Al igual que Uruguay, la Inteligencia de Brasil advierte por el riesgo de militarización del acuífero Guaraní

En octubre, las declaraciones de uno de los principales jerarcas militares de Uruguay captaron la atención de la opinión pública y las autoridades nacionales: el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) advirtió que en el futuro, ante una posible escasez de agua a escala global, el país puede ser centro de conflictos bélicos dado que forma parte del acuífero Guaraní. Su planteo fue ahora respaldado desde Brasil .

“Desde el punto de vista de la seguridad, la Inteligencia de Estado debe estar atenta al riesgo de militarización indirecta de zonas sensibles bajo el pretexto de la protección de ‘bienes comunes globales’, con el riesgo de instrumentalización de la seguridad ambiental para legitimar intervenciones no solicitadas sobre zonas estratégicas”, afirma un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).

El documento menciona en específico dos zonas del país con relevancia geoestratégica: la Amazonía brasileña, que representa cerca del 60% del territorio del país y “es vital no solo para la biodiversidad global, sino también para la seguridad nacional”; y el acuífero Guaraní, compartido con Argentina, Paraguay y Uruguay, que “constituye una de las más importantes reservas subterráneas de agua del planeta”.

El análisis forma parte de un capítulo dedicado a la seguridad e integración de América del Sur. Forma parte del informe “Desafíos de Inteligencia para 2026”, una publicación anual de la Abin que muestra la visión de la agencia sobre las amenazas y riesgos de Brasil.

El capítulo señala que América del Sur está “insertada” en la competencia entre potencias de manera asimétrica y poco coordinada, generando impactos directos sobre la soberanía, la estabilidad regional y la autonomía estratégica de los Estados nacionales sudamericanos. “La intensificación de la competencia entre las grandes potencias afecta la estabilidad regional, con disputas tecnológicas y comerciales que se proyectan sobre las políticas públicas internas, especialmente en áreas como la transición energética y la infraestructura digital”, indica la Abin.

¿Cuál es la posición de Uruguay?

En octubre el Estado Mayor de la Defensa, el órgano encargado de coordinar las operaciones entre las Fuerzas Armadas de Uruguay, conmemoró su 15º aniversario. Durante su discurso oficial, el jefe del Esmade, Rodolfo Pereyra, advirtió que Uruguay, como integrante del acuífero Guaraní, puede ser foco de enfrentamientos militares ante un contexto global de falta de agua.

“Ingresando al campo de las hipótesis de conflicto más peligrosas, debemos recordar que somos parte de uno de los más grandes reservorios naturales de agua dulce del planeta, que compartimos con Argentina, Brasil y Paraguay. Dado el supuesto o real caso de que este recurso escasee en el mundo, no contar con las capacidades disuasivas adecuadas que nos permitan proteger y gestionar soberanamente un recurso vital para la supervivencia del ser humano pondrá, como resultado, en grave riesgo la estabilidad de la región”, planteó.

Denominado formalmente como Sistema Acuífero Guaraní, la reserva se extiende por cerca de 1.190.000 km2 en el continente y abarca sobre todo partes de Brasil (el 67,4% del sistema), Argentina (20,9%), Paraguay (8%) y Uruguay (3,7%). Su potencial hídrico es del orden de los 40.000 km3. Las características de termalismo y surgencia convierten al acuífero Guaraní en un recurso hídrico estratégico. En Uruguay, su explotación se orienta principalmente al turismo termal, aunque ciudades como Artigas y Rivera también lo utilizan para abastecer el consumo de agua potable. Una de sus zonas de recarga más importantes es el valle del Lunarejo, un paisaje protegido ubicado en el extremo noroeste del departamento de Rivera, muy próximo a Artigas y Salto y del límite con Brasil.

El sistema cuenta con la Comisión del Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní como uno de los órganos de administración. Aunque la comisión ha iniciado reuniones y actividades de coordinación entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, su funcionamiento no siempre ha sido completamente efectivo. Existen desafíos en la implementación de políticas conjuntas, retrasos en la ejecución de proyectos de gestión y limitaciones en el seguimiento técnico del acuífero.

Información-Valle del Lunarejo-Agua-Ministerio de Ambiente El valle del Lunarejo, en Rivera, es una de las zonas de recarga más importantes del acuífero Guaraní en Uruguay. Ministerio de Ambiente

En línea con las conclusiones expresadas por Pereyra, el reporte de la Abin sostiene que el mundo “atraviesa un período de profunda reconfiguración”, impulsado por la confluencia de tres transiciones globales interdependientes: climática, demográfica y tecnológica.

En ese sentido, relaciona hipotéticas intervenciones extranjeras en la región con la “limitada capacidad de respuesta de las instituciones” sudamericanas frente a amenazas no estatales, como el ascenso del crimen organizado y de grupos paraestatales armados. “Las potencias extrarregionales explotan pretextos como el combate al ‘narcoterrorismo’ para justificar interferencias, militarizar zonas sensibles y minar la soberanía y la autodeterminación política de los países sudamericanos”, argumenta.

Por eso, la Agencia de Inteligencia pide tratar al crimen organizado transnacional como “un grave problema de seguridad pública regional” arraigado en la capilaridad de las economías ilícitas: drogas, armas, minería ilegal y trata de personas, entre otras, con operadores que explotan la porosidad territorial fronteriza y las asimetrías institucionales existentes entre los países vecinos.