    Spotify toma medidas para aumentar la transparencia y disminuir los abusos de la IA

    Spotify presentó medidas adicionales para alentar a los artistas y editores a que sean más transparentes en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial (IA) en sus producciones y limitar ciertos abusos.

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Acusada ella misma en varias ocasiones de falta de transparencia en materia de IA, la plataforma sueca recomendó a los músicos y productores que se ajusten a un nuevo estándar desarrollado por la organización profesional DDEX, que cuantifica el uso de esta tecnología.

    Desde principios de 2025, DDEX permite incluir en la descripción de una canción si fue hecha completamente con IA, solo parcialmente o si no se utilizó para nada la IA. Una vez que se integren estos metadatos (información adicional, además de los datos básicos), “comenzaremos a mostrarlos en la aplicación”, prometió Sam Duboff, responsable de marketing musical de Spotify.

    Leé además

    Gadi Oron durante un encuentro de trabajo con el equipo de Agadu.
    Tecnología

    Gestores de derechos de autor piden al gobierno uruguayo normas para proteger obras frente a la inteligencia artificial

    Por José Frugoni
    Palacio Legislativo y anexo.
    Tecnología

    Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

    Por José Frugoni

    El sistema funciona voluntariamente y Spotify no exige a quienes suben contenido en la plataforma que indiquen el papel de la IA en su producción. “Al principio, las personas tenían una visión binaria: es IA o no lo es”, explicó durante una presentación Charlie Hellman, directivo de Spotify. “Pero en realidad”, continuó, “vemos que se utiliza de muchas maneras diferentes, en todas las etapas del proceso”.

    Spotify no quiere “castigar a los artistas que usan la IA de manera auténtica y responsable”, dijo Hellman.

    Según Duboff, “más de 15 sellos y distribuidores” ya se han comprometido con la plataforma a cumplir con la nomenclatura DDEX.

    Deezer es, hasta ahora, la única plataforma de audio importante que señala sistemáticamente los títulos generados completamente por IA.

    En junio, la repentina popularidad de The Velvet Sundown, un grupo musical generado por IA, puso el tema de relieve. Una de sus canciones más famosas superó los tres millones de reproducciones en Spotify.

    En ese momento, al ser consultada por AFP, Spotify negó cualquier intención de permitir que prosperen las canciones producidas con IA para no tener que pagar derechos de autor.

    En cuanto a las canciones identificadas por Spotify como completamente creadas por IA generativa, “su audiencia es mínima”, dijo Sam Duboff. “Realmente es un pequeño porcentaje de reproducciones”.

    “En general”, argumentó Duboff, “cuando la música no requiere mucho esfuerzo para ser creada, tiende a ser de mala calidad y no encuentra público”.

    En cuanto a la IA, agregó, Spotify quiere enfrentarse a los “actores malintencionados”, que utilizan esta tecnología para destacar su contenido en la aplicación, especialmente manipulando los algoritmos de búsqueda y recomendación.

    La plataforma también anunció el jueves 25 que actualizó su normativa para que quede “más claro el hecho de que no está permitido el uso de IA no autorizado, (...) de deepfakes u otras réplicas o imitaciones” sin acuerdo.

    El contenido afectado “será eliminado de Spotify”, aseveró Duboff.

