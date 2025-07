Live Aid, 40 años después: ¿la música salvó al mundo o solo hizo ruido?

En la previa, los rumores eran tan grandes como el evento. El New York Post llegó a especular con una reunión de The Beatles en Londres, con Julian Lennon ocupando el lugar de su padre. Finalmente, el único que subió al escenario fue Paul McCartney —y con problemas de audio—, pero aun así protagonizó uno de los momentos más emotivos del día.

Embed - Paul McCartney - Let It Be (Live Aid 1985)

Embed - Queen - Radio Ga Ga (Live Aid 1985)

Phil Collins cruzó el Atlántico en un Concorde... y se arrepintió

Después de cantar en Londres, tomó un Concorde a Filadelfia para tocar con Led Zeppelin. Phil Collins dijo que fue un desastre: Plant no estaba en forma con su voz, Page estaba ido, “babeando” y él fue un invitado incómodo al fondo del escenario en la batería. “No fue mi culpa, fue una porquería de show”. En el vuelo iba Cher, que preguntó si podía participar del concierto. Le dijeron que sí, y terminó cantando en We Are the World.

Embed - Led Zeppelin Live Aid 1985 1 Rock n Roll Stereo (Read Description 1st)

Algunos prefirieron no tocar (y otros se arrepintieron)

AC/DC, Michael Jackson, Tears for Fears y Bruce Springsteen dijeron que no. Brian Johnson acusó al evento de ser más show que ayuda real. Springsteen luego confesó que se arrepintió de no participar. Jackson, en cambio, según la leyenda, intentó boicotear el evento por la escasa presencia de artistas negros, sobre todo en el escenario británico.

Huey Lewis, famoso en esos años por interpretar The Power of Love en la película Volver al Futuro, también rechazó participar pese a haber grabado We Are The World. Alegó dudas sobre el destino real de la ayuda: “Lo prudente es ver si el dinero realmente llega a los hambrientos”. Morrissey, por su parte, fue más directo: calificó a Geldof de “personaje nauseabundo”.

Los Rolling Stones tampoco tocaron como banda debido a sus conflictos internos y peleas que impedían una presentación conjunta. Aunque Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood sí participaron en el evento. Ambos guitarristas lo hicieron acompañando a Bob Dylan.

Embed - Bob Dylan / Keith Richards / Ron Wood - Blowin' In The Wind (Live Aid 1985)

Jagger, Turner y el primer “wardrobe malfunction” televisado

Antes de Janet Jackson y Timberlake, Mick Jagger arrancó la pollera de Tina Turner en pleno dueto. Turner siguió bailando con energía impresionante.

Fue un “momento televisivo”, cuando aún nadie usaba esa expresión.

Embed - Mick Jagger / Tina Turner - State Of Shock / It's Only Rock 'n' Roll (Live Aid 1985)

Volvieron bandas que nadie esperaba ver otra vez juntas

El organizador Bob Geldof logró reunir a tres titanes del rock que parecían cosa del pasado: The Who, Black Sabbath y Led Zeppelin. The Who volvió tras tres años de silencio, sin Keith Moon pero con la energía intacta: Pete Townshend ignoró la señal de corte y siguió tocando. Black Sabbath se reencontró con su formación original por primera vez desde 1978, en un set breve, caótico y emotivo. Fue un regreso inesperado, desprolijo... y memorable.

Embed - Black Sabbath feat. Ozzy Osbourne - Paranoid (Live Aid 1985)

U2 casi se baja... y terminó consagrándose

Horas antes del concierto, la banda dudaba seriamente en presentarse: no habían hecho prueba de sonido y el caos técnico los tenía al borde de la renuncia. “Si no quieren tocar, que se vayan a la mierda”, le dijo Geldof a su representante. Pero subieron igual. Durante Bad, Bono saltó del escenario para sacar a una fan atrapada entre la multitud y terminó bailando con ella. Ese gesto improvisado redujo su set de tres canciones a dos —dejaron afuera Pride, su mayor hit hasta entonces—, y sus compañeros estaban furiosos. Sin embargo, la imagen del abrazo recorrió el mundo. Lo que parecía un error se convirtió en el momento que consagró a U2 ante una audiencia global.

Embed - U2 - Bad (Live Aid 1985)

La técnica fue una odisea: un escenario giratorio y millones conectados

En Wembley, se usó un escenario rotatorio para evitar tiempos muertos. El concierto fue transmitido en vivo a 150 países (en Uruguay no se vio), en una época en la que eso era literalmente ciencia ficción.

Se recaudaron más de 150 millones de dólares ese día, y más del triple en las décadas siguientes.

Embed - Madonna - Holiday (Live Aid 1985) Madonna - Holiday (Live Aid 1985)">

¿Sirvió para algo? ¿Cambió el mundo?

Las críticas no tardaron: que fue imperialismo con guitarra eléctrica, que el dinero no llegó donde debía. Pero Live Aid inauguró una era: la del activismo pop global. Band Aid, We Are the World y hasta Cantaré, cantarás —la versión latina con Julio Iglesias, Celia Cruz, Cantinflas, Roberto Carlos, Ricky Martin y compañía— surgieron de ese impulso. Como dijo un periodista británico: “no era perfecto, pero fue una revolución televisada”.

Embed - Dire Straits / Sting - Money For Nothing (Live Aid 1985)

Cuarenta años después, ¿qué pasó con el dinero recaudado?

El 13 de julio de 1985, Live Aid reunió a millones de personas frente al televisor y a decenas de artistas en dos escenarios —Londres y Filadelfia— con un único fin: combatir la hambruna en Etiopía. Se recaudaron millones de libras, pero poco después comenzaron las dudas sobre el destino de esos fondos.

Seis meses más tarde, la revista Spin reveló que parte del dinero había sido entregado directamente al régimen militar de Mengistu Haile Mariam, un dictador comunista que lo habría usado para comprar armas a la URSS y aplastar a movimientos separatistas. Médicos Sin Fronteras advirtió a Geldof sobre los riesgos, pero el músico se negó a retrasar la ayuda. Su frase fue tan recordada como controvertida: “Voy a darle la mano al diablo para llegar a quienes tienen el propósito de ayudar”.

Embed - Sting - Roxanne (Live Aid 1985)

El reportaje de la revista fue desacreditado durante años, pero con el tiempo salieron a la luz más detalles sobre la compleja realidad etíope, marcada por la sequía, la guerra civil y el aislamiento internacional.

En 2010, una nueva controversia estalló cuando la BBC sugirió que los fondos también habían caído en manos de grupos rebeldes en la región de Tigré. Geldof negó categóricamente las acusaciones y forzó a la emisora a disculparse públicamente.

live-aid-poster-1985.jpg

Dos décadas después, Geldof organizó el Live 8 para volver a presionar a los países ricos. Logró compromisos millonarios, pero hoy admite que aquella época de cooperación global no volverá. Con los años, el Live Aid le cambió la vida —y no solo para bien—: su carrera musical quedó en pausa, su vida privada se desmoronó y su matrimonio naufragó. “Se volvió imposible seguir siendo yo. Me convertí en ‘San Bob’, y eso fue destructivo”, diría más tarde.

A pesar de todo, el impacto cultural fue tal que cada 13 de julio, en recuerdo del concierto de 1985, se celebra el Día Mundial del Rock.