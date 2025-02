Más allá del Plan Ceibal: el desafío uruguayo en la era de la IA

¿Por qué Estonia? Es, como Uruguay , un país chico, de tan solo 45.000 km 2 (un cuarto de nuestro territorio) y tiene apenas un millón y medio de habitantes. Se integra a la vida democrática en los años 90, luego de años de dependencia de la Unión Soviética y de estancamiento económico. No es un país de grandes riquezas naturales; tradicionalmente ha vivido de la exportación de madera, maquinaria, electrónica y turismo. Tanto Uruguay como Estonia tienen poblaciones pequeñas y economías abiertas. En 2002 tenían prácticamente el mismo PBI per cápita.

A pesar de las similitudes, en los últimos 30 años Estonia ha venido experimentando cambios en su infraestructura, educación y marco regulatorio que han modificado notoriamente su posicionamiento hacia el futuro. En Estonia, el 85% de los adolescentes de 15 años tiene un nivel de desempeño aceptable en lectura y matemática de acuerdo a las pruebas PISA. En Uruguay, solo el 59% de los estudiantes supera el nivel básico en lectura y apenas el 43% lo tiene en matemática. En Uruguay prácticamente no hay estudiantes en los niveles de excelencia de PISA, frente a un 12% de estonios que se destacan con las máximas calificaciones. En términos de innovación, Uruguay ocupa actualmente el lugar 62o en el Índice Global de Innovación, 46 puestos por debajo de Estonia. Y aunque ha ascendido bastante en el Índice de Gobierno Digital de Naciones Unidas, se encuentra varios puestos por debajo de Estonia. Ya en 2023, el PBI per cápita de Estonia era 30% mayor al de Uruguay (US$ 30.000 versus US$ 22.800).