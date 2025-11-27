Gobierno aplacó intento de diputados oficialistas de anunciar en la interpelación una comisión investigadora por ASSE

Hacía 10 horas que había comenzado la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , cuando llegó el turno de la diputada María Inés Obaldía. La legisladora defendió al gobierno y a sus jerarcas, y presentó un contraste entre la anterior gestión y la actual. Detrás suyo, Lustemberg se secaba las lágrimas.

Tras el llamado a sala por supuesta “incompatibilidad de funciones” del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Álvaro Danza , a raíz de su actividad laboral en el sector público y en el privado, la ministra dijo a Búsqueda que se emocionó con “los logros” que mencionó Obaldía. La diputada había planteado que “ASSE fue recibida mal”, con una deuda estimada en US$ 280 millones, “y hoy está mejor gracias al trabajo del doctor Danza”. Mientras la legisladora ejercía su defensa de la actual gestión, el diputado blanco Pablo Abdala pedía en voz alta y por fuera de micrófonos “que se defienda” el presidente de ASSE, que “para eso” fue al Palacio Legislativo. Pero Danza no habló y calló incluso en la conferencia de prensa posterior.

Respondió con silencio los cuestionamientos de la oposición. Los blancos Federico Casaretto y Juan Martín Rodríguez lo acusaron de buscar “plata” o “dinero” por no haber renunciado antes a las tres mutualistas donde trabajaba. Abdala dijo que “usurpa” el cargo y, como Rodríguez, lo llamó “violador contumaz de la Constitución”, en particular del artículo 200.

Al ser consultado sobre las interpelaciones y el clima político, el presidente Yamandú Orsi dijo este miércoles 26 en el ciclo Desayunos Búsqueda que la oposición esté siendo “muy dura con las personas”, cuando debería discutir ideas.

El oficialismo negó en Diputados que Danza haya violado la Constitución o la ley y, para ello, citó varios informes, como el de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). La ministra criticó al inicio de la sesión los “feroces y desproporcionados ataques” de algunos legisladores de la oposición contra ella y contra Danza. Al cierre de la jornada, lamentó ”adjetivos y comparaciones irrepetibles” y expresó que ”a veces parece que es violencia el tono de voz”. Luego, en el ambulatorio, varios diputados alertaron sobre el discurso realizado a los gritos por el diputado blanco Rodrigo Goñi. De todas maneras, y a diferencia de la anterior interpelación en la Cámara de Representantes —que se levantó en medio de un enfrentamiento verbal entre un diputado colorado y otro cabildante—, este lunes 24 la sesión culminó cuando terminó de hablar la última diputada que se había anotado.

El Frente Amplio superó el llamado a sala sin que se aprobara una declaración de condena o de insatisfacción con las respuestas de la ministra. Y sin que el oficialismo anunciara que impulsará una comisión investigadora sobre la anterior gestión de ASSE. Esta idea fue presentada por el diputado Federico Preve el martes 18 en una reunión de bancada y cosechó algunos apoyos, pero también reparos. La propuesta quedó por el camino en la mañana del lunes 24, en otra reunión de bancada, minutos antes de que comenzara la interpelación.

Cuestión de oportunidad

Hubo tres reuniones de la bancada frenteamplista para preparar la interpelación. De la primera participaron Lustemberg y Danza, quienes informaron del avance de las auditorías sobre la anterior gestión de ASSE, aunque no precisaron cuándo terminarían.

El incremento de los pagos de ASSE al Círculo Católico quedó registrado en una auditoría difundida por Búsqueda el jueves 20. Dos días antes, en el segundo encuentro de la bancada por la interpelación, Preve (del sector Magnolia) propuso anunciar durante el llamado a sala que el Frente Amplio impulsaría más adelante una comisión investigadora sobre estos pagos. Buscaba así cambiar el ángulo del debate y que el gobierno y el oficialismo pasen de interpelados a interpelantes. Planteó “discutir gestiones” y consiguió al menos dos apoyos, el de los diputados Fernando Amado (de Unir) y Alejandro Zabala (de El Abrazo e Ir), pero resultaron insuficientes en una bancada de 48 diputados.

Cuando Preve planteó la posibilidad de anunciar la investigadora en la interpelación, varios diputados sostuvieron que no era oportuno, sino que convenía responder las acusaciones. Seis días después y un par de horas antes del inicio de la sesión, la bancada tuvo su tercer encuentro por el llamado a sala y definió hablar de la auditoría, comparar gestiones, pero postergar el anuncio que podría cambiar el rumbo del debate. Fuentes del oficialismo informaron a Búsqueda que esa fue la posición de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública (MSP) que se transmitió a los diputados en la reunión previa a la interpelación. Esta postura aplacó el intento de contragolpe.

La coordinadora de la bancada frenteamplista, Ana Olivera, dijo a Búsqueda que el oficialismo desestimó anunciar la investigadora porque lo consideró “inoportuno” por una cuestión táctica, pero aclaró que seguirán analizando la iniciativa cuando reciban más información sobre los pagos al Círculo Católico. Por lo que queda del año, pretende mantener el foco en la defensa del gobierno, en particular en la preparación de la próxima interpelación en Diputados, la del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, prevista para el 16 de diciembre. Abdala lo convocó a sala por el informe en mayoría del Directorio de la Jutep —que depende administrativamente del ministerio que conduce Mahía— sobre el caso Danza, ya que concluyó que no existía incompatibilidad, a diferencia de lo que habían dictaminado los técnicos de ese organismo.

Retruco

Preve dijo en el plenario que Danza sufre el “acoso político más violento de los últimos años” y apuntó contra la anterior administración. Los pagos de ASSE al Círculo Católico aumentaron durante el gobierno pasado, cuando el presidente del prestador público de salud era Leonardo Cipriani, quien ocupó antes y ocupa ahora cargos jerárquicos en esa mutualista. El diputado criticó esa “puerta giratoria”, a la que vinculó con “la corrupción” que el artículo 200 pretende evitar, y denunció un “gasto direccionado de ASSE al Círculo Católico”.

El MSP abrió una investigación administrativa, aún en marcha, por estos gastos. “Cuando terminemos de recibir pedidos de informes, investigaciones, auditorías, cuando tengamos los incumplimientos del Tribunal de Cuentas, vamos a seguir profundizando en el análisis” de la gestión de ASSE de Cipriani, anunció Preve.

Los blancos retrucaron. Casaretto y el diputado Amin Niffouri respondieron que si el Frente Amplio solicita una comisión investigadora sobre este tema, lo apoyan. El primero levantó una lapicera y preguntó dónde hay que firmar. También habló de “corrupción” al apuntar que Danza “marcaba” de forma virtual en un horario en el que no trabajaba.

Acusaciones y respuestas

El miembro interpelante, el diputado Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, dijo que Danza violó la Constitución cuando trabajaba en tres mutualistas privadas y al mismo tiempo presidía ASSE, lo que ocurrió entre el 26 de marzo y el 7 de noviembre, día en que renunció a sus cargos en el sector privado. El artículo 200 de la Carta Magna establece que los directores de los servicios descentralizados, como ASSE, no podrán “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen”.

Lo acusó además de cometer “ilícitos” —falsificación ideológica por un particular y falsificación o alteración de un documento privado— por declarar ante la Jutep un salario (de $ 266.000) “muy superior al de un médico consultante“, el cargo que decía desempeñar en una mutualista. Para Sotelo, “este es el nudo del problema”, porque ese salario corresponde a lo que ganaba “el jefe de departamento“. La ministra le respondió que “no hay laudo salarial“ para el médico consultante y dio “fe“ de que “como jefe del departamento de medicina interna cobraba mucho más“. Informó que en promedio un consultante de una especialidad como la inmunología percibe un sueldo que ronda los $ 300.000.

Sotelo también acusó a Danza de violar el Código de Ética de la Función Pública, debido a que ASSE rescindió en octubre con su firma un convenio con el Círculo Católico. El diputado puso el foco en el conflicto de intereses: planteó que “perjudicó” así a una mutualista en beneficio de competidores, que eran sus empleadores. Lustemberg alegó que “nunca las funciones del señor Danza en el sector privado interfirieron en las funciones en ASSE”.

Mociones

Se presentaron cuatro mociones al final de la interpelación. Ninguna logró la mayoría. La del Frente Amplio fue la que cosechó más respaldos: 48 votos afirmativos y 50 negativos. Esta propuesta de declaración pondera el informe de la Jutep que desestima la incompatibilidad, sostiene que “el gobierno y Danza han actuado en pleno cumplimiento de las normas”, considera ”satisfactorias” las respuestas y ”reconoce” la actual gestión.

La coalición republicana —con votos blancos, colorados y del Partido Independiente— propuso declarar que “resultaron completamente insatisfactorias” las respuestas de la ministra. “Quedó probado que el doctor Danza ha violado de manera continua la Constitución, la ley orgánica de ASSE y las normas legales que regulan la ética en la función pública, incurriendo en la comisión de ilícitos”, expresa, y “exige” la renuncia de Danza. La coalición informó que hará valer, “en el futuro, la responsabilidad política de la ministra en las oportunidades que correspondan”.

Cabildo Abierto pidió en su moción, que logró dos votos afirmativos, “cuidar el mecanismo de la interpelación” y consideró que, tras las renuncias presentadas por Danza en las tres mutualistas, “la interpelación carecería de objeto, tal cual lo expresó el miembro interpelante en medios de comunicación y notas de prensa”. Reclamó a Danza ”la total dedicación” a ASSE y al gobierno que “este tipo de casos no se vuelvan a repetir”.

Identidad Soberana exigió la remoción de Danza o su renuncia y anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía a raíz de que Sotelo expresó que Danza violó la Constitución, el Código Penal y el Código de Ética de la Función Pública. Esta moción reunió 16 votos afirmativos: los dos de Identidad Soberana y 14 blancos.