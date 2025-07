El diálogo social expone diferencias en partidos de la oposición

La novedosa configuración de un Parlamento sin mayorías parlamentarias se está haciendo notar. Para el oficialismo es un desafío porque necesita conseguir apoyos de la oposición en la Cámara Baja para lograr aprobar sus proyectos de ley. Y para la coalición opositora también está demostrando ser un desafío importante, en particular por las dificultades que enfrenta para posicionarse alineada.

La semana pasada, el diputado cabildante Álvaro Perrone se fue de una reunión con sus socios para acordar un nombre para integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Y esta semana, Cabildo Abierto se desmarcó de blancos, colorados e independientes al decidir aceptar la invitación del gobierno para participar en el “diálogo social” sobre seguridad social que se instaló este miércoles 16. Los restantes socios anunciaron el lunes 14 que no participarían de la instancia por entender que la representación para los partidos políticos era insuficiente.

“Siempre estuvimos abiertos al diálogo. En estos años siempre hemos recibido a representantes de todos los sectores políticos y organizaciones sociales. ¿Por qué no ahora? Si podemos aportar algo para mejorar la situación de los más frágiles, más allá de que seamos o no escuchados, esta es una oportunidad”, dijo Guido Manini Ríos a Búsqueda. Semanas atrás, había dicho en una entrevista que no veía “sentido” a una coalición en la oposición.