Cabildo blindó al gobierno en primera interpelación con final incierto y hace tambalear investigadora por campo

La primera interpelación a un ministro del gobierno de Yamandú Orsi con final incierto consolidó la idea de que la sintonía entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio es mayor que la que une al partido liderado por Guido Manini Ríos con sus exsocios de la coalición republicana.

Cabildo dio sus dos votos en junio para que el oficialismo aprobara la Rendición de Cuentas , lo que incluyó un aumento del tope de deuda, y ofreció una alternativa este miércoles 20 para que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , superara la interpelación en la Cámara Baja —donde el Frente Amplio no tiene mayoría— sin una declaración desfavorable por sus respuestas. Además, como anunció en abril en diálogo con Búsqueda su coordinador de bancada, el diputado Álvaro Perrone , y reiteró el sábado 16 de agosto en entrevista con la diaria, los cabildantes están “dispuestos” a votar favorablemente el proyecto de Presupuesto Nacional , el que entrará a fin de mes al Parlamento y regirá por el próximo lustro. Esta postura desarma el afán del Partido Nacional de “trancar fuerte” al gobierno en los proyectos con los que discrepa, como propuso el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado.

Si bien Perrone informó en la tardecita de este martes 19 a algunos diputados de la coalición y a Búsqueda que “probablemente” presentaría una moción propia al finalizar la interpelación, diferente a la que estaban preparando blancos, colorados y el diputado del Partido Independiente , no mostró sus cartas hasta el cierre de la sesión. El miembro interpelante, el colorado Walter Cervini , se lo reprochó. Dijo que el cabildante “se negó a dar a conocer el contenido de la moción” a pesar de “varias insistencias”. Perrone retrucó que “Cabildo Abierto no tiene que pedirle permiso a nadie para presentar una moción”.

La propuesta de declaración de Cabildo Abierto descolocó a blancos, colorados y al Partido Independiente, porque no expresa que las explicaciones del ministro fueron insatisfactorias, como pretendían los coalicionistas, y, a su vez, porque destaca la actuación al frente del Ministerio de Ambiente de Adrián Peña, el dirigente colorado que falleció en abril del año pasado.

Aunque en la tardecita Perrone se había reunido mano a mano en uno de los despachos del oficialismo con el coordinador de la bancada frentista, Mariano Tucci, este negó que conociera de antemano la moción que presentó Cabildo. “La vimos cuando se presentó en la mesa”, dijo Tucci a Búsqueda . Lo que sí habían adelantado Perrone y Gustavo Salle , el coordinador de la bancada de Identidad Soberana, a varios legisladores era que no estaban afines a votar una declaración de censura contra el ministro. Ortuño estaba blindado.

“Mazazo”

La interpelación se extendió por 21 horas, desde las 10 de la mañana del martes 19 hasta las 7 del miércoles 20. Al inicio, Cervini presentó 47 preguntas sobre la cancelación del proyecto Neptuno-Arazatí, que impulsó el gobierno de Luis Lacalle Pou y preveía la toma de agua del Río de la Plata, y sobre la puesta en marcha de un paquete de obras para abastecer de agua potable hasta el año 2045 al área metropolitana, donde viven alrededor de 1.800.000 personas. Dos diputados blancos agregaron otro paquete de consultas.

Ortuño aseguró que la inversión prevista por el gobierno es de US$ 345 millones, “menos” que la proyectada para desarrollar Arazatí, proyecto que cuestionó por varios aspectos: “no resuelve el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana”; tiene “un altísimo e injustificado costo”; presenta “problemas técnicos”, por los niveles de salinidad que se registran en la toma de agua prevista, y “debilidades jurídicas”, en concreto, su “inconstitucionalidad”.

El ministro informó que la iniciativa que impulsa el actual Ejecutivo incluye una represa en Casupá, una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes y otra en el entorno del arroyo Solís Chico, donde se construiría, además, otra represa para asegurar el abastecimiento de agua potable en la Costa de Oro, así como “el fortalecimiento de la cuarta y quinta línea de bombeo”.

Su exposición, la de las autoridades de OSE y sus respectivos equipos se extendieron hasta unos minutos antes de la medianoche. Cervini lamentó el “mazazo” y consideró que con esta estrategia el gobierno buscó cansar a la oposición. La propuesta de blancos y colorados de que Ortuño y quienes lo acompañaban hablaran una hora en una primera instancia y otra en la segunda había fracasado en la coordinación interpartidaria.

Cervini El diputado colorado Walter Cervini, miembro interpelante Javier Calvelo / AdhocFotos

Cervini se quejó también porque el Frente Amplio presentó la moción en la que expresaba su “satisfacción” con las explicaciones del ministro a las 17.51, seis horas antes de que el gobierno culminara su exposición. Puesta a votación al cierre de la interpelación, la moción oficialista no alcanzó la mayoría para ser aprobada, puesto que contó solo con los 48 votos oficialistas en 99 presentes.

La segunda moción, presentada por Identidad Soberana, consideraba que las explicaciones de Ortuño y su equipo fueron “insatisfactorias”, y tuvo el apoyo de blancos, colorados y el Partido Independiente. Sin embargo, tampoco alcanzó la mayoría: consiguió 49 de los 99 votos.

La tercera, de Cabildo, fue la que logró los 50 votos gracias al apoyo del Frente Amplio. En primer lugar, expresa “la justicia de reconocer y resaltar el trabajo realizado por el entonces ministro de Ambiente, el licenciado Adrián Peña”. Luego, hace “un llamado urgente al comienzo de obras, no solo para la rápida concreción del proyecto, sino también para dar tranquilidad a la población”, y propone “seguir trabajando en busca de una fuente inagotable de agua, explorando otros proyectos, analizando el avance tecnológico y evaluando las posibilidades económicas de nuestro país”.

La mención a Peña enardeció a varios diputados colorados, que denunciaron en sala “la chicana” porque “molesta que nombren a Adrián Peña en una moción”. Además, generó la protesta de Cervini, amigo de Peña. Mientras Felipe Schipani fundamentaba su voto, el miembro interpelante le pidió a Perrone que no se pase “de vivo” y lo invitó a hablar “afuera” de la cámara, como registró Telemundo. “¿Es una amenaza?”, contestó el cabildante, y entonces el presidente de Diputados, Sebastián Valdomir, levantó la sesión.

De “éxito” a “fracaso”

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo al cierre de la sesión que “el ministro de Ambiente se fue sin el respaldo de la cámara de Diputados porque la moción que declaraba satisfactoria sus respuestas no logró la mayoría del cuerpo”, mientras que Tucci respondió que “el gobierno se va con el respaldo de su bancada y sin el rechazo de la cámara de Diputados, situaciones que no han ocurrido en otro período de gobierno”.

El diputado frenteamplista Carlos Varela destacó “el éxito político” del oficialismo por “haber logrado una moción que no rechaza al ministro, tal como se intentó en esta cámara”. En contrapartida, el diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo que “el gobierno fracasó en obtener una moción de satisfacción de la explicación dada por el ministro” y agregó que “el gobierno está acompañando a Cabildo Abierto”.

El presidente de la cámara concluyó en la red social X que “el Frente Amplio no tiene votos para blindar ministros en Diputados (como sí pasa en el Senado), pero el ministro de Ambiente no se fue ni censurado ni rechazado en sus declaraciones”. Por su parte, Perrone dijo este miércoles 20 en Desayunos informales que se opuso a algunos intentos de “sacar mociones de censura al ministro” Ortuño.

Reformulación de Identidad Soberana

La interpelación a Ortuño tuvo un antecedente inmediato días antes, cuando su compañero de gabinete, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, enfrentó una instancia similar.

En la tardecita del miércoles 13 de agosto, durante la primera interpelación a este gobierno, diputados y senadores opositores anunciaron en conferencia de prensa que impulsarían la conformación de una comisión investigadora sobre la compra por US$ 32,5 millones de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización. Segundos antes de que comenzara la conferencia, el senador colorado Pedro Bordaberry pidió al diputado Carlos Rydström que le acercara una silla y le ofreció entonces a Salle que se sentara a su lado, propuesta que aceptó el legislador. Por este hecho, militantes de Identidad Soberana han acusado a su líder de aliarse con “la derecha”, una de las razones por las que Salle desestimó el convite cuando este martes 19 otro diputado colorado lo invitó a sumarse a la conferencia de prensa que dio la mayoría de la coalición republicana sobre las explicaciones de Ortuño.

El diputado de Identidad Soberana se quejó de que pretendían incluirlo en esta mesa antes de confirmarle que apoyarían su moción. “¿Vamos?”, le preguntó el diputado colorado Adrián Juri a Salle, señalando el sitio desde el que hablarían blancos, colorados y el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. “No, porque esa conferencia debió tener primero acordado esto”, respondió Salle señalando una hoja que tenía en su mano con la moción escrita.

El diputado de Identidad Soberana había accedido al pedido de los tres partidos coalicionistas de agregar un último punto en su moción, en el que explicitó que las respuestas del gobierno resultaron “insatisfactorias”.

Incluso, después, Salle accedió a la solicitud de quitar de su texto las críticas al proyecto Neptuno. El último punto de la moción que tenía entonces redactada, a la que accedió Búsqueda, expresaba que “tanto el proyecto Casupá como el anteriormente proyecto Neptuno no constituyen las soluciones más convenientes ni sostenibles para garantizar la seguridad hídrica del país”, y agregaba que “ambas presentan debilidades técnicas, ambientales y estratégicas que no han sido adecuadamente abordadas”. Ambos planteos no figuran en la moción que finalmente presentó y que respaldaron blancos, colorados y Sotelo.

María Dolores

Las primeras dos interpelaciones a ministros del gobierno de Orsi se cerraron de la misma manera: con el presidente de la cámara correspondiente levantando la sesión. Pero este no es el único punto de contacto.

El cierre de la interpelación en Diputados, con el cruce entre Perrone y Cervini, y las críticas principalmente de legisladores colorados a Cabildo Abierto, hace tambalear la conformación de una comisión investigadora en esa cámara sobre la compra de María Dolores. “Nos pidieron los votos para la interpelación, dijimos que sí; ahora se viene la investigadora y Vamos Uruguay me pide los votos. ¿Cuál va a ser el objetivo del final de la investigadora? ¿Pegarle a Cabildo Abierto? Entonces, ¿yo les doy la herramienta para que me peguen?”, preguntó Perrone en Desayunos informales. “Yo me estoy replanteando la situación de la investigadora; lo analizaremos en la interna. Hoy no puedo decir ‘los voy a acompañar’”, comentó.

“Partido Nacional y Partido Colorado no han cambiado el chip del gobierno anterior, donde el único objetivo era destruir a Cabildo Abierto; siguen en la misma sintonía”, añadió.

Perrone Álvaro Perrone, diputado y coordinador de la bancada de Cabildo Abierto. Javier Calvelo / AdhocFotos

Si Cabildo Abierto no da sus dos votos para instalar la investigadora, la oposición no alcanzaría la mayoría para lograrlo. Un diputado del Frente Amplio advirtió a Búsqueda que Perrone es consciente de que si se conforma esta comisión, puede convertirse en “un boomerang” para su partido, porque la investigación podría ampliarse a otros temas, como la supuesta condición de colono de Guido Manini Ríos, un debate que se dio en el anterior gobierno y que golpeó al líder cabildante.

Quien tampoco ha definido su posición sobre la instalación de la investigadora es el diputado blanco por Florida, Álvaro Rodríguez Hunter. El legislador y su referente político, el intendente Carlos Enciso, han propuesto trabajar con el gobierno nacional en el desarrollo de este emprendimiento, en el entendido de que la compra es un hecho consumado. “No tengo una definición”, dijo Rodríguez Hunter a Búsqueda, y anunció que pedirá “ampliar la información” a los integrantes de la preinvestigadora, que ya presentaron los informes en mayoría y minoría. La Cámara de Diputados prevé votar la conformación de la investigadora el 2 de setiembre.