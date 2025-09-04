El Presupuesto alineó al oficialismo bajo el ala de la “justicia tributaria” y aplazó el debate del 1%

Son más de las ocho de la noche en la lluviosa noche del martes 2. En el teatro del Club Progreso, que el expresidente Tabaré Vázquez supo presidir, el ministro de Economía, Gabriel Oddone , detalla en un lenguaje sencillo la importancia de abatir el déficit fiscal y mantener el grado inversor. Es uno de los invitados de una reunión de dirigentes frenteamplistas que buscan explicar a los votantes el proyecto presupuestal que ingresó hace dos días al Parlamento. Y que ahora la bancada oficialista y la dirigencia de la fuerza política defenderán en todo el país, en una especie de nueva versión del programa “El FA te escucha”.

Los participantes escuchan las prioridades del Presupuesto y a los dirigentes frenteamplistas repetir una y otra vez el escenario fiscal restrictivo que les toca vivir, en una escena que parece impensada hace cinco o seis años. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , lo resume: “Los que venían a arreglar el déficit nos dejaron el déficit fiscal más grande de los últimos 30 años. Esa cuenta ahora hay que pagarla”.

El gobierno y la fuerza política ahora se empeñan en una tarea que reviste una doble dificultad: conseguir la aprobación parlamentaria para la norma sin contar con mayorías en la Cámara de Diputados, y alinear a toda la interna frenteamplista, donde en los últimos días venía creciendo la propuesta de crear un impuesto para el 1% más rico del país . Pero pese al debate impositivo, la interna frenteamplista se muestra hoy alineada. De hecho, un dirigente comunista dijo a Búsqueda que no se insistirá con el tema durante la discusión presupuestal.

El ministro de Trabajo, el comunista Juan Castillo , destaca en su oratoria en La Teja que defenderá el Presupuesto por todo el país, aunque reconoció diferencias por temas tributarios en la interna de la izquierda. “Nadie desconoce que podemos tener otra opinión u otra propuesta del sistema impositivo. No crean que esas cosas no se discuten. Al fin y al cabo somos compañeras y compañeros que tenemos opinión, pero que nadie nos venga a endilgar desde ninguna otra tienda que en la fuerza política hay veces que tenemos diferencias de opiniones. Eso no nos debilita, nos fortalece”.

Una frase que había disparado Oddone minutos antes no pasó desapercibida: “No hay impuestos sobre el trabajo ni sobre el consumo”. Según dijo a Búsqueda un dirigente socialista —uno de los sectores que respalda el impuesto al 1%—, si bien los cambios propuestos no sustituyen la discusión original, “avanzan en la dirección“ de la “equidad tributaria”.

Oddone, a su vez, comentó en ese acto político que la urgencia fiscal adelantó las medidas: “Las estamos introduciendo de manera rápida este año porque la situación fiscal que encontramos era peor de lo que nos imaginábamos. Si no hubiéramos encontrado esta situación, seguramente lo estaríamos haciendo, pero en 2026 o 2027”.

Ministros, bancada y fuerza política

Tanto el Ejecutivo como la fuerza política venían maximizando los esfuerzos por alinear las posiciones y minimizar debates contraproducentes. La primera instancia de articulación fue el sábado 16 de agosto en La Huella de Seregni, con una reunión de la bancada frenteamplista con el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y Sánchez.

La semana pasada se sucedieron más reuniones. Hubo un Consejo de Ministros el jueves 28, una reunión del presidente Yamandú Orsi con la bancada parlamentaria el sábado 30 en Suárez y Reyes, y una sesión de la Mesa Política el lunes 1. En las tres oportunidades el ministro de Economía realizó una exposición. Además, fue la tercera vez desde que asumió que asistía a la orgánica frenteamplista.

La reunión del gabinete también planteó la vinculación del Presupuesto con los 63 compromisos asumidos por el gobierno. Allí, Sánchez resaltó que 32 de ellos ya están en marcha, mientras que la ley permitirá que muchos otros sean puestos en práctica, según informó el viernes 29 El Observador. Algunos de los compromisos, no obstante, no están incluidos en el proyecto de Ley de Presupuesto y su financiación dependerá de futuras leyes de Rendición de Cuentas. Ese es el caso de, por ejemplo, una meta asignada al Ministerio de Vivienda que plantea extender las exoneraciones de IVA de los promotores privados a las cooperativas, y otra del Ministerio de Defensa, que plantea la creación de un Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las fronteras.

Durante su exposición en el Club Progreso, Oddone sostuvo que, en función de cómo “marche” la economía, se podrán introducir modificaciones presupuestales en las sucesivas rendiciones de cuentas. También reconoció que los ministerios y el resto de los incisos habían solicitado pedidos presupuestales que significaron “10 veces más” de lo que finalmente se les otorgó.

INF-OddoneCosse-adhoc-smazzarovich La vicepresidenta Carolina Cosse y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, durante el acto de entrega del proyecto de Ley de Presupuesto en el Palacio Legislativo, 31 de agosto de 2025 Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Los principales conceptos que el gobierno quería transmitir de cara al Presupuesto quedaron plasmados en un documento elaborado por el Ejecutivo, titulado Un gobierno que crea oportunidades, que fue difundido entre dirigentes y legisladores. Allí hay referencias al “presupuesto responsable” y al déficit fiscal, que el gobierno anterior estimaba para 2025 en 2,8% del Producto Bruto Interno pero que finalmente sería de 4,2%. El documento también plantea que el programa del Frente Amplio es “un rumbo, un trazo”, y que “los compromisos de campaña” son el plan de gobierno, que se asegura serán cumplidos.

Tanto el cumplimiento del programa como los compromisos de campaña habían quedado en tela de juicio, sobre todo a partir de los dichos del subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, en un comité de base la semana pasada.

El tema volvió a estar en el tapete dos días después en la reunión de Suárez y Reyes, donde Oddone enfrentó las consultas de la bancada parlamentaria. La senadora Constanza Moreira preguntó por el presupuesto destinado a género y a la Universidad de la República, y el ministro de Economía le respondió que en un contexto de crecimiento de apenas 2%, la institución pedía un 53% de aumento, ilustrando que no era viable. La legisladora también hizo una referencia a la propuesta del PIT-CNT y de algunos senadores oficialistas de gravar al 1% más rico, que no fue recogida en el proyecto de ley.

El senador socialista Gustavo González preguntó a Oddone por qué el tema de la vivienda no había sido mencionado en su exposición, un área que a su juicio es prioritaria. Ante esto el ministro planteó que había olvidado hacer referencia en su descripción general del Presupuesto porque Vivienda tiene un plan específico.

Por su parte, el senador de la lista 711 Felipe Carballo preguntó por los recursos destinados a la población afro y también si el Presupuesto incluía obras de infraestructura ferroviaria hacia el litoral y el norte del país. Oddone le respondió que había cerca de $ 200 millones presupuestados para el ferrocarril en 2028 y 2029.

“Hubo un muy buen clima”, comentó un senador, pese a que admitió que en ciertos núcleos más duros de la izquierda hay “desconformidad” con un Presupuesto que se considera insuficiente.

González dijo a Búsqueda que la reunión fue “muy buena” y subrayó que al momento de evaluar el Presupuesto se tiene que tener en cuenta que el déficit fiscal “es el doble del previsto” y que la anterior administración dejó 960 millones de dólares de deuda como “herencia” que “hay que remar”. Destacó que un 40% del presupuesto está dedicado a pobreza infantil y que uno de los ministerios que “salió mejor en el reparto es el Mides, que atiende a población de alta vulnerabilidad”: “Esas cosas me parecen importantes. Pero quiero estudiarlo más y escuchar a las organizaciones de la sociedad civil”, afirmó. Añadió que le “preocupa mucho” los recursos previstos para la Udelar.

Bancada-Frente-Amplio Bancada de diputados del Frente Amplio en el Palacio Legislativo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

En efecto, varios legisladores oficialistas creen probable algún choque con organizaciones de la sociedad civil durante la discusión presupuestal, pese a que el haber ya acordado los convenios salariales con el sector público permite desactivar muchos reclamos.

Moreira destacó que se trata de un “Presupuesto social”: “Una buena parte de los presupuestos en los últimos tiempos viene para mano dura y para seguridad. En este solo un 15% se dedica a la seguridad y de ese total la mitad es para cárceles”, dijo el lunes 1 en el programa de streaming Listas. “Ahora tenés un 40% que va para la pobreza infantil”, afirmó. “Lo malo” del presupuesto es “que es muy poquito”, concedió.

Similares dudas debió enfrentar el ministro en la Mesa Política del Frente Amplio dos días después. Si bien muchas de las consultas estuvieron relacionadas con las diferentes propuestas impositivas, la propuesta del 1% no tuvo protagonismo.

El puzle de la negociación y el rol del Poder Ejecutivo

Mientras tanto, en el gobierno y en la bancada comienzan a delinear las estrategias para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, con la mayoría de las expectativas puestas en Cabildo Abierto. De todas maneras, además de la votación en general, en el oficialismo consideran que obtener los votos de la oposición será una suerte de “puzle” con diferentes mayorías para cada artículo, en función de lo que se esté votando. Según dijo a Búsqueda una fuente del Senado, lo “innegociable” para el Frente Amplio son los cambios impositivos, un tema sobre el cual blancos y colorados ya se pronunciaron en contra.

Durante la reunión en Suárez y Reyes, la senadora Bettiana Díaz planteó que era necesario evitar a toda costa la “tercera cámara”, en el sentido de lograr un gran acuerdo en Diputados. Esto para evitar que el Senado —como segunda cámara— le introduzca modificaciones que provoquen que el proyecto deba regresar a Diputados. De ocurrir, la votación final del proyecto quedaría en manos de esa cámara, donde el oficialismo no tiene mayoría (en la tercera instancia no se pueden hacer más cambios, sino solo aprobar o rechazar el proyecto).

Si bien se trata de una postura de corte personal, fuentes de Presidencia aseguraron a Búsqueda que el gobierno también participará en las negociaciones desde el primer momento.