué otras cosas tomaría en cuenta en una reestructura del sistema?

—Entendemos que hay que revisarla, sin duda. El sistema también tiene que tomar en cuenta parámetros de calidad que hoy no considera.

—¿Usted dice que las cápitas deben considerar los servicios que ofrece cada prestador?

—Exacto. Hay que tomar en cuenta esas variables o indicadores que midan la calidad institucional.

—Eso puede generar rispidez en el seno de la coordinadora.

—Hay que asegurar una mínima calidad asistencial. La cápita que te ingresa es la misma si en tu emergencia tenés tomógrafo, resonador y especialistas que si no los tenés, ¿no tendría que ser diferente? También he planteado la necesidad de fondos para inversión, algo que no está contemplado en la cápita. La infraestructura es cada vez más demandante.

—¿Ya habló con las futuras autoridades?

—Aún no, pero con (la diputada) Cristina Lustemberg (referente de salud del presidente electo, Yamandú Orsi) tuvimos una reunión el año pasado y le planteamos estos mismos temas.

—Volviendo al tema del fideicomiso y veedores, eso los hermanó con Casa de Galicia y el Casmu, una cerró y la otra está en crisis, ¿no está preocupado?

—No. Nosotros tenemos un plan económico que viene de la gestión anterior, un fideicomiso que se termina ahora en 2027 y nos queda pendiente otro hasta 2032. Pagamos unos US$ 400.000 mensuales, pero eso quedará liberado y no vamos a pedir un financiamiento extra. Tenemos balances positivos desde hace tres años y un plan estratégico que vamos a cumplir. Vamos a tener 4.000 socios nuevos genuinos.

—¿No le preocupa el efecto cascada que pueda crear en el sistema que empeore la situación del Casmu?

—Es preocupante, sí, por su tradición y su volumen de afiliados, pero nuestro sistema de salud es fuerte, lo demostró en la pandemia. Es muy bueno en la accesibilidad y recursos. Por una cápita promedio de US$ 50 un usuario accede desde a un médico en primer nivel a, en breve, un trasplante de pulmón. Eso complementado por el FNR, que es un organismo que no todos los países lo tienen. Volviendo, yo creo que el Casmu puede salir adelante. Estoy seguro de que el nuevo gobierno está trabajando en eso.