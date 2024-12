Emisión soberana en yenes, de UTE y de Camino a las Sierras; se aprontan dos colocaciones simplificadas

El próximo miércoles 17 UTE recurrirá a la bolsa para buscar financiación para un nuevo parque solar fotovoltaico, que construirá en Punta del Tigre; la empresa convocó a una conferencia de prensa para mañana viernes 6 para oficializar el lanzamiento de estas obligaciones negociables (ON) por hasta US$ 27 millones. Los papeles, que vencen en 2029, pagarán una tasa de interés fija de 5,125% hasta el tercer año, de 5,25% en el cuarto año y de 5,375% en el último año. Abonarán intereses de forma semestral.

También emitirá Camino a las Sierras para obtener financiamiento para las obras viales que está realizando en las rutas 8 y 9. Colocará títulos de deuda de un fideicomiso financiero por hasta US$ 93 millones, que saldrán al mercado en dos series en dólares: la serie I será por hasta US$ 26,5 millones y vencerá en octubre de 2033. La serie II será por hasta US$ 66,5 millones, con vencimiento en 2036. En ambos casos, la tasa de interés es de 5,9% y el interés moratorio es del 2%.