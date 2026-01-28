Antes de enviar el borrador de la garantía de EuroCommerce, Cardama presentó uno casi idéntico de un banco camerunés

El gobierno uruguayo denunció en octubre del año pasado que habría sido víctima de estafa por parte del astillero Cardama , que le presentó una garantía millonaria de EuroCommerce Bank, una empresa “de papel”. Tiempo después, el propio titular de la empresa española, Mario Cardama, aseguró que también era víctima de la presunta estafa por parte de esa compañía domiciliada en el Reino Unido.

El proceso por el cual el aval de EuroCommerce Bank llegó a ser aceptado fue largo y plagado de inconsistencias. Cardama presentó esa posibilidad nueve meses después de firmar el contrato con el Ministerio de Defensa para construir dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) y de proponer sin éxito otras opciones.

De hecho, dos meses antes de ofrecer a EuroCommerce Bank, Cardama propuso que el aval lo otorgara una institución de Camerún. El borrador de esa garantía es casi idéntico a los dos borradores de EuroCommerce Bank que presentaría después y los datos sugieren que los tres documentos fueron elaborados de la misma manera, según un análisis de Búsqueda .

El 9 de julio de 2024, Mario Cardama envió un mail a Defensa para informar que se habían frustrado las gestiones con Euro Exim Bank, una institución financiera de la isla de Santa Lucía, para conseguir una garantía de fiel cumplimiento por 4 millones de euros. Explicó que, ante ese fracaso, había avanzado por otros caminos.

“Por esta situación hemos realizado gestiones en instituciones bancarias europeas simultáneamente, habiendo confirmado al día de hoy la institución SOCIETE GENERALE (SG), la emisión del aval a primer requerimiento, que debido al proyecto ‘MIRA’ es a través de una de sus filiales”, escribió. Adjuntó una “copia de modelo-borrador de aval” y aseguró que “una vez emitido el aval”, Cardama le entregaría “el certificado de haber pagado los gastos al ‘Aplicante’”.

El borrador adjuntado en el mail era un PDF, al que accedió Búsqueda, donde se lee que el banco garante era una sucursal de SG ubicada en Duala, una ciudad de Camerún conocida por ser el centro económico del país. El “aplicante” de la garantía no era Cardama, sino una institución llamada Heritage Capital Camerún, con dirección en Yaundé, la capital política, que aplicaba en nombre del astillero español.

2024-07-05 Aval Fiel cumplimiento SG-Borrador copy

El estudio Delpiazzo, que asesoraba al ministerio en la contratación del astillero para construir dos OPV por 82 millones de euros, cuestionó la aparición de la nueva propuesta.

“Desde el punto de vista contractual, el plazo para constituir la garantía de fiel cumplimento del contrato está vencido hace tiempo. En ese sentido, contractualmente no correspondería evaluar nuevos borradores de garantías que Cardama estaría gestionando en la actualidad y con entidades diversas a las ya informadas. Si así se quisiera acceder, ello implicaría una concesión de una nueva prórroga al plazo previsto en el contrato”, respondió José Miguel Delpiazzo en un correo dirigido a Damián Galó, director de Recursos Financieros del ministerio.

“Sin perjuicio de ello, es preocupante que aún no hayan podido constituir la garantía ya comprometida hace meses, a pesar de las observaciones que la misma tenía. Y ahora, meses después, envían una nueva propuesta que, a primera vista, resulta muy básica para el objeto garantizado y su alcance, además de no ajustarse al plazo exigido por contrato. Desconozco la entidad bancaria aseguradora (de Camerún), pero esa valoración me excede, pudiendo recabar esa consulta con el BCU”, agregó.

La posibilidad de Camerún desapareció en seguida del mapa.

A lo largo de julio y agosto, Cardama informó que negociaba con Abitab para conseguir una garantía de esa empresa, lo que incluyó varios intercambios con las autoridades de Defensa. El 3 de setiembre del 2024, con el plazo para constituir la garantía vencido, el astillero mantuvo una reunión con el ministerio y le transmitió que las diligencias con Abitab habían fracasado. En esa instancia, según relata un mail del estudio Delpiazzo, “Cardama solicitó ‘un aplazamiento de 72 horas de cualquier decisión sobre el proyecto para darnos tiempo a nosotros para poder poner a disposición del Ministerio esta otra opción’, lo cual el MDN aprobó ese mismo día”.

El 6 de setiembre, dentro del plazo de tres días solicitado y dos meses después de presentar la opción camerunesa, el astillero envió dos nuevas posibilidades. Una de ellas era un borrador de garantía emitido por EuroCommerce Bank, domiciliada en Reino Unido, que era casi idéntico al documento camerunés. Ese aval sería, luego de un largo proceso, aceptado por el Ministerio de Defensa y estaría en el centro de la polémica entre el gobierno actual y Cardama.

El borrador de EuroCommerce Bank tenía la misma estructura y tipografía que el de la institución camerunesa.

En la parte superior de ambos decía “On bank letterhead” (en membrete del banco) y, mientras que en el de Camerún tenía el código ES34JUN24-1270, en el de EuroCommerce Bank decía ES34JUN24-1270-V-2.

EUROCOMMERCE LTD - Londres - Reino Unido

El primer análisis de Delpiazzo fue lapidario: “En lo que refiere a la presentación vía mail de Cardama de hoy 6/9, la misma no logra cumplir con la exigencia de constituir y acreditar la garantía en el plazo tolerado. Se envían dos borradores de garantías —cuyo origen no se puede cotejar— y solicita al MDN informar una cuenta bancaria en tanto se está 'tratando la posibilidad de depositar la garantía en dinero’ (de lo cual no brinda información). Tal solicitud confirma que, a la fecha, no se cuenta con las garantías exigidas, ni que haya certeza sobre su próxima constitución“.

El estudio marcaba varias inconsistencias del documento de EuroCommerce Bank en relación con el contrato firmado entre el Estado y Cardama. El 17 de setiembre, en otro mail, Delpiazzo añadió aspectos que debían cambiar de la redacción de la garantía en proceso de aceptación.

El 4 de octubre de 2024, Cardama envió un nuevo borrador que incorporaba los comentarios del estudio jurídico. En lugar del encabezado que decía “On bank letterhead” y el código, aparecía el logo de la institución y una dirección que probaría ser falsa. Además, el nuevo PDF incluía la marca de agua de EuroCommerce Bank.

2024-10-02 Aval Fiel cumplimiento

La tipografía y el estilo eran exactamente los mismos que dos documentos anteriores, el primero de EuroCommerce Bank y el de Camerún.

Los metadatos de los tres documentos indican que todos los PDF —el borrador de la garantía de Camerún, el de EuroCommerce sin logo y el que tenía logo y marca de agua— fueron elaborados en computadoras Mac con el mismo programa.

Metadatos-Avales-Cardama

La versión de macOS que aparece en los metadatos varía en cada documento y es consistente con las actualizaciones del software dispuestas por Apple para sus sistemas operativos. Esa información, no obstante, no permite asegurar que hayan sido hechos en la misma computadora.

Mario Cardama se considera víctima

La garantía de EuroCommerce quedó en el centro de la denuncia por presunto fraude que presentó el gobierno en octubre de 2025. Cuando el Poder Ejecutivo quiso ejecutar la garantía, que se había vencido, constató que en la dirección en Londres que figuraba en el aval funcionaba una inmobiliaria. Búsqueda publicó después que la compañía no declaraba empleados desde hacía dos años y que la nueva dirección informada por la compañía era la misma de miles de otras sociedades. Además, el regulador del Reino Unido disolvió EuroCommerce en noviembre del año pasado por diversos incumplimientos.

A las dudas sobre la compañía británica, que podría ser una entidad “de papel”, se sumarían sospechas sobre los documentos notariales que fundamentaban su veracidad. En octubre, Búsqueda informó que un notario español creía que le habían falsificado la firma.

Mario Cardama primero reaccionó al anuncio del gobierno presentando ante Defensa la renovación del aval de EuroCommerce Bank. Ese documento, según un peritaje policial, también es falso.

Semanas más tarde, Cardama aseguró que, si hubo un fraude por parte de la compañía británica, él también había sido víctima y que es ilegal la intención del gobierno de cancelar el contrato. El español presentó una denuncia penal en un juzgado de Vigo, donde está el astillero, en la que sostuvo que no tuvo participación en el presunto engaño.