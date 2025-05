‘El Eternauta’: de historieta a fenómeno que revoluciona la ficción argentina

A César Troncoso no le dan las manos ni el tiempo para compartir todo el material con el que los fanáticos de El Eternauta le demuestran su cariño por la popular serie argentina de Netflix que borró del mapa a Adolescencia . Pero en sus redes sociales, y en los huecos que le ha dejado su agitada agenda de prensa en las últimas semanas, Troncoso —que, además de actuar, dibuja— ha decidido compartir las ilustraciones que le han llegado de Alfredo Favalli, el personaje que interpreta en la ficción, cuya esencia radica en encontrar soluciones prácticas ante la limitación.

“Pongo a Ricardo (Darín) también, no solo a Favalli. Lo que encuentro dibujado, dentro de lo posible, lo subo. A mí me gusta dibujar, y esto es una serie basada en una historieta”, aclara en conversación con Búsqueda, refiriéndose a su compañero de escenas y protagonista en El Eternauta. “Hoy estaba mirando un poco las redes y aparecieron tres señores con máscaras bailando un malambo. Es un fenómeno que de verdad habría que estudiar. Más allá del éxito de la serie, me parece que, por lo menos a nivel argentino, se están moviendo otras cosas”.