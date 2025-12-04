La tercera generación de diputados del MPP asume roles clave y “pisa fuerte” en el Parlamento

El Movimiento de Participación Popular (MPP) llegó al Parlamento en 1990 y José Mujica asumió como diputado por el sector en 1995. Tenía 60 años. Desde entonces, el MPP cosechó varias victorias electorales y forjó una segunda generación de legisladores que hoy ocupa cargos de primera línea en el Senado y el Poder Ejecutivo. Y tras esa camada, llegó la tercera generación. Hoy hay cuatro diputados del sector con menos de 35 años: Joaquín Garlo tiene 28, Inés Cortés y Julieta Sierra, 31, y Joaquín Sequeira, que es suplente pero cuenta con despacho en el anexo del Palacio Legislativo, 33. Todos presiden o presidieron alguna comisión parlamentaria.

“Los cuatro tenemos ganas de pisar fuerte. Por lo que implica la historia del MPP, por el Frente Amplio y también por el país”, dijo Sierra a Búsqueda . “Ninguno de los cuatro tiene intenciones de pasar desapercibido”, avisó.

El presidente Yamandú Orsi ha destacado el trabajo de jóvenes parlamentarios. “Confiamos mucho en la gente con experiencia y en una gurisada nueva que está apareciendo, que está sorprendiendo en las cámaras, fundamentalmente en Diputados”, dijo la semana pasada en entrevista con Desayunos Búsqueda .

El 1 de marzo, durante su asunción, Garlo se acercó a saludar a Mujica. “Antes de llegar a él, lo primero que me preguntó es si ya me había recibido”, recordó el diputado. Cuando asumió la presidencia ”se había dado cuenta de que faltaban abogados en la izquierda”, le decía con frecuencia el exguerrillero. Al enterarse de que el benjamín de la legislatura estudiaba abogacía, “tenía la preocupación” de que se recibiera “para que haya más abogados en la izquierda”. En las bancadas del MPP no hay abogados . En las del Frente Amplio, solo uno: Álvaro Lima, diputado del Encuentro Federal Artiguista.

Los cuatro legisladores contaron a Búsqueda sus trayectorias. Sierra y Garlo pretenden graduarse en 2026, ella de licenciada en Comunicación y él de abogado. Cortés es politóloga y magíster en Información y Comunicación por la Universidad de la República, y Sequeira, economista y magíster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid. En las dos generaciones que los preceden hay profesionales —como Ernesto Agazzi y Sebastián Valdomir—, pero no son mayoría.

Sequeira es el único economista de la bancada del MPP. “Es un diferencial”, asumió. En España intentó estudiar la esperanza de vida de los uruguayos según los niveles de ingresos. “Hay evidencia en el Reino Unido de que la esperanza de vida de la gente con mayor nivel de educación, que vive en ciertos barrios y tiene ciertos empleos, es mayor que la de los trabajadores más pobres, que tienen que poner el cuerpo y viven en condiciones precarias”, explicó. En Uruguay el asunto no ha sido estudiado. Su proyecto de tesis naufragó por falta de información, entre otros asuntos, y terminó analizando el sistema previsional de España.

Las agendas de los cuatro diputados no es juvenil, pero en un escenario en el que los más jóvenes votaron más a Álvaro Delgado que a Orsi en el balotaje, tampoco descuidan ese electorado. Militan desde adolescentes, trabajaron en asuntos ajenos a la política, no tienen hijos y vienen de familias politizadas.

De los cuatro, Garlo es el único que nunca integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN). Hoy la única que sigue en esa organización es Cortés, que integra un grupo de base, aunque admite que “no está muy activo”. Sequeira se tatuó la estrella tupamara en la espalda. “Fue un arranque de épica”, contó. Cuando se fue a vivir a Madrid, a fines de 2022, dejó la militancia en el MLN.

Los cuatro asumieron por primera vez la titularidad de la banca en esta legislatura. Sierra contó que Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, les encomendó que “empiecen a jugar en la cancha grande, a agarrar visibilidad, responsabilidades”. Y en eso están. Sequeira presidió la Comisión de Hacienda hasta que Cecilia Cairo, titular de la banca, renunció al Ministerio de Vivienda y volvió a la cámara. Entonces dejó de presidirla porque ningún suplente puede encabezar una comisión, y Sierra pasó a ser la presidenta. Garlo presidió la comisión especial para la reforma de la caja de profesionales y Cortés preside la de Población y Desarrollo. “Nos complementamos”, sintetizó el economista.

Orgánica

El trabajo en el territorio está en el ADN del MPP, y su barra joven, repartida. Garlo es de Maldonado y algunos de sus compañeros lo ven como candidato a intendente. “Es un desafío que me gusta pensarlo a futuro”, admitió, aunque “en este momento sería apresurado pensar” en una candidatura en 2030. Cortés vive y milita en Ciudad de la Costa, donde fundó en 2020 una agrupación del MPP, junto con la actual alcaldesa —Julia Matilla, también politóloga y también feminista, de 28 años—, cuya candidatura propuso. Sequeira se crio en Villa Dolores y militó desde adolescente en un comité del MPP del Buceo. La zona costera de Montevideo no ha sido cuna de las anteriores generaciones de diputados del MPP. “Canilla libre de bullying me hicieron por ser del (municipio) CH”, bromeó.

Sierra es de Fray Bentos y a los 18 años se radicó en Montevideo para estudiar primero Ciencias Sociales y luego Comunicación. Vivía en un apartamento con otras estudiantes en Mercedes y Yi, a una cuadra de la sede del MPP, que pasó a ser su segunda casa. Se arrimó al movimiento por “anclaje familiar”. Su abuelo fue Aroldo Franco, quiosquero al que define como “un tupa del interior”, más militante que dirigente. Cuando cayó preso en dictadura, quien ayudaba a su abuela con la crianza de sus hijos era una hermana “recontracolorada”. En su familia “hay gente de todos los partidos”. Incluso tiene un tío que “habla bien de Salle”, por lo que Sierra sospecha que votó a Identidad Soberana. Esa raigambre, asociada a “un clima bastante plural y diverso”, la llevó primero al MPP y al MLN, y luego la curtió para articular con legisladores de otros partidos, lo que siente como una de sus fortalezas.

En 2014, recién llegada a Montevideo, se integró a Gurises MPP y empezó a militar en la regional interior. Entre semana estudiaba y trabajaba en una tienda de ropa, y los fines de semana recorría el país. En dos años trilló el interior cinco o seis veces. En 2017 fue electa suplente de la dirección nacional del MPP, que la integran 45 titulares y 15 suplentes. Con 22 años discutía con Agazzi y Eduardo Bonomi, y dos años después pasó a ser la responsable política de Gurises MPP. Luego fue electa titular de la dirección y en 2021 asumió como una de las 15 integrantes del Ejecutivo Nacional del sector, que también integran Sánchez y Lucía Topolansky, con quien tiene “un vínculo bastante cercano”.

El quiebre en su militancia se dio en 2017, cuando Gurises MPP comenzó a dar clases de apoyo a estudiantes de UTU y Secundaria. Ella se encargaba de la logística y Sequeira —a quien ve como “un hermano”— de la enseñanza. Empezaron con decenas de estudiantes y terminaron con 2.000. Cuando fueron a contarlo a un Ejecutivo del sector, en el que estaba Mujica, hubo “un clic” en la forma de verlos. Los dirigentes les plantearon que lo que estaban haciendo era “una de las más grandes acciones políticas que ha hecho el MPP en los últimos años”.

La diputada es la más mediática y la de mayor participación orgánica de los cuatro. Fue vocera de Gurises MPP, con alto perfil en redes sociales y “un poco bardera”, una impronta que abandonó por su rol de diputada y su participación como tertuliana en En perspectiva de Radiomundo, en 2024, donde incorporó un modo de “interactuar con otros desde otro lugar”. Admitió que la falta de mayoría oficialista en la Cámara Baja impone “no polarizar”. Y ese tono diferencia a su generación de la impronta más confrontativa de las anteriores. “Ellos militaron y se formaron en otro momento del país”, señaló.

Impulsa un proyecto de reestructura de deudas, que ya presentó, y en entrevista con Voces, el 20 de noviembre, envió un mensaje generacional: les va “la vida” en “paliar las tasas de desempleo juvenil”.

Canaria

Tanto Cortés como Sierra son feministas, se acercaron al MPP cuando comenzaron la universidad y tienen una historia familiar asociada a la guerrilla. El padre y un tío materno de la diputada canaria, ambos tupamaros, estuvieron presos. En visitas de su madre a su tío, sus padres se conocieron. Cuando Luis Eduardo Cortés recuperó la libertad, la buscó, se enamoraron, tuvieron dos hijos y buscaron otro. “A los cinco meses de embarazo, mi padre se enferma de cáncer y muere”, contó Cortés. “Un poco por eso, yo me vinculo a la militancia en el MPP”.

Al poco tiempo de entrar a la Facultad de Ciencias Sociales se integró al centro de estudiantes. La nombraron consejera federal y militantes del MPP la invitaron y la llevaron a participar del Frente Estudiantil del movimiento. Mientras, trabajaba en una veterinaria de Punta Gorda bañando perros.

En 2014 también se integró a Gurises MPP, donde conoció a Sierra, pero luego focalizó su militancia en Ciudad de la Costa. Y como Sierra, dice haber moderado su discurso. “Cuando era más gurisa, era mucho más confrontativa”, contó, también a la interna del sector, como cuando se dio la discusión del 8 de marzo de 2017 con el estallido feminista, lo que le valió que algún compañero le hiciera “la cruz”.

En el período pasado, fue diputada suplente y asesora de Sebastián Valdomir. Contar la historia de su padre era “todo un tema” porque estaba “atravesada por el dolor”. Hace dos años, el MPP hizo talleres de psicodrama para trabajar la oratoria y la moderadora le preguntó por qué estaba ahí. Tras algunos rodeos, “conté la historia de mi padre y me puse a llorar; fue la primera vez que muchos la escucharon”, recordó.

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, es su líder departamental y está convencida de que “va a ser intendente”. A nivel nacional, planteó que hubo “divisiones más fuertes” en el MPP, pero “ahora Pacha (Sánchez) logró unidad en la diversidad”.

La diputada impulsa un proyecto integral de protección a las infancias contra la violencia, que incorpora los conceptos de violencia vicaria y violencia digital, y crea el filicidio como agravante del homicidio.

Leguleyo

El exministro y exsenador José Bayardi comentó a Búsqueda que Garlo tiene pinta de “pequeño burgués”, una rareza en filas frenteamplistas, y destacó su “inteligencia”. Es el más joven de la bancada, usa siempre camisa y saco, y se peina con la raya a la izquierda desde que tiene memoria. Sequeira quiere rebajarle el pelo a los costados, pero el fernandino se resiste. “Siempre fui así”, alegó. “Salvador Allende, en la Universidad de Guadalajara en 1972, decía: ‘hay viejos jóvenes y jóvenes viejos’. Y a veces se me identifica con la imagen del joven viejo. La gente se despista y por la forma en que me visto o hablo piensa que pertenezco a otro partido”, admitió. Trabaja para “romper con los estereotipos de lo que es ser de izquierda”.

A diferencia de Sierra, Cortés y Sequeira, no participó de Gurises MPP. Se afilió con 14 años al Frente Amplio y con 16 al movimiento. Celebró “la horizontalidad” que cultiva el sector, en el sentido de que fue “un atractivo fundamental discutir de igual a igual sobre política con veteranos de 50 o 60 años más”.

Forjó su carácter político discutiendo de niño con Joaquín Alonsopérez, su abuelo materno y suegro de Orsi, quien fue edil del Partido Nacional en varios períodos. El sobrino político del mandatario aclaró que, para “preservar el vínculo” con el presidente, separa la relación personal de la política.

Los abuelos de su abuelo fueron Laureano Alonsopérez y José Míguez, inmigrantes gallegos y desarrollistas. El primero fraccionó San Rafael, forestó con pinos traídos de Galicia esa zona para asentar la arena, participó en el desarrollo del hotel San Rafael, del club y el hotel El Médano; y el segundo administró el hotel España y construyó el hotel casino Míguez. De ambos destacó el “compromiso social” manifiesto en la construcción de escuelas.

El diputado asumió en 2015 como edil suplente en Maldonado y en 2020, como titular. Fue un firme opositor de la gestión de Enrique Antía, una experiencia legislativa que le permitió tomar protagonismo en la actual legislatura. Además de negociar con la oposición y el gobierno el salvataje de la “caja de profesionales”, se integró a la mesa chica de diputados para el Presupuesto. Sequeira, que coordinó el trabajo con los equipos técnicos del partido, le propuso a Mariano Tucci, presidente de la Comisión de Presupuesto, y a Ana Olivera, coordinadora de la bancada, incorporar al equipo a Garlo para la redacción de artículos sustitutivos y aditivos. “La formación en Derecho me ha significado una herramienta muy importante para la actividad parlamentaria”, valoró el fernandino.

En la última interpelación fue el primer oficialista en defender a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. Fue una defensa jurídica. Es referente de la bancada en asuntos judiciales y por ello nexo con el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Hoy busca un acuerdo para aprobar el proyecto de ley que le da autonomía a la Defensoría Pública.

Coincide con sus compañeros en que “lo coyuntural”, la falta de mayorías en Diputados, “incide muchísimo” en el tono del debate, pero va más allá. Al igual que la diputada colorada Paula De Armas, de 30 años, que votó a favor del proyecto de Presupuesto en general, estimó que “hay una visión diferente” de su generación sobre “la forma de hacer política”, más dialoguista, de “mayor cercanía y horizontalidad”. Sierra también mencionó en Voces la afinidad con De Armas y Sequeira la nombró, para coincidir, durante la última interpelación. Sin dar nombres, cuando Orsi habló de “la gurisada nueva” de Diputados, de “gente joven, que no son los que utilizan irresponsablemente redes”, dijo que “también pasa en partidos de la oposición”.

Economista

El MPP y su líder histórico tienen raíces blancas, y en la familia de Sequeira también las hay. Ariel Collazo, su abuelo, fue electo diputado por el Partido Nacional a los 30 años en 1959 y, tras una visita a Cuba, se alejó del nacionalismo y fundó primero el Movimiento Revolucionario Oriental (MRO) y después el Frente Izquierda de Liberación (Fidel). Participó también de la fundación del Frente Amplio, luego fue detenido y deportado a España.

Su nieto, Joaquín, trabajó desde los 18 años en bares y restaurantes, y unos años después, dando clases particulares y en República AFAP. A fines de 2017, cuando Gonzalo Mujica renunció a Diputados, asumió su banca Bettiana Díaz y lo contrató como asesor, fundamentalmente por su perfil académico, puesto que le correspondía integrar la Comisión de Hacienda. “Tener economistas en la bancada es un plus para la discusión presupuestal”, consideró el diputado. Al año siguiente, comenzó a trabajar como asistente académico de la decana de Facultad de Humanidades, cargo que dejó en 2022.

El economista intentará reflotar un proyecto que está en la Comisión de Hacienda desde el período pasado, que obliga a los supermercados y a algunos comercios a publicar los precios por unidad en góndola, una iniciativa que genera resistencia en ciertas gremiales.

Nunca conversó en profundidad mano a mano con Mujica. En eso se parece a Cortés y Garlo. La presencia del líder lo cohibía, pero recuerda un cruce en el Quincho de Varela, adonde los invitaron tras el cierre de las clases que daba Gurises MPP. “Me estaba sirviendo vino en caja y él cayó con un vino en botella, y me pidió que se lo abriera. ‘Yo con esta edad tengo estos vinos que me traen los europeos que vienen de visita’”, le dijo Mujica.

Como el resto de su generación, Sequeira se aferra al “pragmatismo“, legado del expresidente.