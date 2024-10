Carolina Cosse aumenta su protagonismo en la recta final de la campaña

El porqué del protagonismo de Cosse

Varios motivos explican el resurgido protagonismo de Cosse, dijeron a Búsqueda fuentes del Frente Amplio. Uno de ellos es que ahora Cosse presentará su propia lista al Senado, lo cual se traduce en que deberá marcar votos en una competencia interna dura para los sectores nuevos y donde también han aparecido otros actores inesperados, como la exconductora de Subrayado Blanca Rodríguez, quien ocupa un lugar de relevancia en la lista 609.

“Carolina está metiéndole con todo sin parar, como ha hecho siempre. Ella tiene una gran capacidad de trabajo, y está yendo a todo lo que la invitan siempre que puede, tanto en el interior como en Montevideo, y va a reuniones abiertas y cerradas. La campaña no son solo actos, y requiere jugar en toda la cancha; Carolina lo sabe”, dijo a Búsqueda la senadora Silvia Nane, quien es la primera suplente de Cosse a la Cámara Alta en la lista de La Amplia.

Pero la aparición de Cosse también responde a una estrategia interna del Frente Amplio. “Existía la valoración inicial de que al principio, luego de la interna, ella u otros podían empardar la figura de ‘Yamandú presidente’. Había que despegar con eso e instalar su nombre como candidato. Pero ahora hablamos del Frente Amplio al gobierno, que tiene su fórmula y allí aparece el conjunto, lo que hace que ella tenga una presencia mayor”, aseguró a Búsqueda un dirigente del Secretariado del Frente Amplio, que afirmó que no se trata de un “cambio” de estrategia, sino de una “misma estrategia con varias etapas”.

En el comando también consideran que Cosse es un “capital político” propio a explotar y que su rol como compañera de fórmula permite contrastar con la del Partido Nacional. Recordaron que el 30 de junio, cuando Álvaro Delgado anunció a Valeria Ripoll como su número dos, hubo abucheos de la militancia blanca.

Cosse-Ripoll-elecciones-2024.jpg Carolina Cosse y Valeria Ripoll durante el evento, setiembre 2024. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Cosse vs. Ripoll

Las semanas posteriores a las internas no fueron fáciles tampoco para Cosse, pero por motivos distintos a los de Ripoll. Muchos de los sectores resolvieron que ella no sería su articuladora en las negociaciones y además el Partido Comunista, que le había dado cabida en su lista al Senado en 2019, prefirió negociar su segunda línea con le exsenadora Constanza Moreira. Así, la exintendenta optó por lanzar su propia lista al Senado, impulsada además por una muy buena votación en las elecciones internas. Durante el proceso, también definió que no apoyaría el plebiscito de reforma constitucional sobre seguridad social, que ella misma había impulsado con su firma con el argumento de que era bueno que la sociedad debatiera acerca del tema. Ese hecho le dio más distancia aún de los principales sectores políticos que la habían respaldado en la interna, el Partido Comunista y el Partido Socialista.

En el comando de Orsi manejan datos de encuestas que muestran que, entre el electorado, Cosse tiene un índice de popularidad mejor que el de Ripoll. Una encuesta de Cifra de setiembre mostró que la exsindicalista es vista con “simpatía” por el 26% del electorado, mientras que el 54% le tiene “antipatía”. La “simpatía” hacia Cosse es de 36%, lo cual es menos que la intención de voto del Frente Amplio, mientras que la antipatía alcanza el 51%.