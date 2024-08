Uruguay considera positiva la reunión Mercosur-China, aunque esperaba una agenda comercial más ambiciosa

El resultado de las dos visitas es considerado positivo por el Poder Ejecutivo, porque permitió avanzar en temas de la agenda bilateral y relanzó las conversaciones entre China y el Mercosur, una instancia que no se daba desde hacía seis años. Los encuentros, en particular en el que participó la viceministra, permitieron consolidar la ruta hacia adelante, evaluaron fuentes consultadas, aunque reconocieron que no es todo lo ambicioso que deseaba el gobierno.