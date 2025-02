Gabriel García Márquez, Macondo y la estirpe de los Buendía en ‘Cien años de soledad’, serie de Netflix

Cada tanto regresa la discusión en torno a las grandes obras de la literatura y su adaptación cinematográfica. Si el guion capta el espíritu del escritor, si es fiel a la historia original, si los personajes se parecen físicamente a los literarios. Así enfocada, la discusión es estéril porque no se tiene en cuenta la calidad del producto final. En la historia del cine hay ejemplos de películas que han superado al libro, como sucedió con El padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, que dejó en el olvido la novela de Mario Puzo. También hay de las otras, las adaptaciones fallidas o que se quedan a medio camino, como algunas que se hicieron de Fahrenheit 451, que pasaron sin pena ni gloria. Sin embargo, allí permanece la genial novela de Ray Bradbury.

Ahora Netflix está apostando a las adaptaciones de clásicos latinoamericanos a series o películas. Pedro Páramo, de Juan Rulfo , o El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez , están disponibles en su plataforma, donde pronto se estrenará El eternauta , sobre la clásica historieta argentina, del argentino Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, con las actuaciones de Ricardo Darín y César Troncoso.

No sabemos si García Márquez hubiera estado contento con el resultado de la serie, pero seguro que no le hubiera desagradado, porque la esencia de su novela, de su Macondo y de la estirpe de los Buendía está en esta adaptación. El escritor, fallecido en 2014 a los 87 años, siempre tuvo temor a que se trasladara esta novela al cine. Pero sus hijos y herederos, Gonzalo y Rodrigo García Barcha, consideraron que con Netflix se daban las garantías para que el producto fuera como lo quería su padre: hablado en español, con actores colombianos y filmado en tierras de su país. Ambos herederos estuvieron detrás de la producción y se encargaron de que estas condiciones se siguieran para hacerle honor a la novela.

Así lo informaron a la prensa cuando en 2019 se inició el proyecto: “Durante décadas, nuestro padre se mostró reacio a ceder los derechos cinematográficos de Cien años de soledad porque creía imposible realizarla bajo las limitaciones de tiempo de una película y pensaba que producirla en un idioma que no fuera el español no le haría justicia. Pero, en la actual época dorada de las series —con el nivel de talentosos escritores y directores, la calidad cinematográfica y la gran recepción mundial del contenido en idiomas extranjeros—, el momento no podría ser mejor para llevar una adaptación a las audiencias globales de Netflix”.