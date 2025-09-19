Jimmy Kimmel, suspendido: ola de reacciones por sus comentarios sobre Charlie Kirk

El conflicto surgió a raíz de las declaraciones que Jimmy Kimmel realizó en su monólogo de apertura del 15 de setiembre. En ese espacio, el comediante abordó el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk.
La cancelación “indefinida” del show de Jimmy Kimmel, anunciada por la cadena ABC —propiedad de Walt Disney Pictures—, desató una ola de críticas y reacciones de indignación. Para muchos, se trata de un golpe a la libertad de expresión que trasciende las fronteras de Estados Unidos
El conflicto surgió a raíz de las declaraciones que Jimmy Kimmel realizó en su monólogo de apertura del 15 de setiembre. En ese espacio, el comediante abordó el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Lo que generó mayor malestar en el círculo cercano del presidente Donald Trump fue su afirmación de que “la pandilla Maga [Make America Great Again] está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como alguien distinto a uno de ellos, y está haciendo todo lo posible para sacar partido político con ello”.
FUENTE:FRANCE24