El gobierno convocará a un “debate” sobre el vínculo futuro de Uruguay con la OCDE

En la primera visita oficial a Montevideo de un secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann reforzó este lunes 28 los mensajes a favor de una mayor cercanía de Uruguay con esa institución. En ese marco, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, aseguró que el gobierno tiene el “compromiso” de “impulsar un debate abierto” con el sistema político, la academia y la sociedad civil “para evaluar qué tipo de relación” pretende el país con la OCDE y “alcanzar niveles de consenso”.

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“Mi vocación es estar sentados para tener” participación en las distintas mesas de la organización “donde se deciden cosas” que pueden afectar al país, como mejor opción que enterarse después, argumentó el jerarca al hablar en un evento en la Torre Ejecutiva junto a Cormann, Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.

La vicecanciller también adelantó una postura favorable a una mayor aproximación a la OCDE. “Hay muchos prejuicios, hay muchos preconceptos de lo que es esta organización anclados en una visión antigua de lo que era”, afirmó. Agregó que todas la problemáticas principales para el país —como la educación, el trabajo, la promoción de la internacionalización de las mipymes y la productividad— “están activamente incluidas en la agenda de la OCDE. No es un modelo al que uno tenga que adherir, al que tenga que decir que sí, sino que se va adaptando”, alegó.

“Quiero ser claro en algo. Nuestra relación con Uruguay no es una calle de una sola vía, es una verdadera asociación. Uruguay apoya su experiencia y perspectiva. Lo que Uruguay ha logrado en gobierno digital, en transparencia fiscal o en transformación energética es una experiencia de la que otros países” podrían aprender, señaló por su lado el jefe de la OCDE.

Sostuvo que en el ámbito de la organización hay mesas “donde hoy se están elaborando respuestas a los grandes desafíos” actuales, como la inteligencia artificial. “Cuanto más cerca esté Uruguay de la OCDE, más peso tendrá Uruguay en esas conversaciones y más se beneficiará la OCDE de lo que Uruguay tiene que aportar”, recalcó.

Cormann llegó a Montevideo para participar en una cumbre ministerial del Programa Regional de América Latina y el Caribe de la organización, sumándose a recientes visitas de autoridades de organismos internacionales, como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional y la vicepresidenta para la región del Banco Mundial.

Próximos pasos

Uruguay ya integra varios comités de la OCDE, una organización con sede en París orientada al desarrollo económico fundada en la década de 1960 por 20 países y que actualmente reúne a 38 —la mayoría, avanzados— de Europa, América del Norte y América del Sur, y de Asia-Pacífico. De forma paralela, tiene en curso conversaciones de adhesión con otros ocho países.

En junio, cuando Oddone participó en un foro en la sede de la OCDE, al jerarca le plantearon si el gobierno estaría dispuesto a firmar un MOU —sigla en inglés de memorandum of understanding—, que habilita posteriores conversaciones para una posible membresía. “Esto tiene muchas implicancias y también hay cosas que hay que entender un poco mejor; yo creo que por sí o por no (la propuesta) debería ser respondida, por decir algo, antes de finalizar el verano que viene”, declaró el ministro a Búsqueda a principios del mes pasado.

En el evento de hoy, adelantó la intención del gobierno de propiciar un “debate abierto” acerca de los futuros pasos en la relación del país con la OCDE. Una fuente oficial dijo a Búsqueda que ese ámbito no tendrá la forma de un “diálogo” como el que se convocó el año pasado para discutir reformas en la seguridad social, sino que se prevén consultas a distintos actores políticos y sociales. Las autoridades pretenden tener una definición sobre qué grado de vinculación aspiraría a establecer Uruguay con la organización a más tardar a comienzos del 2027.

La fuente aseguró que el MOU es un camino, pero que no es el único posible para explorar un acercamiento con la OCDE.

Esta organización, fundada en 1961, sumó en 2021 a su último miembro: Costa Rica. Hablando en el foro en la Torre Ejecutiva como funcionaria del BID, pero con el antecedente de haber participado como ministra de Comercio Exterior de ese país en el proceso de adhesión, González mencionó, refiriéndose a una eventual decisión en ese sentido por parte de Uruguay, que “el valor del proceso fue tan importante como el resultado” porque “obliga a elevar la conversación” y ayuda a “elevar la vara”.

Según la vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID, “los procesos de esta naturaleza no pertenecen a un gobierno, son un proyecto país” y se “construyen” con “continuidad”.

Cormann profundizó en torno a la relación con Uruguay en una entrevista publicada por Búsqueda el último jueves.

“Es natural que una eventual adhesión a la OCDE genere debate, dado que se trata de una decisión a largo plazo. Sin embargo, creo que es importante partir de una premisa fundamental: la OCDE no es una organización partidaria ni ideológica. Reúne a países con tradiciones políticas y modelos económicos diversos”, señaló.

Por eso, “la cuestión no es adoptar un modelo ajeno, sino decidir si Uruguay considera útil participar más plenamente en un espacio donde puede contrastar sus experiencias con las de otros países, acceder a análisis comparados y aportar sus propias contribuciones”, agregó. Según él, la imagen de la entidad como “un club cerrado” o exclusivo de “países ricos” resulta “cada vez menos adecuada”.