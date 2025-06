Los partidos de la coalición republicana deberían instalar un espacio de coordinación parlamentaria, opina el diputado Felipe Schipani

Pese a que en la reciente votación de la Rendición de Cuentas en Diputados no hubo una postura uniforme de la coalición republicana, para el diputado colorado Felipe Schipani los partidos socios están funcionando bien como oposición. Deben hacerlo si quieren demostrar “credibilidad” para “volver al gobierno” en 2029. Igualmente, opina que debería reeditarse la llamada “cocoa”, una coordinadora coalicionista, un ámbito parlamentario informal que funcionó en el período pasado. Esto pese a que Cabildo Abierto no fue invitado a una reunión este martes 24 entre blancos, colorados e independientes para acordar una posición sobre el salvataje a la “caja de los profesionales”.

—Una prioridad hoy en la agenda parlamentaria es la concurrencia del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, ¿es así?

—Sí, hay una situación delicada. Ya son cinco (la entrevista fue el lunes 23) personas en situación de calle que fallecen. A diferencia del período anterior, no estamos echando la culpa de eso al gobierno ni sacando rédito político de la situación. Hay varios testimonios de que eso pasó en el período pasado, ¿no? Esto es un llamado para que el ministro informe cómo se viene desarrollando el Plan Invierno. Fundamentalmente, cómo vienen aplicando o no la ley de internación compulsiva, que es una gran herramienta creada en el período anterior. La convocatoria la hicieron la diputada (Fernanda) Auersperg (Partido Nacional) y el senador Robert Silva (Partido Colorado). La reunión va a ser en conjunto entre las comisiones de Población y Desarrollo del Senado y de Diputados, que yo integro.

—¿Cree que no se está aplicando esa ley como se debería?

—No quiero creer que no se esté aplicando porque no se estuvo de acuerdo por temas ideológicos. Ya es ley y el gobierno no ha planteado derogarla; debatir si se está a favor o en contra no tiene mayor sentido.

—¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

—Estoy trabajando en las comisiones de Población y Desarrollo, de Educación, en la de Asuntos Carcelarios de la Asamblea General y en la de Seguimiento de la Inteligencia del Estado. Tengo vocación por los temas educativos, y el miércoles 18 recibimos a distintas autoridades por la Biblioteca Nacional. Desde que se inició la legislatura he presentado varios proyectos de ley y hecho varios pedidos de informes. Trato de cumplir a cabalidad con las tres funciones que tiene un parlamentario: contralor, legislación —o sea, proponer proyectos de ley y trabajar en iniciativas legislativas— y representación, que es estar en contacto con las distintas realidades. Ahora estoy preocupado por la situación de la pesca que hace más de 20 días está absolutamente paralizada por el sindicato. Hablé el fin de semana con algunos empresarios que incluso están pensando en cerrar sus empresas.

Felipe-Schipani-Parlamento.jpg Felipe Schipani en su oficina del anexo del Palacio Legislativo en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / Javier Calvelo / adhocFOTOS

—¿Se puede decir que está en la primera línea de combate del Partido Colorado?

—No uso ese término bélico. No cuaja en la actividad política, que no es una guerra. Pero sí puedo entender el término, en el sentido de que estoy en la primera línea de representación parlamentaria del Partido Colorado cumpliendo a cabalidad esos distintos roles. Sí estoy cumpliendo o pretendiendo cumplir ese rol opositor de pedir información, de pedir informes, de hacer de contralor, que como oposición tiene que ser más fuerte.

—Llama la atención la cantidad de proyectos que ha presentado y su variedad, ¿qué avance han tenido?

—Trato de trabajar. Acá no tenemos que marcar tarjeta más allá de las obligaciones básicas de concurrir a las sesiones y comisiones. Me tomo muy en serio la tarea. Los proyectos están todos en trámite, todos discutiéndose en las comisiones. Algunos tienen mayores chances de poder prosperar. Ya hablé con el presidente de la Comisión de Bienestar Animal de Diputados, Walter Verri, porque hubo otra muerte en Mercedes hace dos semanas por un perro peligroso. Se va a invitar a distintos especialistas, a la Facultad de Veterinaria y a la Academia de Veterinaria, que le ha dado su apoyo. Los otros proyectos están ahí, no he tenido novedades. El libre de deuda está en la Comisión de Constitución. Sobre el chaleco de airbag he conversado con diputados del Frente Amplio, como Pablo Inthamoussu, que el período pasado tuvo responsabilidades en la Intendencia de Montevideo, y me llegó la información que el Congreso de España está considerando una iniciativa similar.

—En algunos de ellos, como el de libre deuda para los cargos políticos y las nuevas votaciones en caso de votaciones igualadas, los proyectos surgieron enseguida de los episodios, ya sean las deudas inmobiliarias de la entonces ministra Cecilia Cairo o el empate en el municipio de San Bautista. En un programa periodístico de streaming, Se arregla el mundo, te han calificado de...

—(Interrumpe) Legislador serial.

—¿No le da miedo que se vuelva un chiste, que pasa cualquier cosa y aparezca usted presentando un proyecto?

—No. De hecho, me pareció un elogio porque da cuenta de que hay un legislador que está trabajando, que presenta iniciativas. Obviamente, muchas de ellas surgen a través de situaciones que se presentan en la realidad. Lo de Cairo no fue aislado, hay más funcionarios de gobierno con problemas de deudas; administran recursos públicos, lo mínimo que deberían hacer es estar al día. Y lo otro, ya se habían dado empates en municipios (Aguas Corrientes en 2010 y San Javier en 2015). Ese ya lo tenía prácticamente redactado, a mí siempre me interesaron los temas municipales, no puede ser que un alcalde se dirima por sorteo. Además, para que un proyecto prospere, tiene que existir un clima social, que la sociedad lo esté discutiendo. En dos años, a un proyecto libre deuda la gente no le prestaría atención.

—Entonces, es un tema de oportunidad, de oportunismo.

—Exacto.

—Desde su rol de opositor, ¿cómo valora los primeros meses de gobierno?

—Creo que es un gobierno con freno de mano. No se ha largado a andar, no tiene grandes iniciativas parlamentarias. Todos los temas que hemos discutido en el Parlamento o los presentó la oposición, o son de rutina, o son incendios a apagar, como Casmu y la “caja de profesionales”.

—Casmu venía del gobierno anterior.

—Claro, pero había un plazo perentorio para resolver. No veo una agenda parlamentaria, veo un gobierno muy desordenado y con muchos casos escandalosos, quizás demasiados para el poco tiempo que transcurrió. También hay un presidente que no ordena y no administra bien su comunicación, que sale a opinar de todo sin claridad.

Felipe-Schipani-PC.jpg Felipe Schipani Javier Calvelo / adhocFOTOS

—Y la coalición republicana en tanto oposición, ¿funciona en el Parlamento? Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, ha dicho que ni existe ni le ve sentido como oposición.

—A excepción de esta última votación de la Rendición de Cuentas, yo la veo bien. Nos hemos mantenido votando juntos, salvo esta vez. Discrepo con el planteo de Manini Ríos: tiene mucho sentido que la coalición se mantenga unida desde la oposición porque tenemos que construir un buen camino. Estuvimos cinco años gobernando juntos, no sin fisuras ni diferencias, pero gobernando hasta el último día, cuando el Frente Amplio vaticinó varias veces que se rompía. Tenemos que demostrar nuestra capacidad de seguir articulando, si no, ¿qué credibilidad vamos a tener en el 2029 para volver al gobierno? Si no logramos articular un trabajo coordinado, vamos a estar hipotecando esas posibilidades. Con el Partido Nacional, el Independiente y —en menor medida— Cabildo Abierto hay una coordinación natural y, fundamentalmente, hay un destino común.

—Si de divisiones se habla, está el Partido Colorado. Por ejemplo, en la sede partidaria el senador Andrés Ojeda y usted dijeron que la bancada había resuelto no votar ningún aumento de impuestos para activos y pasivos por la “caja de los profesionales”, y dos legisladores del otro sector, que habían trabajado el tema, salieron a cuestionarlos en un comunicado.

—Puedo hablar con pleno conocimiento: el ambiente entre diputados y senadores es bueno.

—No parece.

—A ver, lo innegable es que, después de mucho tiempo, hay dos grupos muy fuertes en el partido. Veníamos de distintas experiencias recientes donde había un sector casi monopólico. Si bien en el período pasado Ciudadanos no era monopólico —porque el líder, Ernesto Talvi, se fue—, era mayoritario. Pero durante muchos años, mientras Pedro Bordaberry lideró el partido, su sector prácticamente era monopólico. Hace mucho tiempo que el partido no tenía dos alas verdaderamente pujantes, como hoy Unir para Crecer y Vamos Uruguay. Lejos de verlo como un problema, lo veo como algo positivo. Eso quiere decir que hay dos sectores que trabajan y compiten. En política es muy buena la competencia, por supuesto, si se desarrolla dentro de determinados cánones de convivencia, como veo que pasa. No hay diferencias irreconciliables, yo desdramatizaría el disenso interno.

—Pero hay contrastes marcados. Unir para Crecer apuntala el Comité Ejecutivo Nacional y es más confrontativo con el gobierno, mientras Vamos Uruguay se basa en el Parlamento y aparece más dialoguista, dicho, incluso, por dirigentes del Frente Amplio.

—Eso no se ha traducido en votar distinto. Quizás pueda haber diferencias en los énfasis, matices y expresiones públicas, pero no hay halcones y palomas.

—¿Se mantienen en eso de que no van a votar ningún aumento de aportes por la caja?

—Lo dijimos.

—¿Lo mantienen?

—Sí, en el sentido de que creemos que no puede recargarse mayoritariamente ni en los profesionales activos ni en los pasivos el financiamiento de la caja. La solución la tienen los senadores, vamos a atender qué resuelven. Eventualmente, veremos.

—¿Pueden llegar a cambiar su postura inicial?

—Obviamente, si la carga sobre los profesionales o los pasivos es sensiblemente menor a la que se planteaba, se puede evaluar, no lo descarto. Pero el planteo del proyecto original, categóricamente no.

—¿La coalición republicana va a generar un ámbito parlamentario para trabajar?

—Tenemos que generar un ámbito de intercambio. Para la Rendición de Cuentas hubo un espacio ad hoc. Pero creo que tenemos que recrear la coordinadora de la coalición, la “cocoa”, como la llamaba (el exdiputado) Ope Pasquet, que en el período pasado fue un ámbito de coordinación de los distintos legisladores de la coalición. Nos reuníamos los martes, previo a la coordinación multipartidaria, conversando primero nosotros. En estos días le escribí a un legislador nacionalista, muy importante, referente, para recrearla. Creo que hace falta, a partir de lo sucedido en la Rendición de Cuentas. Paralelamente, también creo fundamental instalar una mesa de la coalición que nuclee a las autoridades de los distintos partidos, los blancos, independientes, nosotros...

—¿Incluido Cabildo Abierto?

—Sí, por supuesto. No lo veo coordinando con el Frente Amplio, se desnaturalizaría.