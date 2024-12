Larga vida a los museos

Esa es la percepción que tuve el pasado viernes 13 de diciembre, cuando a eso de las 10 y 30 de la noche yendo de un museo a otro por la Ciudad Vieja, me cruzaba con grupos de jóvenes —y no tan jóvenes— que iban de aquí para allá, entraban y salían de los museos, se reunían a decidir el próximo destino en la Plaza Zabala y en la Matriz o, simplemente, comentaban lo visto desde las mesas de un bar cerveza de por medio.

Y lo primero que pensé fue: ¿por qué no puede ser siempre así? No es necesario aclarar que las respuestas son obvias, pero no por evidentes hay que dejar de soñar con que algún día habrá un plan serio, estructurado y sostenido, que se enfoque en lo que todas las capitales de Europa han hecho para recuperar sus cascos antiguos. Como siempre, no hay nada que inventar, con imitar alcanza. Es más, Museos en la Noche es un ejemplo de ello ya que su origen es europeo, nació en Berlín en 1997 con la Lange Nacht der Museen (La Larga Noche de los Museos) y desde entonces no ha dejado de crecer y multiplicarse, incluso trasvasando las fronteras, como es el caso de La Noche Europea de los Museos que se realiza en más de 30 países de la Unión Europea a un mismo tiempo.