Destellos madrileños: los Premios Platino 2025

Aún no llegué a esos momentos de El eternauta. Vengo atrasado. Hay que verla “por lo menos con una pausa en el medio, la que quieras”, pidió su protagonista, Ricardo Darín. Netflix apuesta a la maratón. Darín, a saborear. Yo, sin quererlo, le hago caso, pero entre el trabajo, las redes sociales y un asado del feriado sánguche del 1º de mayo las frases de la serie me persiguen antes de oírlas en boca de sus personajes, esos supervivientes de un apocalipsis con forma de nieve letal. “Nadie se salva solo” y “Lo viejo funciona”. Las repito y pienso que a Jesús, el chofer que me salvó del caos del mayor apagón de España, le encantarían.