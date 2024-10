Frente Amplio y oficialismo se disputan la mayoría parlamentaria en final de campaña fría

La obtención de la mayoría parlamentaria no surge de determinado porcentaje que obtenga cada partido, sino de una relación matemática de todos los partidos que acceden al menos a una banca en una o en otra cámara, en función de una adjudicación surgida de los votos válidos (que no son los tenidos en consideración para las encuestas de intención de voto, que se expresan como porcentaje sobre el total de votantes). Los expertos estiman que para alcanzar la mayoría el Frente Amplio debería obtener en torno a 48% de los votos válidos o 47% si se excluyen los en blanco o anulado. Para el oficialismo, ese porcentaje es un poco mayor porque los cuatro partidos van a la elección por separado y no como coalición.