  • Cotizaciones
    viernes 19 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Jimmy Kimmel, suspendido: ola de reacciones por sus comentarios sobre Charlie Kirk

    La cancelación “indefinida” del show de Jimmy Kimmel, anunciada por la cadena ABC —propiedad de Walt Disney Pictures—, desató una ola de críticas y reacciones de indignación. Para muchos, se trata de un golpe a la libertad de expresión que trasciende las fronteras de Estados Unidos

    Protestas frente a las oficinas de ABC en respuesta a la suspensión del presentador estadounidense Jimmy Kimmel de su programa nocturno de entrevistas en Nueva York, el 18 de setiembre de 2025.

    Protestas frente a las oficinas de ABC en respuesta a la suspensión del presentador estadounidense Jimmy Kimmel de su programa nocturno de entrevistas en Nueva York, el 18 de setiembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Lo que generó mayor malestar en el círculo cercano del presidente Donald Trump fue su afirmación de que “la pandilla Maga [Make America Great Again] está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como alguien distinto a uno de ellos, y está haciendo todo lo posible para sacar partido político con ello”.

    Leé además

    Protestas frente a las oficinas de ABC en respuesta a la suspensión del presentador estadounidense Jimmy Kimmel de su programa nocturno de entrevistas en Nueva York, EE. UU., el 18 de setiembre de 2025.
    Video
    Jimmy Kimmel

    La libertad de expresión bajo la lupa en Estados Unidos tras la cancelación del show de Jimmy Kimmel

    Por France 24
    Jimmy Kimmel.
    Estados Unidos

    ABC suspende a Jimmy Kimmel tras sus dichos sobre el asesinato de Charlie Kirk y Trump celebra la decisión

    Por France 24
    Embed - Ola de críticas tras cancelación del show de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Ley de Presupuesto

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Desayunos Búsqueda

    Álvaro Delgado descarta competir en 2029: “Yo ya fui candidato”

    Por Federico Castillo
    Justicia

    La Suprema Corte confirmó la condena para el médico militar Rodríguez de Armas por delitos en la dictadura

    Por Macarena Saavedra
    Corte Electoral

    La Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Sede central de UTE, Palacio de la Luz, en Montevideo.

    UTE cortó el suministro a Tether, uno de sus principales clientes, por una deuda de casi US$ 5 millones

    Por Redacción Búsqueda
    El Convenio de Minamata busca reducir y, en última instancia, eliminar el uso del mercurio, un metal pesado considerado altamente tóxico para la salud humana y los ecosistemas

    Embajada de Estados Unidos transmitió preocupación al gobierno por el posible incumplimiento de un convenio internacional sobre mercurio

    Por  Lucía Cuberos  y Guillermo Draper
    Juan Sartori.

    Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

    Por Federico Castillo
    Vista aérea de Kibon, en playa Pocitos.

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos