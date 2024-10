El Partido Colorado encara la recta final en “razonable discrepancia” entre la “renovación” y la “experiencia”

“Hemos mantenido un clima de discrepancia armónica, a pesar de que la cercanía de la definición puede generar algunos picos”, dijo a Búsqueda el prosecretario general del Partido Colorado, Gustavo Osta. “Hay diferencias naturales que no vemos patológicas, es marcar perfiles y acentuar los activos de cada uno, la renovación y la experiencia”, señala quien también es juez y parte, ya que encabeza una lista al Senado, la 2025, dentro del sublema de Ojeda, que incluye al actor Diego Delgrossi primero a Diputados. “Estamos todos afirmando un proceso de crecimiento, consolidado, que veremos hasta dónde llega. No descartamos llegar al balotaje. Cinco años atrás (en las elecciones de 2019) ya sabíamos que no llegábamos y el ambiente interno no era para nada mejor”, agregó.