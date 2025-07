‘Severance’ lidera la carrera por los Emmy con 27 nominaciones

Severance tendrá que enfrentarse en particular a The Pitt (13 nominaciones), una apasionante telenovela sobre la vida en una sala de urgencias de Pittsburgh, durante un servicio de unas quince horas diseccionado en tiempo real.

También habrá que contar con The White Lotus (23 nominaciones) y sus crónicas sobre las vilezas de turistas extremadamente ricos, la telenovela apocalíptica The Last of Us (16 nominaciones) y la serie Andor (14 nominaciones), que se adentra en las intrigas políticas del universo Star Wars.

Entre los actores, las estrellas de Severance y The Pitt Adam Scott y Noah Wyle se enfrentan a una dura competencia del ganador del Oscar Gary Oldman (Slow Horses), Pedro Pascal (The Last of Us) y Sterling K. Brown (Paradise).

Embed - The Studio — DUHPOCALYPSE Official Trailer | Apple TV+

Comedias antiguas vs. comedias nuevas

En el ámbito de las comedias, la batalla se perfila feroz entre la nueva The Studio, en la que Seth Rogen interpreta a un torpe director creativo encargado de reponer las finanzas de un importante estudio de Hollywood a toda costa, y dos telenovelas acostumbradas a cosechar honores.

Hacks (14 nominaciones), un choque generacional entre una comediante mayor y su joven asistente, ganó el premio a la Mejor Comedia el año pasado gracias a la irresistible actuación de su protagonista, Jean Smart. La actriz de 73 años parece tener posibilidades de ganar el premio a la Mejor Actriz este año.

Y como es habitual, también tendréis que contar con The Bear.

La tercera temporada de esta agotadora inmersión en la cocina trasera de un restaurante de Chicago puede haber recibido críticas mixtas de los críticos, pero su estrella, Jeremy Allen White, sigue siendo una amenaza en la carrera por el premio al Mejor Actor, junto a Jason Segel, quien fue divertidísimo como un terapeuta a la deriva en Shrinking.

Embed - El Oso | Tráiler Subtitulado | Disney+

Adolescencia vs. El Pingüino

Entre las miniseries, limitadas a una temporada, El Pingüino lideró el martes con 24 nominaciones.

Pero esta versión muy oscura del universo Batman, donde Colin Farrell sobresale como un mafioso sociópata, tendrá mucho que hacer para impedir la coronación de Adolescencia, un fenómeno con 13 nominaciones y visto como el verdadero favorito en la categoría.

Embed - Adolescencia | Tráiler oficial | Netflix

Esta escalofriante serie de Netflix sobre el asesinato de una colegiala a manos de un compañero británico ha provocado un intenso debate social en el Reino Unido y en muchos países del mundo, afectados por la propagación de ideas masculinistas en las redes sociales.

Sus estrellas Stephen Graham, Erin Doherty, Owen Cooper (de tan solo 15 años), Ashley Walters y Christine Tremarco fueron nominados en sus respectivas categorías el martes.

Embed - El Pingüino | Tráiler Oficial | Max

Para el premio a la mejor actriz de serie limitada tendremos que contar con Cate Blanchett, la documentalista del thriller psicológico Disclaimer.

En la carrera entre plataformas y canales, este año HBO Max es el favorito para reinar supremo en el universo televisivo estadounidense, con 142 nominaciones.

La 77ª edición de los Premios Emmy se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24